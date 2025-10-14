Miguel Ángel García protagoniza el Encuentro de Casyc PHoto y expone en el Museo de Altamira

«Teniendo en cuenta la enorme curiosidad que he tenido siempre por tantas cosas, después de más de 60 años enfrentado al mundo de la ... fotografía, un repaso a algunos proyectos puede ayudarme a explicar por qué este medio ha sido mi gran pasión para abordar la gran variedad de intereses entre los que me he movido». Las palabras del artista visual Miguel Ángel García enmarcan su presencia esta semana en el nuevo PHotoEncuentro que tendrá lugar en Santander bajo el epígrafe 'La curiosidad nunca mató al gato'.

El próximo jueves Casyc PHoto (Espacio Pablo Hojas), como ya se anticipó, recibe al fotógrafo cántabro. Antes, mañana martes, protagoniza la inauguración de la nueva muestra en el Museo de Altamira. García, en su intervención en el Casyc, trazará un extenso repaso a toda su carrera como fotógrafo. «Descubrí muy pronto que ese artefacto colocado entre mi ojo y el mundo me servía para focalizar y cuestionar todo lo que yo creía más interesante de la realidad».

García recuerda que «la cámara era un instrumento para conocer y entender el mundo, y había un lenguaje que quise conocer, que estudié y aprendí usándolo. Soy de los tiempos de Nueva Lente y, como muchos otros de mi generación, disidente, intentando escapar de las normas, del canon... De ahí surge mi interés por buscar otros caminos, por experimentar, la micro y macrofotografía, la imagen proyectada (la diapositiva), la fotografía infrarroja...».

Y ello, confiesa, «me ha llevado a combinar la fotografía con el dibujo, la pintura o el diseño gráfico en un entorno que me resultaba amigable: el del arte contemporáneo, que afortunadamente se ha desprejuiciado sobre la fotografía. Y en esas estamos».

Miguel Ángel García (Madrid, 1952) es fotógrafo y artista visual, ha realizado cursos de fotografía y arte contemporáneo en el Centre Pompidou, MoMA, University of London y Reina Sofía.

Investigador de la imagen, García utiliza el medio fotográfico para descubrir estructuras, fenómenos sociales y conexiones poco evidentes que obligan a detenerse, provocando una reflexión crítica en el espectador. Ha realizado unas 150 exposiciones en 72 ciudades de 17 países diferentes y ha obtenido el Premio Arte Laguna en Venecia, el Lens Culture Art Photography en París o el Primer Premio de Fotografía Ciudad de Santander. Está representado por Laurence Miller Gallery (Nueva York) y Basu Foundation for the Arts (India). Además, ha disfrutado de residencias artísticas en India, Estambul e Isla Mauricio. La cita se celebrará de 19.00 a 20.00 horas en la sede de Casyc PHoto (San Celedonio, 36), con entrada libre.

Por otra parte, bajo el título 'El susurro de la sombra' inaugura hoy la nueva muestra temporal en la que se muestran 16 'sombras'. Una propuesta que recoge en sí misma múltiples lecturas. García aborda un particular recorrido de parte de la historia del arte a través de la sombra y el cuerpo humanos y, paralelamente, una apreciación de los valores culturales de cada momento. De ese modo, va urdiendo un discurso en el que la denuncia social se sitúa en primer plano, presentando en primera plana temas históricamente complejos, injustos y que, de un modo u otro, han ido construyendo el mundo actual que habitamos. Todo ello desde una perspectiva narrativo-artística.

La exposición, que se exhibirá desde hoy al 31 de enero de 2026, se enmarca en una de las líneas fundamentales de trabajo del Museo de Altamira, que es «el apoyo a la creación artística contemporánea y la defensa del museo como agente social ineludible».