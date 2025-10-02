El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Sarajevo-Sarajevo' (Bosnia-Herzegovina), agosto 1993. Imagen que se incorpora a La Caverna de la luz. ©SANDRA BALSELLS

La mirada de Sandra Balsells sobre barbarie en los Balcanes toma La Caverna de la luz

La fotógrafa y periodista se suma hoy a la Colección Apuntes sobre Fotografía en la Península Ibérica

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Durante diez largos años, las tierras de la antigua Yugoslavia fueron arrasadas por la barbarie. En la década de los 90, tres guerras se encadenaron ... en el corazón de Europa; primero en Croacia, después en Bosnia-Herzegovina y finalmente en Kosovo. Lo recuerda la fotógrafa y periodista Sandra Balsells. A su juicio, «hay un rechazo a la fotografía dura, a la situación violenta, que es lo que desafortunadamente envuelve el mundo». Su intensa y larga experiencia está vinculada a sus espaldas en zonas de conflicto y muy implicada en proyectos sociales. Este mes ingresará en la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi. Balsells (Barcelona, 1966) con 'Sarajevo', inaugura hoy su participación en el proyecto de La Caverna de la Luz y se suma a la Colección 'Apuntes sobre Fotografía en la Península Ibérica'. Este es el epígrafe de este año, ya en su segunda entrega, del programa monográfico que aúna a todos los creadores.

