Minkowski y Maria Joao Pires, en el Festival Internacional de Santander

La 68 edición potencia este año los grandes conciertos sinfónicos e impulsa los Marcos Históricos, la danza y la creación contemporánea

Los grandes conciertos sinfónicos componen la espina dorsal del Festival Internacional de Santander (FIS), que este año busca llegar a todos los rincones de Cantabria con los Marcos Históricos, presentes ya en 17 municipios de la comunidad autónoma.

El programa diseñado para esta edición apuesta por potenciar con más espectáculos dos ciclos: danza, con la presencia de dos grandes figuras como Carlos Acosta e Igor Yebra, y creación contemporánea, con cuatro actuaciones en escenarios como la Casa de Mareas de Soano, el Observatorio del Arte en Arnuero, el Palacio de La Magdalena y el Centro Botín.

El Festival ha presentado este lunes la programación de su 68ª edición (link para seguir el calendario de actuaciones), que se desarrollará del 3 al 31 de agosto, en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Patronato del Festival y alcaldesa de Santander, Gema Igual; la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Ranea; el subdirector de Música y Danza del Inaem, Antonio Garde; y el director artístico del Festival, Jaime Martín.

La presente edición busca reforzar sus señas de identidad: la internacionalización, con la presencia de alrededor de 800 artistas procedentes de más de una veintena de países, y los grandes conciertos sinfónicos en el Palacio de Festivales.

GRANDES CONCIERTOS London Symphony Orchestra

Simon Rattle y la London Symphony Orchestra vivieron el año pasado un idilio con el público de Santander, lo que ha permitido al Festival alcanzar un acuerdo de colaboración de tres años con este codiciado binomio que no pisará este año ningún otro escenario de España. En esta edición, director y orquesta protagonizarán de nuevo una doble cita, los días 11 y 12 de agosto, en la que combinarán interpretaciones clásicas de Haydn, Rachmaninov y Brahms con dos brillantes composiciones más contemporáneas que no son muy habituales en nuestros escenarios. Será una oportunidad única de escuchar la 'Guía de orquesta para jóvenes' (1945) del británico Benjamin Britten y el 'Harmonielehre' (1985) del estadounidense John Adams, una de las composiciones sinfónicas más importantes de finales del siglo XX, inmortalizada en CD por el propio Sir Simon Rattle en 1994 al frente de la City of Birmingham Symphony Orchestra.

El 28 y 29 de agosto, el pianista Javier Perianes y el director Juanjo Mena presentarán los 'Conciertos para piano' de Beethoven (el año que viene se celebra el 250 aniversario de su nacimiento), acompañados por la London Philharmonic Orchestra.

El Festival contará también con la presencia de la Mahler Chamber Orchestra, que acompañará en la inauguración, el 3 de agosto, al pianista surcoreano Seong- Ji Cho, ganador de la XVII Concurso Internacional de Piano Federico Chopin en 2015. La crítica destaca «la técnica impecable, madurez y sutileza» de este joven artista que interpretará el 'Concierto para piano n. 1' de Chopin.

Siguiendo en el ámbito sinfónico, la Orchestre de la Suisse Romande, dirigida por Jonathan Nott, cerrará el Festival el sábado 31 de agosto con la séptima de Beethoven y una segunda parte wagneriana.

La Orquesta de Cadaqués, bajo la dirección del maestro Gianandrea Noseda, ofrecerá un completo programa, el 21 de agosto, con Pierre-Laurent Airmard al piano interpretando a Mozart, en un concierto en el que también escucharemos la versión completa del ballet de Stravinski 'Pulcinella', con la presencia de la soprano Barbara Frittoli.

La reputada orquesta Les Musiciens du Louvre, especializada en la interpretación con instrumentos de época, con su director y fundador Marc Minkowski ofrecerá el jueves 22 un gran concierto sinfónico-coral en el que destaca la 'Gran misa en do menor' de Mozart.

El tenor mexicano Javier Camarena, que pisará el escenario de la Sala Argenta el 16 de agosto, está rompiendo moldes en el mundo de la ópera al convertirse en el tercer cantante en los últimos setenta años del Metropolitan Opera House que ofrece un bis. Una hazaña que repitió meses más tarde en el Teatro Real de Madrid. «El tenor de la voz de oro y un referente del bel canto» o «la voz más exultante que hoy pueda escucharse» son algunos de los elogios que le ha dedicado la crítica.

