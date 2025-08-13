Luis Zahera, Juan Dávila y Carolina Noriega, en el Club de la Comedia de Universo Quimera La carpa del circo transforma su espacio, desde el próximo jueves al lunes 18, para albergar los nuevos espectáculos centrados en los monólogos de más éxito

Tras finalizar la nueva producción del Circo Quimera 'Viva México' y el Cabaret Prohibido, en su décimo aniversario, la carpa de Mesones, uno de los espacios de referencia del verano destinado al espectáculo, la cultura y el ocio, se transforma esta semana para acoger los nuevos espectáculos centrados en los monólogos de más éxito del país. En este caso la programación se centra en la presencia de Luis Zahera, Juan Dávila y Carolina Noriega. Desde el próximo jueves, día 14, al lunes 18 se pone en marcha el Club de la comedia de Universo Quimera, una nueva iniciativa que tuvo su punto de partida el pasado año de la mano del ilusionista y artista del escapismo, Raúl Alegría, bajo la carpa de Quimera y en colaboración con la concejalía de festejos y dinamización social cuyo titular es Fran Arias.

La oferta cultural en esta época es exhaustiva en la ciudad pero, a juicio del veterano creador de espectáculos, «es verdad que la parte de humor tan necesaria la sentíamos un poco coja y por ello hemos montado esta idea para realizar unas noches diferentes». La comedia en forma de monólogo es un movimiento artístico en auge. «Por ello eso nos ha parecido una buena idea hacer brotar en Santander un Festival de monólogos de calidad en pleno verano y en un lugar idóneo y original a la vez», apunta Alegría.

Abre la agenda el jueves, a las 20 horas, 'Gilipollas por el Mundo', el nuevo espectáculo de humor de Carolina Noriega. Considerada una de las mejores monologuistas del país, la actriz, guionista y autora ha participado como cómica y guionista en programas como Club de la Comedia, Comedy Central, Ilustres Ignorantes, o El Hormiguero. También en el exitoso ciclo La Noche de la Risa en Gran Vía Madrid. «¿Hay gente maravillosa por el mundo? Sí. Hay gente Gilipollas por el Mundo. También. Yo hablo de los dos pero más de los segundos porque dan mas juego y aquí hemos venido a... ( a que habéis dicho la palabra en bajito...)».

Carolina Noriega inició su carrera profesional realizando pequeñas intervenciones en series televisivas como: 'Policías' y 'Periodistas' de la productora Globomedia. También participó en un spot de la Lotería Nacional. Además, ha aparecido en distintos cortometrajes. Es la autora de la obra teatral 'El gran favor'.

El sábado a las 18 h. y 20.30 horas y domingo, a las 13.00 horas, es el turno de Juan Dávila. El pasado invierno en el Palacio de Festivales arrasó en sus comparecencias en la Sala Argenta. Las entradas volaron nada más salir a la taquilla -se vendieron 6.000 en apenas 45 minutos- e incluso hubo quien pasó la noche al raso, en la avenida Reina Victoria para poder conseguir un asiento.

Dávila ofrecerá su show 'Improvisa' para mostrar, como viene haciendo habitualmente, que la improvisación «es imprescindible en el día a día». Como en aquella ocasión, también ahora las entradas para poder asistir a estas dos únicas funciones se esfumaron nada más anticipar El Diario en junio su presencia. Actualmente es el cómico con más éxito de taquilla de España consiguiendo entre otras hazañas llenar el Movistar Arena de Madrid para el 2026 en menos de una hora: 18.000 entradas.

El actor Luis Zahera, uno de los grandes intérpretes del cine español, regresa a Santander el próximo domingo y el lunes, en ambos casos a las 20 horas, con 'Aún + Chungo'. El actor y productor gallego ha protagonizado grandes personajes, y actualmente se encuentra en activo en series como 'Entrevías'. Asimismo, en el cine destacan sus trabajos 'Infiesto', 'Alatriste', 'Celda 211' y 'Mientras dure la guerra', entre otros muchos.

Entre los diversos premios recibidos, consigue su primer Goya por la conocida escena del balcón en la película 'El reino'. Asimismo, dos años después recibe su segundo Goya por la interpretación de Xan en 'As Bestas'. La versatilidad y personalidad de Zahera hacen que sea el candidato idóneo para multitud de proyectos. Además, sorprende su faceta humorística la cual desarrolla actualmente girando a nivel nacional con sus monólogos, 'Chungo', junto al gran apoyo de Alikate Producciones.

Serán noventa minutos de comedia non stop en la que traza un recorrido lleno de anécdotas tanto de su vida profesional como personal y en el que será el propio Zahera el que ponga en ridículo a Luis Zahera.

En la primera función estará acompañado por Paloma Capilla Ampudia, conocida como Palo Capilla por el público, una cómica innata. En el mundo de la radio presentó el programa 'De todo para todos' en Espacio4FM. Actualmente está al frente de 'Pase por Capilla'. Forma parte de la marca 'Gira la Comedia' compartiendo cartel con actores y cómicos de la talla de Manuel Manquiña, Luis Larrodera, Luis Zahera, Dani Fontecha o Nene, entre otros.