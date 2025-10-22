El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
José Luis Matesanz presenta 'Un cañón de leyenda'.

José Luis Matesanz presenta 'Un cañón de leyenda'. DM

José Luis Matesanz publica 'Un cañón de leyenda. (Historia con abuelos y nietos)'

El autor campurriano presenta su novena obra este miércoles, a las 19.00 horas, en la Sala de la Chimenea de La Casona de Reinosa

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:00

Comenta

El escritor campurriano José Luis Matesanz (Reinosa, 1950) presenta esta tarde su nueva obra, 'Un cañón de leyenda. (Historia con abuelos y nietos)' (Azor Editorial).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  2. 2

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  3. 3

    El juez procesa al exalcalde de Santillana por prevaricación en la gestión del parking municipal
  4. 4 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  5. 5

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular
  8. 8

    Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará
  9. 9

    El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública
  10. 10

    Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes José Luis Matesanz publica 'Un cañón de leyenda. (Historia con abuelos y nietos)'