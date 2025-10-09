Lorca y Molière en el Festival de Teatro Amateur

La escena sigue sumando convocatorias este otoño. Ahora es el turno de una de las propuestas más tradicionales y quizá una de las que ... se le presta menos atención: un Festival que alcanza su quince edición y que se celebra ininterrumpidamente desde 2011: el certamen de Teatro Amateur que organiza en su Campus de Las Llamas de Santander la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con la Federación que agrupa a esas compañías en Cantabria. Cuatro compañías de otras tantas comunidades, Galicia, Aragón, Extremadura y Asturias, protagonizarán el 18 y 19 y el 25 y 26 esta decimoquinta edición del Festival de Teatro Amateur.

La entrada al festival, que será inaugurado el próximo día 18, es gratuita. Una edición que abarcará propuestas «desde lo más clásico a lo más contemporáneo, siempre bajo el prisma de la calidad, la actualidad social y con una programación en la que se tocan varios géneros». Elisa Sainz, presidenta de la Federación de Grupos de Teatro Amateur de Cantabria, es la artífice de la existencia y persistencia de este certamen que visibiliza la vida escénica de este sector.

«Una cita que abarca desde lo más clásico a lo más contemporáneo, bajo el prisma de la calidad y la actualidad social»

El pasado año más de 1.500 espectadores disfrutaron de las cuatro representaciones y en esta edición se pretende superar esa cifra. El Festival en sus inicios se celebraba en el Teatro Casyc de Santander. Ya en el 2017 se trasladó al Paraninfo de las Llamas de la UIMP. Los gallegos Noite Bohemia de A Coruña (Galicia) con 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca, abren el festival.

La compañía nace en 2008 en la sede de un instituto como un proyecto teatral dentro de la enseñanza pública, pero rápidamente crece hasta convertirse en compañía de teatro independiente que transciende el concepto originario de 'amateur'. Actualmente, es una de las compañías de teatro joven con más proyección nacional habiendo ganado en varias ocasiones certámenes de diferentes instituciones. El domingo, día 19, a las 19.30 horas, llega el turno de la compañía Teatro de Robres, Huesca (Aragón), con 'Celestina, el bululú', versionada y adaptada por Luis M.Casáus. Fundada en 1988 con el objetivo de llevar la magia del teatro al mundo rural aragonés, han montado 28 espectáculos que abarcan desde el drama a la comedia, pasando por recitales poéticos y la adaptación al teatro de novelas. En esta versión que presentan sobre la inmortal obra de Fernando de Rojas, el actor Roberto Nistal interpreta los doce personajes.

'Celestina, el Bululú'. Teatro de Robres 'Tartufo play', cita con Molière de los asturianos Teatro Kumen. Karolo Suárez 'La casa de Bernarda Alba'. Noite Bohemia 1 /

El sábado 25, a las 20.30 horas, la agrupación de La Burla Teatro Cáceres (Extremadura) presenta su montaje de 'Enemigo del pueblo', con la clara esencia en su ideario de poner delante del público» la crítica hacia las situaciones más inverosímiles y las creencias más absurdas». Su último espectáculo ha sido 'Acabaré' con el que han cosechado un gran éxito, al igual que con 'Comediantas', estrenada en el XXIV Festival de Teatro Clásico de Cáceres en junio de 2013, y que sigue actualmente en cartel, así como 'Qué no daría Fo', una secuencia de tres monólogos adaptados de obras del dramaturgo Dario Fo: 'La mujer sola', 'La madre pasota' y 'Todas tenemos la misma historia'.

El día 26, a las 19.30 horas, la compañía Teatro Kumen de Langreo (Asturias) recala con 'Tartufo play', una adaptación de José Ramón López Menéndez del texto original de Molière. Kumen nace en 1982 de las inquietudes de un pueblo en el que a lo largo de los años sus gentes realizaban representaciones teatrales para animar el rumbo de la monotonía diaria.

Lleva sobre los escenarios 40 años en los que ha estrenado 69 espectáculos experimentando con diferentes géneros teatrales y buscando la inspiración en autores de épocas distintas.