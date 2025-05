¡Viva el cómic!

Borja Crespo Miércoles, 21 de mayo 2025, 17:16 Comenta Compartir

'Viñetarama' es una newsletter cultural, y gutural, con el cómic como columna vertebral que está escrita por el historietista y periodista Borja Crespo. Llega cada tercer miércoles del mes a tu buzón y, si te gusta, puedes compartirla. ¡Gracias por leer!

Newsletter

Ha sido un marzo notablemente intenso para toda persona adicta a los tebeos. Muchas citas con las viñetas, el día del cómic, nuevos eventos y festivales veteranos donde soplan nuevos vientos. No faltan, por supuesto, los movimientos sísmicos en el sector. DC Comics ahora es responsabilidad de Panini y los fans han recibido el cambio editorial con una inusitada algarabía, como si nunca se hubiesen publicado antes por estos lares las tribulaciones de Superman y compañía. Buena maniobra para alimentar el exceso de júbilo: empezar con la serie 'Absolute'. Un brillante punto y aparte, del que destaco el reinicio de Batman de la mano de Scott Snyder y Nick Dragotta (aquí somos del 'team' Hombre Murciélago).

Para empezar, una buena noticia, la nominación a los Premios Eisner de varios nombres nacionales: Javier Rodríguez, Paco Roca, Javi Fernández, Mikel Janín, Daniel Sempere y Guillen March. Qué buenos son todos. Me alegro especialmente por mi colegón Javier Rodríguez, al que ya va siendo hora de que se le quite de la cabeza el síndrome del impostor. Qué carrerón, amigo. Y lo que te queda. La salida en septiembre por estos pagos del esperado 'Detective Marciano' va a ser un antes y un después.

Otra noticia que ha sacudido los cimientos del maravilloso mundo del cómic patrio: La Sectorial, un mal necesario. ¿Qué decir a estas alturas? Que el colectivo ha conseguido cosas, afortunadamente, pero no todas las medallas que luce en su pecho son suyas. Quienes estuvimos en Angouleme, por ejemplo, sabemos que el festejo era mejorable. Siempre todo es mejorable, visto desde fuera con una (de)formación profesional que te devora por dentro (como es mi caso). A La Sectorial le pediría que no se contaminase con lo peor de la política y que fuera más transparente. Y que pensase en el sentir popular de la gente del sector, que para eso se supone que existe. Escuchar a los demás no se lleva, cada cual con sus intereses. Ya que está tan de moda 'El eternauta' y su defensa del héroe colectivo, hay que luchar por un asociacionismo real, que represente a toda mente implicada en esto de los tebeos. Si no estamos unidos y unidas de verdad, todo queda en papel mojado. Urge un verdadero diálogo intenso entre las diferentes partes: artistas, editores, libreros, distribuidores, teóricos, divulgadores, gestores culturales… Con los dibujantes y guionistas en el centro del debate.

Ampliar

Voy a añadir una buena nueva que, sorprendentemente, ha sido acogida con recelo y no con los brazos abiertos, lo que denota lo desconfiados que somos -con razón- porque a los comiqueros nunca nos regalan nada. Las ya famosas ayudas al cómic del Ministerio de Cultura. De entrada, mejor que haya a que no existan, ¿no? Es ridículo que seamos la única disciplina artística ninguneada en este sentido por las instituciones. Cada cual que decida si se presenta o no a las subvenciones. Hay requisitos mejorables en las bases, hay que ampliar la visión, pero por algo se empieza. Otro tema es cómo se repartirán las suculentas dotaciones económicas y si la acción afectará a la libertad creativa. Está en nuestras manos que no pase como en el cine, que la distribución sea equitativa y lógica, pero la objetividad… Ya se sabe. Habrá que estar al tanto, como con todo lo aquí expuesto.

Seamos positivos, qué bien ha estado el Krunch, por lo que me cuentan. Eventos independientes que van creciendo, muy necesarios. En nada es el Anti Gutter, por cierto. Y toca hablar de la Comicón -la vamos a bautizar así, más contundente-. Contra todo pronóstico -es broma- se agotaron las entradas, como en un concierto de Bad Bunny, con caída de servidor incluida. Escepticismos aparte, ¿qué se puede contar que no nos imaginemos ya quienes tenemos el culo pelado en esto de los tebeos? Que ojalá no sea otro 'Rock in Rio', que siempre está bien que se hable de cómic, aunque aquí no sea lo realmente importante. Eso sí, creo que te sale mejor pasar por el festival de Sitges y Manga Barcelona, por tomar un ejemplo obvio. Probablemente es un doble combo más económico. Lo que choca es que parece que no se ha celebrado nunca un salón del cómic en España. Los medios han entrado a trapo, no hay nada como tener dinero. A la postre, creo que va a ser bueno para el medio. Vamos a apreciar más lo que tenemos, el esfuerzo que hace mucha gente para levantar citas indispensables con muchísimos menos medios. Comic Barcelona, el Saló, lleva 43 ediciones. Impertérrito. Ahí aguanta, con sus inevitables vaivenes y una ayuda institucional irrisoria. Hay que valorarlo. Que convivan en armonía diversos formatos de eventos en torno a la historieta, ¡y que se llenen de gente! Valencia, Zaragoza, Graf, Gutter, Tenderete, A Coruña, Autozine, Sr. Boliche, Viñetalcázar, Splash, Krunch, Getxo, Carmona, Fanzimad… No están todos los que son…

