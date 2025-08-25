Marta Cubas Hondal brilla en el Festival Internacional de Acordeón de Tianjin

La música no entiende de fronteras, y menos cuando encuentra en sus intérpretes una voz tan personal como la de Marta Cubas Hondal. A sus ... 22 años, la acordeonista cántabra ha conquistado el segundo premio en la categoría de solistas del Festival Internacional de Arte del Acordeón de Tianjin (China), una de las citas más prestigiosas del mundo, celebrada del 6 al 11 de agosto en el Conservatorio de Música de la ciudad.

No se trataba de un concurso más: El festival reunió a más de 1.180 participantes de siete países, entre ellos Italia, Reino Unido y España, con un programa que desplegó siete conciertos, 29 clases magistrales y dos conferencias. En la categoría de solistas, Marta Cubas competía con 14 intérpretes de máximo nivel y es su fallo, el jurado internacional -integrado por figuras como Weilin Liu, Paolo Picchio o Alexander Selivanov- subrayó «la musicalidad y la sensibilidad artística» de la española, que conquistó al público con su interpretación de Bach y Rameau.

El primer premio fue para Yanyou Wu (Conservatorio de Tianjin) y el tercero para Huai Guan (Conservatorio de Shanghái).

Más allá del concurso, la música cántabra fue invitada a ofrecer dos recitales en la ciudad, uno en el prestigioso Lang Lang Juvenile Music Centre y otro en el Concert Hall de Tianjin, escenarios que confirmaron su creciente proyección internacional.

Su triunfo en China se suma a un palmarés difícil de igualar en una intérprete tan joven. Primer Premio del Concurso Internacional de Mons (Bélgica), Classicalia de Viena, Internacional BTW, o segundos puestos en el Trofeo Mundial del Acordeón en Portugal son solo algunos de los hitos de una carrera que empezó muy pronto y con una madurez sorprendente. En España ha ganado todos los grandes certámenes -Juventudes Musicales, Intercentros Melómanos, Ciudad de Cuenca, Arrasate- y ha sido finalista de 'Prodigios', el programa televisivo de RTVE que acercó su talento al gran público.

Formada en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander con Gorka Hermosa, continuó su aprendizaje en el Superior del País Vasco bajo la dirección de Iñaki Alberdi y, recientemente, ha culminado un Máster de Interpretación en Viena con el aclamado acordeonista Grzegorz Stopa, en la misma institución en la que se forman talentos como la violinista María Dueñas. Su trayectoria artística ya la ha llevado a los escenarios más codiciados: el Konzerthaus y el Musikverein de Viena, el Palau de la Música Catalana, el Auditorio Nacional de Madrid o el Palacio de Festivales de Cantabria

Marta Cubas debutó como solista con apenas 13 años junto a la Joven Orquesta Ataúlfo Argenta y, tres años más tarde, estrenó en el Auditorio Nacional el 'Concierto Indálico', compuesto expresamente para ella por Alejandro Vivas, acompañada de la Orquesta Metropolitana de Madrid bajo la batuta de Silvia Sanz.

Hoy, con solo 22 años, encarna la mejor definición de promesa cumplida. Su talento precoz, su trabajo incansable y una personalidad artística marcada por la delicadeza y la fuerza expresiva la han situado en el radar internacional. El premio en Tianjin no es solo un logro más en su currículum, sino la confirmación de que el acordeón -ese instrumento tantas veces relegado a un segundo plano- tiene en ella a una embajadora brillante, capaz de emocionar en cualquier rincón del mundo.