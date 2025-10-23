Marcos Díez publica 'Las aproximaciones', su «reconquista cotidiana del lenguaje»

«Los poemas no logran alcanzar/el centro del decir,/tan solo se aproximan, merodean.// Parece que señalan/por dónde he de buscar,//aunque no ... sepa qué». Los primeros versos de su nuevo libro son toda una declaración de principios. El poeta santanderino Marcos Díez suma a su larga trayectoria un breve, significativo y exquisito poemario, 'Las aproximaciones', editado en Andalucía por el poeta jerezano José Mateos a través de la asociación Pie de Página, que conforman un grupo de escritores andaluces. El libro será presentado hoy en la librería Gil, a las 19 horas, en un acto en el que estará acompañado por la periodista María Osuna. La publicación nació de una petición realizada a Marcos Díez desde esta asociación para que formara parte de una nueva colección poética que tiene como finalidad recoger en su catálogo a voces consagradas del panorama en España.

'Las aproximaciones' es el segundo título de esta colección, que inauguró en primavera la poeta Amalia Bautista (Madrid, 1962). La puesta de largo del libro de Díez tuvo lugar en Jerez de la Frontera de la mano del poeta y crítico sevillano Gonzalo Gragera. El nuevo libro está configurado por veinticinco poemas. Su autor considera que 'Las aproximaciones' funde brevedad y una mirada sobre cosas cercanas y pequeñas. «He tratado de ahondar en la idea del despojamiento, presente en títulos anteriores, y he intentado decir con lo mínimo, eliminando lo innecesario», declara Marcos Díez.

La publicación Título Las aproximaciones

Autor Marcos Díez

Editorial Colección de poesía. Volumen 2. Asociación Pie de Página.

La idea es que los poemas se sostengan diciendo lo justo, que no haya palabras de más ni de menos. En su reflexión tras la escritura, el poeta señala que «la vida pública de hoy está marcada por la perversión del lenguaje, quizás por eso he tenido la necesidad de escribir, para desintoxicarme de tanto ruido, con pocas palabras, pocas pero precisas y elegidas con cuidado. La poesía, creo, ayuda a esa reconquista cotidiana del lenguaje, de los significados y de los matices y ambigüedades que hay en todas de las cosas. Es un antídoto modesto contra la epidemia de vehemencia y de discursos vacíos, pero algo es algo».

Marcos Díez agradece la invitación de A pie de página y «el cariño y el cuidado con el que han tratado este libro, en especial la cuidadosa labor de edición de José Mateos, un poeta al que admiro».

La relación de Marcos Díez con Andalucía, no obstante, se ha ido estrechando. Con 'Sol dentro', su poesía reunida editada por Visor el pasado año, se presentó en la Fundación Carlos Edmundo de Ory de Cádiz, en la Fundación Caballero Bonald de Jerez y en la Universidad de Sevilla. Y recientemente participó en el Aula de Poesía de la facultad de filología de Sevilla con una lectura de sus poemas en el Ateneo de la ciudad. Marcos Díez hasta esta nueva publicación ha edificado una trayectoria integrada por libros como 'Puntos de apoyo', Combustión', 'Desguace' y 'Belleza sin nosotros' (Visor, 2022). 'Con sol dentro' (Visor, 2024), donde reúne su poesía desde 1999 con la inclusión de un nuevo libro inédito: 'Besar la tierra'. Es también autor del libro de cuentos 'Desdoblados' (Valnera, 2012) y de 'El Festín' (Valnera, 2017), una recopilación de artículos de prensa. Entre otros premios, recibió el premio de poesía Generación del 27.

'Las aproximaciones' es un libro sobre resquicios, fugas, extrañeza, distancias insalvables, derrotas que parecen triunfos y conquistas que siempre cubren pérdidas. «Quisiera regresar a un reino sin lenguaje,/ un reino en el que hubiera un solo rey:/ la percepción. // Y descubrir las cosas por no poder nombrarlas,/por no poder pensarlas». Con ocasión de 'Sol dentro', el también poeta y crítico Carlos Alcorta apuntó con lucidez: «En estos veinticinco años la poesía de Marcos Díez ha experimentado cambios muy perceptibles, que van desde una poesía descriptiva a una poesía más esencialista, con mayor precisión en el lenguaje».

El también periodista Marcos Díez ha obtenido galardones como Hermanos Argensola, Ciudad de Alcalá y Ciudad de Burgos...

La dirección de la Torre de Don Borja fue asumida por Marcos Díez antes de la pandemia. Durante más de ocho años ejerció como director de la Fundación Santander Creativa.

El poeta ha confesado a menudo que considera los poemas como una fuente de conocimiento y de sentido, como una forma de relacionarse con la experiencia de vivir.

A través de su lectura y escritura «aprendo cosas de mí, de los demás y de esta cosa tan rara, asombrosa, gozosa y áspera que es la vida». La poesía hace, según su percepción personal, «más rica esta existencia humana tan efímera en la que el dolor y alegría conviven a todas horas.

«Lo que he leído y escrito me ha transformado, me ha ido despojando de todo lo que sobra, me ha erosionado hasta dejarme casi en los huesos, ha hecho de mí quien soy».