Recomendaciones calientes

En la anterior entrega de esta newsletter mensual se me pasó recomendar 'El Rey Medusa', de Brecht Evens, un volumen editado por Astiberri con traducción de mi querido Rubén Lardín. Visualmente es una barbaridad. Pura ambrosía. Bajo las coloristas viñetas, un viaje alucinante al fondo de la mente. La editorial bilbaína ha publicado también estos días un título ideal para peques, 'Elma, una vida de osa', de Ingrid Chabbert y Léa Mazé, autora de la indispensable trilogía 'Los Muértimer'. La obra propone un viaje emocional a través del bosque repleto de matices. La Cúpula va fuerte este mes con un clásico entre los clásicos: 'Dr. Vértigo', de Martí. Regresar a sus páginas siempre es bien. 'American Paranoia, La caja negra', del genial Lucas Varela y Hervé Bourhis, cuenta con un estilazo arrebatador. Disección del país de las barras y estrellas, su lectura es un placer maravilloso (lo de Varela ya es pura magia).

Garbuix Books sigue nutriendo con buen ojo su catálogo. '¿Es una bruja?' le da una vuelta a la figura de la bruja como icono de la cultura popular. Mitos, mentiras y realidad con la firma de Raquel Gu, autora a tener en cuenta, especialmente dotada para el humor gráfico. Sobre la mesa, las películas de Disney, los cuentos de los hermanos Grimm, las brujas de Zugarramurdi o el caso de las brujas de Salem. No he podido evitar comprarme 'Guerra de Veneno: Zombiontes', de Panini. Fusionar superhéroes con muertos vivientes siempre me resulta atractivo, ¿qué puede salir mal? No obstante, mi debilidad por Juan José Ryp me lleva a intentar ser completista con su trabajo. Soy fan de su personal trazo desde finales de los 90, cuando firmaba locuras para MegaMultimedia -ha llovido-, o 'Nancy in Hell' con guion de El Torres (escribo estas líneas luciendo una camiseta sanguinolenta del personaje).

Ampliar

Por cierto, muy bien 'Absolute Wonder Woman', de Kelly Thompson y Hayden Sherman. Ojo al dibujo. Aunque, si la opción es reírnos de los paladines de la justicia, recomiendo la lectura de 'Supervillanos: Jaque a la reina', nueva entrega de una curiosa saga iconoclasta que luce estupendas ilustraciones al servicio de un entrañable desvarío. El imperio de supercriminales da un paso más allá de la mano de Grafito Editorial, también responsable de la publicación por estos lares de 'Poli raro', un divertido cómic juego pergeñado por Guillermo Lizarán. Toda una experiencia interactiva. En un mundo post-apocalíptico, hay un crimen por resolver. Un androide policía es el elemento a través del cual vivimos la aventura, saltando de página en página y de viñeta en viñeta, como en la mítica colección 'Elige tu propia aventura'. Volvemos a hablar del 'El eternauta', ahora que su adaptación audiovisual ha puesto de moda un título esencial en la historia del cómic. Del lanzamiento de la serie de Netflix hablé aquí. Coincide con la salida a las librerías de 'El eternauta 1969', de Héctor Germán Oesterheld y Alberto Breccia. Penguin, bajo su sello Reservoir, rescata el 'reboot' del clásico, revisitado con un trazo más experimental y un tono más político. Una buena excusa para recordar que el guionista, un grande de la historieta argentina y más allá, fue secuestrado en 1977 por las fuerzas armadas durante la dictadura militar argentina de Videla, siendo uno de los muchos desaparecidos, empleando un eufemismo. Le acompañaban entonces sus cuatro hijas, dos de ellas embarazadas, también asesinadas. El mensaje de la obra de culto sigue vivo.

Ampliar

'La piedra blanda', tomo editado con mimo por Random House, es un bello experimento que junta el talento del cineasta Rodrigo Cortés (¿de dónde saca el tiempo este hombre para hacer tantas cosas?) y el ilustrador Tomás Hijo, cuyos grabados son delicatessen. Hay un estimulante juego con el ritmo de la lectura y el espacio en blanco. 'Hotel Abuel', de Marta Altieri, creadora del recomendabilísimo webcomic 'Joselito', es una obra generacional, sumamente personal, que no deja indiferente (también en Penguin). Me ha encantado 'Días de inmortalidad' y su retrato del Madrid de los años 80. Con guion de Eliseo García y dibujo de Javier Urrea, esta propuesta de Drakul hace un buen programa doble con 'Pasotas', de Carmelo Manresa, disponible en el catálogo de Dolmen. El rock y la adolescencia, el paso del tiempo, los problemas de la edad, las drogas… 'Hack/Slash: Vuelta al cole' fusiona terror y humor, con un montón de referencias gráficas. Zoe Thorogood firma este delirio gráfico ultraviolento editado por Norma que casa con la cuarta entrega de la serie 'Lowreader', centrada en los Slum Kids, que tienen también un tomo propio de Petit Rapace en Nuevo Nueve. En un mundo apocalíptico, un grupo de chavales se dejan la piel en su lucha por la supervivencia, metiéndose en enredos varios donde generalmente acaban a bofetadas.