La magia salió a la calle en Santander pese a la lluvia

Vestido de rojo con un sombrero y un viejo maletín, Nando Caneca llega al Templete de la Plaza de Pombo. Llueve, pero da igual. Se mezcla con el público, saluda y los niños miran unos con asombro otros con temor. Suena la música y comienza el espectáculo. Un periódico se rompe en mil pedazos. A su lado, una niña imita lo que hace. Sopla los papeles rotos en su manos y 'voilá', el periódico está perfecto, no el de la niña que mira sin comprender bien qué ha pasado. Aplausos y que siga el espectáculo. El público contento -«estar tan cerca de los magos es un privilegio», dicen los padres-. Solo un lamento para algunos, el mal tiempo. Otros no lo ven tan mal: «Al haber menos gente no hay colas y todos los niños pueden estar en primera fila».

La lluvia no pudo con el X Festival de la Magia y lo Visual que trasladó los espectáculos a lugares cubiertos. De los soportales de la Plaza Porticada a los templetes de Pombo y los Jardines de Pereda. Magia y niños, no demasiados, se abrazaron ayer en la calle pese al frío y la lluvia. Y hoy volverán a hacerlo.

PROGRAMACIÓN, HOY Templete Jardines de Pereda Nando Caneca, a las 13.00 y G. Alexander a las 18.00 horas. El Barón llega a las 20.00 horas. Plaza de Pombo Kachinochevé llega a las 12.30 y 20.00. Struc a las 17.00 y El Barón a las 13.00 horas. Plaza Porticada Bando y Silvana a las 17.00 y 20.00 horas. Y Struc a las 19.00 horas. Palacio de Festivales Gala internacional 'Los mejores magos del mundo'. A las 18.00 horas.

En la Plaza Porticada una caravana teatro. Es 'The Machine'. Dentro está Héctor San Segundo, un personaje disparatado, cómico y alocado. Unos metros más atrás está el mago Kachinochevé que juega con el público y convence con su magia. Y en Pombo, Nando Caneca y su espectáculo 'Wow', una alocada travesía que mezcla circo, magia, teatro gestual e improvisación. Este artista envuelve la belleza del instante en un pañuelo que, a golpe de chispa, transforma en diversión e ilusión. Con unas armas mucho más poderosas y al alcance de cualquier idioma o edad, juega con el público al escondite, los hace partícipes de sus trucos y de su magia.

La Gala de 'Los mejores magos del mundo' clausura en el Palacio el Festival de la Magia y lo Visual

Hoy estará en Santander Struc, un experto en magia de calle que controla a la perfección todos los personajes que aparecen en su espectáculo. Y G. Alexander acercará su espectáculo dinámico, fresco y moderno. Acostumbrado a actuar en grandes teatros, hoy se encontrará con el público en las calles de Santander.

Brando y Silvana instalarán su caja de la magia en la Plaza Porticada. Estos dos creadores llegan desde Argentina para realizar un espectáculo musical y visual, un número donde la participación de la familia será una pieza fundamental. Muy cerca de ellos estará El Barón, un creador trasgresor, moderno y diferente que es la primera vez que actúa en Santander. La magia está servida.

El colofón del festival, que dirige Raúl Alegría, es la Gala 'Los mejores magos del mundo' donde intervendrán artistas de Francia, Alemania, Ucrania y España.

Casi una veintena de creadores participan este fin de semana en el Festival de la Magia que el viernes por la noche inauguró el reto del mago Raúl Alegría. Atado con una cadena cerrada con cinco candados, en una silla a cuatro metros sobre el suelo, logró quitarse la cadena con la ayuda de una ganzúa y saltar al vacío antes de que el fuego de ocho lanzallamas quemara su cuerpo. El festival, por el que han pasado 100.000 espectadores, cumple diez años.