Fernando Belzunce presenta hoy en el Ateneo 'Periodistas en tiempos de oscuridad'

Guía, mapa y brújula, también radiografía del presente (y del futuro) del periodismo, el nuevo libro de Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, plasma las reflexiones de más de cien voces de todo el mundo. En su construcción caben desde Premios Nobel a Pulitzer, reporteros de guerra, exiliados y jóvenes promesas con un objetivo común:«Mostrar qué significa informar en tiempos de censura, populismos y fake news». Bajo el epígrafe 'Periodistas en tiempo de oscuridad' (editorial Ariel) la obra, a modo de ensayo coral y necesario, denuncia los ataques globales a la prensa. Hoy el Ateneo, sede del Aula de Cultura de El Diario, acoge a las 19.30 horas la puesta de largo de esta disección con un rotundo lema en su portada: 'El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación'. Una disección del estado del periodismo que se configura a través de una reflexión plural sobre los contenidos, la desinformación, o la convivencia con la tecnología y las redes sociales. El escritor y periodista Sergio Ramírez, Premio Cervantes y candidato al Nobel, en el prólogo de la obra ahora editada, sostiene que «si hay una lección que sacar de la lectura de las páginas de este libro, es justamente esa, que libertad de palabra y democracia son consustanciales, y que una no puede vivir sin la otra». En una de sus reflexiones recientes Belzunce afirmaba de manera clara y rotunda: «Vivimos en la era de la desinformación. Vienen tiempos muy difíciles. Pero después de hablar con toda esta gente para el libro queda como un canto de amor. Todos sienten profundamente el periodismo, un oficio que, si se ejerce con profesionalidad, es increíblemente noble y honesto».

Belzunce (Pamplona, 1976), director editorial de Vocento, grupo de comunicación al que pertenece El Diario Montañés, ejerció como redactor, reportero, editor digital, subdirector o director de innovación en una trayectoria siempre ligada a la transformación que ha supuesto internet para el periodismo. Miembro del World Editors Forum Board de WAN-IFRA, ha impartido talleres en diferentes países en colaboración con la Fundación Gabo y participa asiduamente en foros internacionales sobre libertad de prensa, innovación y liderazgo editorial. Este es su libro «más personal y ambicioso».