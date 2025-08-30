El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Karlus recorrerá estas localidades vestido botones y cargado de maletas 'mágicas'. Karlus.es

La magia más cercana y teatral viaja por siete 'Pueblos con encanto'

El Festival Internacional de la Magia y lo Visual se abre en Piélagos este fin de semana y concluirá a mediados de noviembre en Santander de la mano de Raúl Alegría

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Cantabria está llena de pueblos con encanto pero desde este fin de semana y, hasta el mes de noviembre, siete de ellos lo serán en ... el sentido más literal. Sus calles, plazas y jardines se verán invadidos de magos nacionales e internacionales que con sus trucos hechizarán a sus vecinos y visitantes. El artífice de todo ello es el cántabro Raúl Alegría quien un año más, y ya se van a cumplir quince ediciones, ha organizado un Festival de la Magia de la Magia y lo Visual que comenzó ayer en Piélagos, y continuará el 19 de septiembre en Polanco; 26 en Santillana del Mar; 3 de octubre en Noja, 12 en Reocín, el 17 en Marina de Cudeyo, y el 24 en Santa María de Cayón, para finalizar con la gran gala tradicional en el Palacio de Festivales los días 15 y 16 de noviembre.

