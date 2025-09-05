El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fermín Bocos y Miguel de los Santos DM

Miguel de los Santos y Fermín Bocos presentan sus nuevos libros en el Ateneo de Santander

'Flor de avispa' y 'Cuando viajar era descubrir', recalan en el Aula de Cultura de El Diario

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Dos citas literarias recalan esta y la próxima semana en el Ateneo de Santander, dentro de la programación del Aula de Cultura de El ... Diario Montañés. Así, el jueves día 11 (19.30 horas) Miguel de los Santos presenta su libro 'Flor de avispa', que ya va por la segunda edición, con prólogo del novelista y premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez. Su nuevo trabajo versa sobre la historia de Nicacagua y de toda Centroamérica con la revolución sandinista como telón de fondo.

