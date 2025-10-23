El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El poeta Marcos Díez. Palo Pez

Marcos Díez publica 'Las aproximaciones', su «reconquista cotidiana del lenguaje»

Su nuevo poemario, que aborda «las cosas cercanas y pequeñas y ahonda en la idea del despojamiento», será presentado hoy en Gil

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Los poemas no logran alcanzar/el centro del decir,/tan solo se aproximan, merodean.// Parece que señalan/por dónde he de buscar,//aunque no ... sepa qué». Los primeros versos de su nuevo libro son toda una declaración de principios. El poeta santanderino Marcos Díez suma a su larga trayectoria un breve, significativo y exquisito poemario, 'Las aproximaciones', editado en Andalucía por el poeta jerezano José Mateos a través de la asociación Pie de Página, que conforman un grupo de escritores andaluces. El libro será presentado hoy en la librería Gil, a las 19 horas, en un acto en el que estará acompañado por la periodista María Osuna. La publicación nació de una petición realizada a Marcos Díez desde esta asociación para que formara parte de una nueva colección poética que tiene como finalidad recoger en su catálogo a voces consagradas del panorama en España.

