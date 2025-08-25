El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta Cubas Hondal, con su premio, junto al acordeonista internacional Yuri Shishkin. DM

Marta Cubas Hondal brilla en el Festival Internacional de Acordeón de Tianjin

La «musicalidad y la sensibilidad artística» de la joven cántabra obtiene el segundo premio en el prestigioso certamen celebrado en China

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

La música no entiende de fronteras, y menos cuando encuentra en sus intérpretes una voz tan personal como la de Marta Cubas Hondal. A sus ... 22 años, la acordeonista cántabra ha conquistado el segundo premio en la categoría de solistas del Festival Internacional de Arte del Acordeón de Tianjin (China), una de las citas más prestigiosas del mundo, celebrada del 6 al 11 de agosto en el Conservatorio de Música de la ciudad.

