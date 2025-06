Metrópolis evoca Espacio C de Camargo, el pionero proyecto sobre periferias artísticas El veterano programa de referencia del arte contemporáneo, que celebra cuatro décadas, está dedicado a la iniciativa que, entre 2001 y 2007, creció en una nave industrial del municipio

Interior de la nave de Espacio C de Camargo, en una muestra con obras del artista Jack Beng-Thi.

Guillermo Balbona Santander Lunes, 9 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

En septiembre de 2007 daba sus últimas bocanadas un proyecto singular, pionero y diferente en concepto y proyección: Espacio C de Camargo, centro de ... arte contemporáneo internacional que empezó su andadura en una nave industrial del municipio. Durante ese periodo se postuló como un punto de encuentro y diálogo entre artistas y, no sin dificultades, se adelantó a su tiempo por su enfoque en el arte producido en las periferias, más la potenciación de lo intercultural. Orlando Britto fundó y dirigió una iniciativa de arte contemporáneo, impulsada en 2001 por el entonces alcalde Eduardo López Lejardi, que puso en diálogo a artistas locales con nacionales e internacionales. El final, que ya estuvo precedido de un parón que dejaba en incógnita el futuro del proyecto, se plasmó tras la falta de apoyo institucional. Ni siquiera una Plataforma de apoyo colectivo del arte pudo salvarlo. Ahora la memoria, la crónica, la reivindicación y el significado de lo que supuso Espacio C es el objetivo del programa monográfico de Metrópolis, espacio de RTVE de referencia de arte contemporáneo, que precisamente estas semanas celebra cuatro décadas en vanguardia. Hoy lunes, a la 01.30 horas en La 2, se emite este programa sobre la historia del visionario proyecto.

Ampliar Orlando Britto, artífice de Espacio C. Roberto Ruiz En una entrevista publicada por este periódico, casi quince años después de la desaparición de Espacio C, Britto definía en la distancia ese lugar en el que «los creadores volcaron todo su entusiasmo y el nivel de participación de Cantabria fue fundamental». El centro se clausura en 2007. Inicialmente fue una apuesta cultural clara del Ayuntamiento de Camargo y presupuestariamente era asumible. «Un cambio de orientación política y otros cambios posteriores fueron considerando que no era un proyecto relevante ni necesario para el municipio ni tampoco asumible. Nosotros desde la dirección y coordinación de Espacio C intentamos buscar soluciones alternativas para salvar el proyecto apoyados por un colectivo importante de artistas, personas vinculadas a la cultura y sociedad civil», recordaba Britto. Punto de encuentro imprescindible para la escena artística, su singular modelo de taller brindó a los jóvenes artistas locales la oportunidad de trabajar codo a codo con artistas internacionales de renombre y de exponer junto a ellos. Y se adelantó, además, a su tiempo enfocando problemáticas como la crisis climática, la migración o la opresión patriarcal y colonial. El capítulo dedicado a Espacio C forma parte de una serie de programas en los que, con motivo de su 40 aniversario, 'Metrópolis' rinde homenaje a destacadas iniciativas culturales de las últimas décadas. A lo largo de los siete años de Espacio C pasaron por Camargo artistas como Jack Beng-Thi, Marcos Lora Read, Tracey Rose, Tania Bruguera, Bernie Searle, Juan Hidalgo, Concha Jerez y José Iges. Entre los artistas cántabros Juan López, Silvia Antolín, Majo García Polanco o Raúl Hevia. El programa refleja cómo a medida que fue creciendo la reputación internacional de Espacio C, fue reduciéndose el apoyo institucional. Metrópolis cuenta esa apuesta por «una comunidad artística transcontinental al margen de los centros de artemainstream, como un nuevo -y quizás utópico- modo de estar en el mundo». El 21 de abril de 1985, 'Metrópolis' se asomaba por primera vez a La 2. Su vocación: «Reflejar las expresiones artísticas más inquietas, insólitas y necesarias de nuestro tiempo». Con más de 1500 programas emitidos, es hoy el programa cultural más longevo de la televisión en España, un archivo vivo que ha acompañado -y en muchos casos anticipado- las transformaciones del arte contemporáneo.

