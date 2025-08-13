El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La filóloga y escritora zaragozana, Irene Vallejo, será nombrada doctora honoris causa por la UIMP. J. Fuenbuena

Irene Vallejo

Escritora
«He luchado muchos años en la trinchera de la literatura y he llegado a donde quería»

La autora de 'El infinito en un junco', será investida mañana doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Como «estelares» califica Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) los Cursos de Verano de la UIMP. La escritora es protagonista esta semana en la Menéndez Pelayo, ... donde mañana será investida doctora honoris causa. Antes, esta tarde, participará en el ciclo 'En contexto' (19.00 horas), en conversación con el escritor Emilio del Río. A Santander no viene sola: «Vamos a viajar toda la familia con mucha alegría y con una sensación que van a ser momentos inolvidables», preludia con la dulzura que caracteriza la voz de la autora de 'El infinito en un junco' (Siruela).

