Una sátira de Juanma Brun gana el Premio Irreverentes de Comedia
ROSA RUIZ
Santander
Miércoles, 19 junio 2019, 07:35

Waterloo (Bélgica). Octubre de 2027. Han pasado diez años desde el 1-O y Carles Puigdemont mantiene en el exilio sus delirios de grandeza acerca de la independencia de una Cataluña próspera y feliz, ajeno a que en España los catalanes dejaron atrás ya hace años el conflicto en una apuesta por la convivencia. Sólo unos pocos acólitos «irreductibles» y el apoyo financiero del propio Gobierno español le permiten vivir un exilio dorado, sin que Puigdemont sepa quién sufraga sus gastos. El argumento de 'Farenheit 130' la obra teatral escrita por el abogado, escritor y crítico de cine cántabro, Juanma Brun (1978) parece idóneo para el premio nacional que acaba de obtener: el Irreverentes de Comedia que la editorial, con el mismo nombre, ha organizado por quinto año consecutivo. El texto de Juanma Brun ha sido seleccionado entre 146 manuscritos recibidos por el sello desde 15 países. De ellas: 'La bomba, comedia atómica española', del donostiarra Jon Sarasti, y 'Optometría violeta', del gijonés Jorge Jimeno, han resultado finalistas.

La obra, en la que además de Puigdemont aparecen otros nombres de la actualidad como Julian Assange, Willy Toledo e incluso Mariano Rajoy, es un texto que va del humor al esperpento y que «!disecciona las más profundas razones por las que hacemos las cosas». De fondo no podía faltar Napoleón, en esta sátira divertida y tensa, que lleva a la carcajada «y que visto por dónde van la cosas, será actual durante mucho tiempo», tal y como señalan desde la editorial.

'Farenheit 130', que será publicada en la Colección de Teatro de Ediciones Irreverentes, es la primera incursión de Brun en la dramaturgia. «Tenía ganas de probar en este género y además, cuando me vino a la mente toda esta parodia sobre Puigdemont y su exilio se me ocurrió a modo de escenas, así que no tuve más 'remedio' que escribirla así», señala el autor al que ilusiona poder ver la obra publicada en este sello y, sobre todo, la posibilidad de que alguna compañía teatral la lleve a la escena, tal y como ha pasado con anteriores textos premiados en este certamen como es el caso de 'Clásicas envidiosas' de Chema Rodríguez Calderón que además fue candidato al Premio Max a la Mejor Autoría Revelación. «Al final escribimos teatro para que pueda ser representado, ¿no?».

En 'Farenheit 130', Brun presenta a un Puigdemont lleno de delirios de grandeza. «Es uno de esos políticos que se dan a la sátira y un cobarde con suerte al que, de momento todo le sale bien. Parece que todo lo que hace, en contra de lo que debiera ser, se vuelve de su lado. Aunque supongo que algún día explotará toda esa burbuja que se ha creado a su alrededor», señala.

Además de esta obra, también tiene otro texto teatral escrito, mucho más dramática en la que aborda las relaciones de pareja. Lleva por título 'Futuro próximo' y está ambientado en un futuro en el que para tener relaciones sexuales necesitas firmar una cláusula de consentimiento.

El autor

Es abogado, escritor y crítico cinematográfico. Tiene publicadas cuatro novelas: 'Biografía de un Héroe', 'Tras las cortinas', 'Dormir no es lo mismo que soñar 'y 'Primero el Corazón', publicada en 2018, bajo el sello de la editorial cántabra Alas ediciones. A lo largo del último año ha obtenido diversos premios y reconocimientos literarios entre los que se encuentran el III Premio Internacional de Aforismos y Paradojas Libróptica por su libro 'Luces y Sombras'; el accésit en los premios del Diari de Tarrassa por su microrrelato 'El niño', siendo también finalista en el III Certamen Internacional de relatos Julio Visconti por su relato humorístico 'La madre'. También forma parte de la 'Antología de monólogos de humor' en su condición de finalista del XVI Premio Internacional Sexto Continente de Monólogos de humor, convocado por RNE.

En la actualidad el autor se encuentra inmerso en la escritura de una nueva novela. «Se trata de una sátira muy especial. Muy del estilo de Jardiel Poncela o Eduardo Mendoza que también tiene una crítica a la actualidad. Estoy muy contento con ella porque creo que es lo mejor que he escrito hasta ahora», asegura Juanma Brun quien tras años sin publicar retomó, con éxito a nivel de premios, su trayectoria literaria en el año 2008.