Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo

Javier Varela Domingo, 12 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 21:17h.

Madrid, 19:37 de la tarde del 12 de octubre de 2025. Plaza de Las Ventas. Hora, día y escenario histórico para el mundo del toro. Morante de la Puebla, 46 años, se ha cortado la coleta entre lágrimas propias y ajenas y ante la sorpresa de todos. El diestro tras terminar la vuelta al ruedo, tras haber cortado las dos orejas y abrir la segunda Puerta Grande en su trayectoria, se fue al centro del ruedo y en plena soledad se cortó la coleta.

José Antonio Morante Camacho, que así se llama, ha dejado una imagen histórica que pilló por sorpresa a todos los aficionados que estaban en los tendidos en la Plaza de Las Ventas y a los que estaban al otro lado del televisor. Tanta emoción que, como si diera un muletazo, dejó a todos en shock. Algunos de los que se frotaban los ojos por estar presenciando algo histórico le habían protestado la gloria que le daba las llaves de la Puerta grande. Los gritos de ¡Torero, torero! afloraron ante un Morante emocionado tras una temporada grabada con letras de oro en la historia de la Tauromaquia. El adiós inesperado de un mito viviente, de leyenda viva.

Morante ha sido un torero enciclopédico, poderoso como el que más con todo tipo de toros y encastes y poseído por un duende que lo iguala con toreros de pellizco como Rafael de Paula. Heredero de Joselito 'el Gallo', ha rescatado suertes antiguas y se ha comprometido al máximo con la fiesta (fue uno de los que más empujó para levantarla tras la covid). No se va una leyenda, quizás quien se ha cortado la coleta hoy en Las Ventas haya sido el Dios del toreo.

Torero de innegable sevillanía, ha conquistado Pamplona, Bilbao y, este mismo año, Madrid, con una salida a hombros para la historia, como también lo fue su rabo de hace dos años en Sevilla, el primero en medio siglo. Y este año se ha superado a sí mismo con una regularidad insólita, triunfos rotundos en todas las plazas y una conexión especial con el público más joven.

Esta es su segunda retirada de los ruedos, ya que en mayo de 2024 anunció que paraba debido a un agravamiento de sus problemas de salud mental. Esta pausa para su recuperación se alargó hasta el 29 de marzo de 2025, donde reapareció en Almendralejo, cortando dos orejas a su primer toro y abriendo la puerta grande de la plaza extremeña.

Varios momentos de la despedida de Morante de la Puebla. Efe

Un trastorno disociativo

Morante confesó hace unos meses que sufre «un trastorno disociativo que, sinceramente, casi no tiene explicación. Es una enfermedad muy compleja, muy triste y muy dolorosa». Un trastorno que le diagnosticaron cuando tenía veintidós años y al que hace un poco más de dos años se le sumó un cuadro depresivo mayor que fue lo que motivó su empeoramiento. Esto le obligó a someterse a una terapia de electroshocks que le provoca una amnesia transitoria que le ha borrado el recuerdo de algunos de los más célebres momentos de su vida.

De hecho, esta crisis depresiva le pasó factura y le obligó a parar en más de una ocasión al diestro sevillano. «Me fui viniendo abajo hasta el punto de que ya era imposible. Era un sufrimiento y un llanto diario. Perdía toda la ilusión que se debe de tener para ponerte delante de un toro y de un público. Fuimos de un médico a otro hasta que no me quedó más remedio que cortar la temporada», contó a Abc Sevilla.

Morante, a lo mejor sin quererlo, ha puesto también sobre la mesa la salud mental de los toreros. Sus 'espantadas' a mitad de temporada (ha protagonizado más de dos y más de tres) se han debido siempre a problemas mentales.

Comenzó a torear a los 5 años

Su primera actuación ante el público tuvo lugar antes de cumplir los nueve años, el 3 de septiembre de 1988, en Villamanrique de la Condesa, a escasos treinta kilómetros de su pueblo natal. Aquel día, vestido de corto, lidió su primer añojo frente a sus paisanos. Tres años después, el 3 de agosto de 1991, debutó como novillero sin picadores en Montellano, luciendo un traje celeste y oro. Era apenas un niño, pero ya demostraba una elegancia que lo acompañaría toda su carrera.

Con el paso del tiempo, Morante se consolidó como un torero de inspiración clásica y personalidad inconfundible. Entre sus tardes más memorables figura la del 2023 en la Real Maestranza de Sevilla, plaza donde ha alcanzado sus mayores triunfos. Aquella tarde histórica, cortó el rabo al toro «Ligerito», de la ganadería de Domingo Hernández, algo que no sucedía en ese coso desde Ruiz Miguel en 1971 -sin contar la gesta del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza en 1999-.

Lejos del alboroto mediático, Morante busca siempre la serenidad de su tierra. Vive alejado de los focos, centrado en su familia y en sus raíces sevillanas. Es padre de tres hijos, fruto de dos matrimonios. La familia reside en la Huerta de San Antonio, una finca con amplias instalaciones deportivas, una plaza de tienta, un campo de fútbol y una vivienda señorial de estilo andaluz.

Ampliar Morante brindó su penúltimo toro a Isabel Díaz Ayuso. Efe

Brindis a Ayuso y Abascal

El cartel de este domingo, con el que se ponía el broche de oro de la Feria de Otoño en el Día de la Hispanidad, lo completaban Fernando Robleño (en su despedida de los ruedos) y Sergio Rodríguez con seis toros de la ganadería de Garcigrande.

En su última tarde de luces, el diestro sevillano brindó su primer toro, el segundo de la tarde, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Va por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente», dijo. Su segundo, el cuarto de la tarde y el último de su carrera, se lo ha brindado al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Precisamente en este toro, el diestro de Puebla del Río fue cogido y tuvo que pasar por la enfermería. Poco después regresó al ruedo para firmar una faena antológica en la que ha cortado dos orejas y ha salido por la Puerta Grande. Su última Puerta Grande.