El 26 de agosto, Maria João Pires, una leyenda viva del piano, ofrecerá un concierto con obras de Mozart y Chopin. La legendaria pianista portuguesa ha reorientado su carrera reduciendo notablemente el número de conciertos que ofrece. Lleva setenta años sobre los escenarios y está considerada una de las mejores pianistas del mundo.

DANZA Y TEATRO MUSICAL 'Yuli' y 'Don Quijote en La Plata'

El bailarín cubano Carlos Acosta, retratado por Icíar Bollaín en el biopic 'Yuli', será una de las grandes estrellas del Ciclo de Danza. El 18 de agosto pisará el escenario como director y solista al frente de su compañía Acosta Danza.

Igor Yebra dirigirá el Ballet Nacional de Sodre el 8 de agosto en la interpretación de 'Don Quijote en La Plata'. Una obra coreografiada por Blanca Li e inspirada en la unión de la figura universal del hidalgo Don Quijote con la del célebre uruguayo Arturo E. Xalambrí, un personaje apasionado, excéntrico y extraordinario, responsable de que en Montevideo se conserve una de las más grandes colecciones de libros de Cervantes de América Latina.

El tercer espectáculo del Ciclo de Danza, que este año ha ganado peso en la programación, está reservado para el Ballet Flamenco de Andalucía, que llenará el escenario de arte con el espectáculo 'Naturalmente flamenco': siete piezas coreografiadas por Rubén Olmo (Premio Nacional de Danza) y Úrsula López.

El ciclo dedicado a la Música Barroca incluye un estreno absoluto de teatro musical: 'Yo, Farinelli, el capón', una original propuesta basada en la novela del mismo título de Jesús Ruiz Mantilla, que cuenta con la dirección de Manuel Gutiérrez Aragón en la que supone su vuelta al teatro. El actor Miguel Rellán encarna a Farinelli al final de sus días en un monólogo en el que los recuerdos del cantante italiano se mezclan con la música de la época, interpretada por el contratenor Carlos Mena y la agrupación barroca Forma Antiqua. La obra, producida por el FIS en colaboración con el Festival de San Lorenzo del Escorial, se representará el 9 de agosto.

Too Koopman, al frente de sus agrupaciones Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, constituye una de las figuras señeras del mundo barroco en nuestros días, y el 5 de agosto nos traerá el mundo de Bach.

El concierto 'La ruta de la seda' de Capella de Ministrers (19 de agosto) completa las propuestas en torno a la música barroca, en este caso, en coproducción con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y MARCOS HISTÓRICOS Rincones de Cantabria

La música con sello cántabro estará presente en el ciclo de Creación Contemporánea con el concierto del Ensemble Instrumental de Cantabria, que engarza la música tradicional con la creación de compositores contemporáneos de la región. La UIMP colabora también en esta actuación que se celebrará el 13 de agosto en el Paraninfo de La Magdalena.

Destaca también el regreso de Laboratorio Klem a Arnuero, donde sus trabajos de investigación musical en el municipio, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y el FIS, siguen dando frutos. Volverán a experimentar 'Transmutare', su proyecto en torno a los sonidos de la naturaleza, en la Casa de Mareas de Soano (19 de agosto), y estrenarán en el Observatorio del Arte, el viernes 23, su nueva creación 'Canto de las piedras'.

El ciclo incluye la colaboración con el Centro Botín de la mano del Taller Atlántico Contemporáneo, una propuesta que une música y videoarte (17 de agosto).

Los Marcos Históricos ganan peso en la edición de este año con una programación que incluye la presencia de grandes figuras de la música historicista. Formaciones de dilatada trayectoria y experiencia en la interpretación con instrumentos originales como Al Aire Español, con Eduardo López Banzo al frente, o La Grande Chapelle de Albert Recasens, y grupos emergentes con proyección europea como Dichos Diábolos o Cantoría, llevarán por numerosos escenarios naturales de Cantabria algunas grandes joyas de nuestro patrimonio musical.

Los talleres para adultos dirigidos por Fernando Palacios -cada vez más demandados en las sedes de Santander y San Vicente de la Barquera-, y el ciclo 'En Familia', con los espectáculos en esta ocasión de las compañías Windu Quartet y Etcétera, son dos ramas del Festival cuyos frutos maduran año tras año, acercando la música clásica a todo tipo de públicos y llevando el espíritu del Festival Internacional de Santander a todos los rincones de Cantabria.