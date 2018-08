Malikian contagia su forma de entender a los clásicos en los 'Caprichos musicales' El violonista, acompañado por la Orquesta Virtuosos, ofrecerá hoy el primero de los dos conciertos que tiene previsto dar en esta edición ROSA RUIZ Santander Martes, 7 agosto 2018, 08:42

Los 'Caprichos musicales' de Comillas reciben hoy a uno de sus principales referentes: el violinista Ara Malikian que ofrecerá un concierto en la iglesia de San Cristobal a las 22.00 horas. Lo hará acompañado de la Orquesta Virtuosos de Madrid, un joven conjunto que convierte cada actuación en una fiesta en el escenario. La cita promete ser una de las más frescas y divertidas de esta edición del ciclo, la quince. Es cierto que el reclamo de Malikian, que el pasado miércoles ofreció un concierto en Mallorca al que asistió prácticamente la Familia Real al completo, hace de esta actuación una de las más populares. Comillas ya se ha acostumbrado a la visita estival de este violonista libanés de ascendencia armenia que dirige, junto a su amigo el chelista Serguei Mesropian los 'Caprichos musicales'. De hecho la de hoy no será la única actución este mes de agosto, pues también tiene previsto clausurar la edició el próximo jueves día 16 en un recital en que actuará con los guitarristas Fernando Egozcue y José Luis Montón. Sin embargo, el público que se acerque esta noche hasta la iglesia San Julián podrá disfrutar, además de con el virtuosismo de Malikian, con el talento de la joven orquesta.

La propuesta no es otra que la de hacer disfrutar al público y convencerle de que la música clásica no es aburrida y la causa consigue cada vez adeptos. Malikian se mueve más en el escenario que un músico de rock. Se ríe, improvisa, bromea con un público que no puede evitar caer rendido a la propuesta. Da igual que la partitura se haya escrito hace cientos de años pues el programa de hoy incluye composiciones clásicas de los últimos siglos.

Se inició en el violín a muy corta edad de la mano de su padre. Su talento fue reconocido tempranamente a pesar de las difíciles circunstancias que la guerra civil libanesa le obligaron a vivir. Dio su primer concierto importante con 12 años, y a los 14 el director de orquesta Hans Herbert-Jöris le escuchó y consiguió para él una beca del gobierno alemán para cursar estudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover. Con 15 años fue el alumno más joven admitido en este prestigioso centro superior de estudios musicales. Posteriormente amplió sus estudios en la Guildhall School of Music & Drama de Londres, además de recibir lecciones de algunos de los más prestigiosos profesores del mundo como Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivry Gitlis, Herman Krebbers o miembros del Alban Berg Quartet.

La propuesta de esta noche es un recorrido por las composiciones de los últimos siglos

Como intérprete es poseedor de un amplio repertorio que incluye la práctica totalidad de las grandes obras escritas para violín (conciertos con orquestas, sonatas y piezas con piano y música de cámara). Además ha estrenado obras de compositores actuales como Franco Donatoni, Malcom Lipkin, Luciano Chailly, Ladislav Kupkovic, Loris Tjeknavorian, Lawrence Romany Yervand Yernakian.

El concierto del próximo día 16 servirá también para clausurar la presente edición de los 'Caprichos musicales'. Tendrá lugar en esta misma iglesia y reunirá en el escenario a tres grandes músicos que ya han participado en ediciones anteriores en este mismo ciclo. Los guitarristas Fernando Egozcue y José Luis Montón tienen una forma similar de vivir la música. El otro director artístico de este festival, Serguei Mesropian, confiesa que le ha costdo mucho cuadrar agendas para que los tres toquen juntos, por lo que la actuación será sin duda una de las más especiales de este ciclo.

La semana

Tras el recital de hoy, los grupos de Cámara de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (Joscan) ocuparán mañana miércoles el escenario del Centro Cultural El Espolón que este año, por primera vez, acoge las actividades de los 'Caprichos musicales'. Desde sus incios este festival ha puesto el acento en la promoción de los músicos jóvenes. Ellos son el futuro y por eso en la programación siempre hay un lugar para ello.

La siguiente cita será el viernes. Y será otro de los estrenos de los 'Caprichos musicales'. Lleva por título 'Proyecto Electrolé' y es una muestra de fusión de flamenco con música clásica. Tendrá lugar en El Espolón, a las 21.00 horas.

El sábado, el Cuarteto de saxófonos formado por Pablo Fernández Baladrón, Iriz Guzmán Gordia, Jaime Augusto Serrano y Jusia Segovia ofrecerá un recital. La semana concluirá el domingo con el concierto audiovisual 'Bach to the Universe', un viaje musical a través del cosmos en lugares singurales, que estará protagonizado por Telmo Fernández, Ruzan Badalian y Serguei Mesropian.