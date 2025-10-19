Ve la luz 'Substancia', Antología poética de Álvao Pombo en la que convive lo coloquial con el barroco

«Un poeta meditativo que, desde un aceptado y asumido existencialismo, busca lo sustancial, la substancia, sin renunciar nunca al humor ni a la ironía». ... Así define a Álvaro Pombo y su escritura poética Juan Antonio González Fuentes, fruto de su labor en la edición de 'Substancia', nueva 'Antología poética, 1973-2009' del autor santanderino, Premio Cervantes. El volumen de cerca de doscientas páginas ve la luz en Editorial Renacimiento con el apoyo de la Fundación Gerardo Diego. El autor de 'Contra natura' ha confesado estar «muy ilusionado» con esta antología, pues supone «una oportunidad de que las nuevas generaciones conozcan esta faceta literaria para él esencial y clave». La obra estará en las librerías la primera semana de noviembre.

Pombo no descarta realizar una lectura poética en Santander, al margen de dos presentaciones en Madrid, en la RAE y en la librería Rafael Alberti.

La antología solo ha sido posible gracias a la Fundación Gerardo Diego, quien apoyó el proyecto desde el principio. La editorial sevillana Renacimiento integra este itinerario por la poesía de Pombo en su conocida colección de antologías a través de la que se han ido asomando obras de Antonio y Manuel Machado, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Lorca, Bergamín, Huidobro, Francisco Brines, Rubén Darío, Claudio Rodríguez, Oliverio Girondo, César Vallejo, o Leopoldo Panero, entre otros muchos.

La nueva antología, que «no incluye poemas inéditos por expreso deseo del autor», responde a la edición, selección y prólogo del poeta y historiador Juan Antonio González Fuentes, vinculado al nuevo proyecto de José María Lafuente, 'Cultura Material'. El libro lleva una introducción de cuarenta páginas e incluye una selección bibliográfica y una entrevista a Álvaro Pombo con más de una veintena de cuestiones sobre poesía y literatura. Durante la preparación en los últimos años de esta antología González Fuentes acordó con Pombo «no incluir ninguno de los inéditos que tiene escritos y que quizá algún día verán la luz en un libro cuyo título provisional es 'De Senectude'».

Pombo, que acaba de recibir la Medalla de Oro de Cantabria, deseaba que 'Substancia' fuera «una antología en sentido estricto, es decir, una selección de los textos que integran sus libros de poesía hasta hoy publicados». El interés máximo del autor de 'Donde las mujeres' en el proyecto radica en «descubrir qué poemas de los suyos habían interesado a un poeta casi veinticinco años más joven que él».

El proceso que ha llevado a la configuración de la Antología y la selección definitiva de los poemas se se ha centrado en consultar las ediciones de 'Protocolos (1973-2003)' y' Los enunciados protocolarios' (2009). El volumen incluye la reproducción de los versos tal y como aparecen en los mencionados títulos, aunque en la edición «se introducen cursivas cuando las normas así lo exigen además de corregir algunas pequeñas erratas o imprecisiones».

Pero ¿por qué? 'Substancia'. El autor de 'Fugas fugaces' explica que significativamente el primer libro de relatos de Pombo se titula 'Relatos sobre la falta de sustancia' (1977), y que su poesía, sin embargo, resulta «una depurada y constante búsqueda y expresión de lo sustancial. Entonces propuse llamar a la antología 'Sustancia'. Al principio le sorprendió y no se mostró precisamente entusiasmado. Pero hablamos y hablamos y el título comenzó a resultarle elocuente y divertido».

Más adelante Pombo planteó dos propuestas: que la palabra sustancia «llevara intercalada la b del latín original y pasase a ser substancia». Y que el libro se abriera con la primera frase del juanramoniano Espacio: «Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo». «Las dos me parecieron un completo acierto y, por supuesto, fueron bienvenidas», precisa el responsable de la edición.

En los versos de Pombo (Santander, 1936), subraya González Fuentes, «se da la convivencia del lenguaje coloquial con el barroco, la mirada pop con la náusea sartreana, el vuelo espiritual de los ángeles rilkenianos con la impotencia, fragilidad y frustración del individuo moderno reveladas por el Eliot de La canción de amor de J. Alfred Prufrock».

Además cohabitan en su escritura poética «el abismo, el olvido, la muerte, las heridas y esplendores del amor, los paisajes como referentes de conciencia, el compromiso de aceptar como ficción lo que el poeta sabe que es ficticio y la responsabilidad con la verdad poética que se representa al margen de la lógica». «Yo sigo confiando en mi poesía, creo que sigue teniendo valor en sí misma», ha confesado públicamente Pombo en alguna ocasión.

La pasada primavera fue editada la obra 'Poesía completa' de Pombo, escrita entre 1973 y 2024, en un volumen de Vitruvio, que recoge los cinco libros de poemas publicados por el Cervantes, más varios poemas sueltos no incluidos en libro. En noviembre, además, Anagrama publicará el primer volumen de los 'Cuentos autobiográficos' del escritor santanderino.