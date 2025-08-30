La magia más cercana y teatral viaja por siete 'Pueblos con encanto'

Cantabria está llena de pueblos con encanto pero desde este fin de semana y, hasta el mes de noviembre, siete de ellos lo serán en ... el sentido más literal. Sus calles, plazas y jardines se verán invadidos de magos nacionales e internacionales que con sus trucos hechizarán a sus vecinos y visitantes. El artífice de todo ello es el cántabro Raúl Alegría quien un año más, y ya se van a cumplir quince ediciones, ha organizado un Festival de la Magia de la Magia y lo Visual que comenzó ayer en Piélagos, y continuará el 19 de septiembre en Polanco; 26 en Santillana del Mar; 3 de octubre en Noja, 12 en Reocín, el 17 en Marina de Cudeyo, y el 24 en Santa María de Cayón, para finalizar con la gran gala tradicional en el Palacio de Festivales los días 15 y 16 de noviembre.

Las actuaciones en la región, que se engloban con el título de 'Pueblos con encanto' se celebrarán durante los tres días del fin de semana, iniciándose los viernes con un reto de escapismo a cargo de Raúl Alegría en homenaje a Houdini, y continuando el sábado con más de una docena de actuaciones por las calles y plazas durante todo el día, y por la noche, una gala de magia de escena, para finalizar el domingo, con más actividades de calle.

Programa Itinerario. El ciclo 'Pueblos con encanto' se inició ayer en Piélagos y concluirá los días 15 y 16 de noviembre en Santander despues de pasar por en Polanco, Santillana del Mar, Noja, Reocín, Marina de Cudeyo y Santa María de Cayón.

Actuaciones. Durarán todo el fin de semana y contará con los magos Luis Otero, Joshua Kenneth, Yimis, Karlus, David El Mag, Mr Daba, Roger y Pablo Picayo. Además del reto de Raúl Alegría.

Patrocina Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

Así lo explicó ayer el propio Alegría, acompañado de la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, quien detalló los nombres y especialidades de los artistas que participarán en esta edición como el colombiano Luis Otero, destacado en magia cercana; Joshua Kenneth, campeón de Europa en los últimos campeonatos celebrados en Italia; el cubano Yimis, que combina a la perfección la magia con el humor; Karlus de Barcelona, que representa a un botones de un hotel, un espectáculo de calle muy peculiar que mezcla teatro, magia y clown apto todos los públicos; David El Mag, referente de la magia de calle; el argentino Mr Daba con un espectáculo de telequinesia; el mago Roger, y el asturiano, Pablo Picallo.

El periplo, según señaló el organizador quien se encargará también de ese número de escapismo que tendrá lugar los viernes, adelantó que el año que viene se sumarán a esta iniciativa San Pedro del Romeral y Arredondo cumpliendo así su objetivo de «llevar la magia a lugares donde no es habitual».

Y todo ello como anticipo de una gran gala, que tendrá lugar en el Palacio de Festivales los días 15 y 16 de noviembre, con la que concluirá esta edición del Festival -si bien Raúl Alegría recordó que en verdad se había iniciado cuatro años antes con otro nombre: 'Magia cinco estrellas' pero con la misma ilusión- que contará con Jerome Murat, Francia, el ilusionista de las dos cabezas en las dos funciones.

También estará uno de los magos más visuales del mundo; JunWoo, Korea del Sur, campeón mundial en su especialidad; Jandro, genial, impredecible y televisivo. el mago más premiado en el programa 'Fool Us' de Las Vegas; Luis Otera, virtuoso de la cartomagia y magia de salón y la compañía 'Mag Edgar' de Barcelona, con cerca de diez integrantes, que han sido reconocidos con el Premio Mundial en Grandes Ilusiones, y cuyas propuestas están inspiradas en las películas de Tim Burton. Lucía Rivera, con nuevas ilusiones junto a Raúl Alegría, creador del festival, quien también será el maestro de ceremonias con sus nuevas magias son otros de los artistas de la gala que irá precedida de 'El Reto', un espectacular número de escapismo de alto riesgo al aire libre, modalidad de la magia por la que Raúl Alegría, galardonado con el premio Merlín Award, el Óscar de la Magia por la International Magician Society de los EE UU, entre otros reconocimientos.