Álvaro Pombo en la ceremonia del Cervantes. Ballesteros

Ve la luz 'Substancia', Antología poética de Álvao Pombo en la que convive lo coloquial con el barroco

La obra de la Editorial Renacimiento con apoyo de la Fundación Gerardo Diego, en edición de Juan Antonio González Fuentes, recoge versos de 1973 a 2009 de «un poeta meditativo que busca lo sustancial sin renunciar nunca al humor»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Un poeta meditativo que, desde un aceptado y asumido existencialismo, busca lo sustancial, la substancia, sin renunciar nunca al humor ni a la ironía». ... Así define a Álvaro Pombo y su escritura poética Juan Antonio González Fuentes, fruto de su labor en la edición de 'Substancia', nueva 'Antología poética, 1973-2009' del autor santanderino, Premio Cervantes. El volumen de cerca de doscientas páginas ve la luz en Editorial Renacimiento con el apoyo de la Fundación Gerardo Diego. El autor de 'Contra natura' ha confesado estar «muy ilusionado» con esta antología, pues supone «una oportunidad de que las nuevas generaciones conozcan esta faceta literaria para él esencial y clave». La obra estará en las librerías la primera semana de noviembre.

