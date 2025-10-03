El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Alfonso Del Río con su nueva novela en la que sitúa a los lectores en los Premios Príncipe de Asturias de 1987. Manu Cecilio

Alfonso del Río

Escritor
«Cuando un libro resulta fácil de leer es porque antes fue difícil de escribir»

El autor presenta en el Aula de Cultura de El Diario su nueva novela, 'El enigma de Anne Wallace', de la que ya prepara una adaptación al cine

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En 'El enigma de Anne Wallace' Alfonso del Río (Bilbao, 1980) combina novela negra clásica con escenas de acción trepidante y personajes de lo más ... variopinto, destacando la muy particular pareja que conforman la pianista autista Anne Wallace y el alocado policía Lucas Bieda. Del Río, abogado de profesión, trabaja en el mundo audiovisual y esa pasión por el cine se nota en el ritmo de thriller de este libro que presenta hoy en una nueva sesión del Aula de Cultura de El Diario Montañés, en el Ateneo, a las 19.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2

    Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club
  3. 3 Los médicos cántabros están llamados mañana a una nueva jornada de huelga en todo el país
  4. 4 Conflicto entre los propietarios de los 170 amarres de Orconera y el Ayuntamiento de El Astillero
  5. 5 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  6. 6

    La ARC valora la fusión de sus dos grupos
  7. 7

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  8. 8

    Alarma en Islares por el envenenamiento de perros: uno muerto y otros diez afectados
  9. 9 «Hay quien saca partido a 100 metros de pantano y aquí el del Ebro está muerto de risa»
  10. 10

    Alumnos de la UC critican el «mal servicio» de los autobuses que utilizan para ir a clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Cuando un libro resulta fácil de leer es porque antes fue difícil de escribir»

«Cuando un libro resulta fácil de leer es porque antes fue difícil de escribir»