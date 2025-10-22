José Luis Matesanz publica 'Un cañón de leyenda. (Historia con abuelos y nietos)'

El escritor campurriano José Luis Matesanz (Reinosa, 1950) presenta esta tarde su nueva obra, 'Un cañón de leyenda. (Historia con abuelos y nietos)' (Azor Editorial).

El noveno libro de Matesanz refleja algunos aspectos esenciales de la personalidad del autor y recurrentes en su obra como son su afición por la historia y por la investigación, la necesidad de volver a las raíces de este médico afincado en Asturias, el regreso a la infancia y el valor de pasar tiempo con su familia. «He intentado transmitir a los lectores la importancia de los recuerdos de infancia. Aquellos que más tarde ayudan a aceptarnos como adultos llenos de imperfecciones», explica Matesanz.

El autor parte de uno de los emblemas de Reinosa, el Cañón, que data de la Guerra de la Independencia, para desarrollar una historia «con abuelos y nietos del presente mezclados con héroes y villanos de hace dos siglos». La narración arranca cuando unos abuelos planifican las vacaciones de verano en el pueblo con el objetivo de que sus nietos conozcan sus raíces. A los adolescentes les llama la atención el Cañón, y eso lleva a los abuelos a incentivar su curiosidad y animarlos a investigar.

«A los lectores campurrianos les servirá como repaso de la repercusión que la Guerra de la Independencia y las Carlistas tuvieron en la comarca»

En sus aventuras descubren tesoros y leyendas, conocen la vida de la gente que habitó aquellos valles hace dos siglos. «A los lectores campurrianos les servirá como repaso y recordatorio de la repercusión y consecuencias que la Guerra de la Independencia y las Carlistas tuvieron en la comarca. Probablemente el cañón plantado en el centro del pueblo sea una de ellas». La familia investiga en muchos lugares de la zona. Matesanz habla de La Casona, de la batalla de Lantueno, de la cueva de Suano, de Montesclaros o de Santillana del Mar.También viaja más lejos, recuerda Bailén, pasean por Rioseco e incluso viajan a Cádiz.

Muchas son las aventuras que estos jóvenes viven inmersos en las historias de sus abuelos investigando cómo llegó a Reinosa ese cañón al pie de la calle Mayor. «Como autor he intentado plasmar en el texto experiencias, vivencias y hasta travesuras que he compartido y 'sufrido' con ellos en tanto que abuelo. La historia que protagonizamos en la novela es ficción, pero basada en hechos de vida que hemos compartido», explica.

José Luis Matesanz ha trabajado como pediatra en el hospital Cabueñes de Gijón durante 37 años. Allí fue jefe del servicio de Pediatría desde 1993 hasta 2015. En 2009 publicó su primer relato, 'El insólito caso de Agapito Andrade'. Además ha escrito numerosos artículos científicos y ha sido asesor de investigadores sobre su especialidad. Presentará 'Un cañón de leyenda' este miércoles a las 19.00 horas en la Sala de la Chimenea de La Casona de Reinosa.