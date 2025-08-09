El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manuel Menárguez, Miguel Meca, junto a Patricia Cercas, frente a Fernando Madrazo, en uno de los momentos de la obra que se representará los días 13 y 14 en el Palacio.

Ver 11 fotos
Manuel Menárguez, Miguel Meca, junto a Patricia Cercas, frente a Fernando Madrazo, en uno de los momentos de la obra que se representará los días 13 y 14 en el Palacio. Javier Cotera
FIS

La Machina se asoma al abismo de Medea

El mito de Eurípides sube al escenario de la Sala Pereda en un estreno de la compañía cántabra, dirigido por Iñaki Rikarte, que apuesta por la fuerza del trabajo colectivo

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Después de años sin presencia estable del teatro en el Festival Internacional de Santander (FIS), La Machina asume un reto mayúsculo: estrenar 'Medea', los días ... 13 y 14 en la Sala Pereda del Palacio de Festivales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

