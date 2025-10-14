El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miguel Ángel García. DM

Miguel Ángel García protagoniza el Encuentro de Casyc PHoto y expone en el Museo de Altamira

El artista visual inaugura hoy en Santillana 'El susurro de la sombra' y el jueves hablará de su pasión por la fotografía en el Espacio Pablo Hojas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Teniendo en cuenta la enorme curiosidad que he tenido siempre por tantas cosas, después de más de 60 años enfrentado al mundo de la ... fotografía, un repaso a algunos proyectos puede ayudarme a explicar por qué este medio ha sido mi gran pasión para abordar la gran variedad de intereses entre los que me he movido». Las palabras del artista visual Miguel Ángel García enmarcan su presencia esta semana en el nuevo PHotoEncuentro que tendrá lugar en Santander bajo el epígrafe 'La curiosidad nunca mató al gato'.

