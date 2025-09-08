Miriam Reyes gana el Premio Nacional de Poesía 2025

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:11 | Actualizado 15:48h. Comenta Compartir

Miriam Reyes (Orense, 1974) es la ganadora del Premio Nacional de Poesía 2025. Por su poemario 'Con' (La Bella Varsovia, 2024) se adjudicó este lunes este galardón dotado con 30.000 euros y concedido cada año por el Ministerio de Cultura. Es una exploración de las relaciones afectivas de una poeta gallega formada en Venezuela que desde 2001 experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios.

Según destaca el jurado en su acta, 'Con' es «un poemario que participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos». En él, la singular voz de la autora «traza con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico».

Aborda una relación entre dos que desemboca -inevitablemente- en una multiplicidad de relaciones posibles a través de versos como este: «Con o por medio de tu cuerpo/amplío los límites de mi consciencia/mi consciencia/que no es materia sensible/pero tiembla»

Ampliar Portada de 'Con' La Bella Varsovia

Para el jurado que la premió, Reyes ha conseguido con sus versos «una estructura arquitectónica muy sugerente, donde la sonoridad y el ritmo conforman un excelente poemario que, siendo agudo conceptual, interpela y desviste todas y cada de nuestras emociones».

«El compás de la obra se centra en las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo», se lee en el acta del fallo.

Extrañeza de lo mutuo

«La voz que escribe duda, y a la vez confía; conmuta y confronta, conjetura y congenia. No quiere engañarse ni dar por sentado: construye lo mutuo, celebra su extrañeza», destacan sus editores. «La pregunta que este libro quiere responder es: ¿cómo relacionarse con ella? Obviamente, no hay respuesta. Pero sí indagación», se subraya desde la editorial La Bella Varsovia.

Destacan del poemario «una escritura no confesional sino conceptual», que «amplía su espectro de pensamiento hacia la complejidad de las relaciones afectivas, y explora su impacto -su mutación- en nuestra identidad».

Poeta, editora y traductora, con ocho años Miriam Reyes emigró con sus padres a Caracas donde estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela. Se licenció luego en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona, donde reside ahora.

Es una de las voces poéticas que empezaron a destacar y escucharse con el siglo, hasta convertirse una de las de mayor influencia en las generaciones siguientes: por su discurso visionario en su tratamiento de la identidad, por su ambición de dar palabra al cuerpo, por su capacidad para articular una propuesta colectiva desde la experiencia intima.

Ha publicado los libros de poemas 'Espejo negro' (DVD, 2001), 'Bella durmiente' (finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, Hiperión, 2004), 'Desalojos' (Hiperión, 2008), 'Yo, interior, cuerpo. Página 2 de 2 Antología poética' (Argentina, 2013), 'Haz lo que te digo' (Bartleby, 2015), 'Prensado en frío' (Malasangre, 2016) y 'Sardiña' (Chan da pólvora, 2018). El grueso de su obra poética está recogida en el volumen 'Extraña manera de estar viva' (Mixtura, 2022).

Este premio institucional reconoció en su pasada edición a la también poeta gallega Chus Pato. Reyes toma su relevo y se una a la amplia lista de galardonadas entre quienes se encuentran Miren Agur Meabe, Yolanda Castaño, Aurora Luque, Olga Novo, Pilar Pallarés o Antònia Vicens.

Dos poemas de 'Con'

TU AMOR Y EL TIEMPO / TU AMOR O EL TIEMPO

difuminan todo lo que fue

me modificas mentalmente / genéticamente

yo capaz de más / capaz de ti

que usas la palabra espíritu y el paradigma

mágico

para alterar tu realidad / yo tu realidad

la palabra materia el paradigma científico

entro / te hago realidad

mientras con tus pupilas añades

profundidad a mi cuerpo

***

CON O POR MEDIO DE TU CUERPO

amplío los límites de mi consciencia

mi consciencia

que no es materia sensible

pero tiembla

