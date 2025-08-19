La XI Muestra de Cine y Creatividad se empapa de «emoción y nuevas certezas»

El Auditorio del Centro Botín, la Filmoteca Mario Camus y la Fábrica de Creación (en el Centro Cívico de Tabacalera) se rinden esta semana ... al cortometraje, un formato que no se suele ver con frecuencia en las salas de cine y en el que los directores muestran su capacidad de despertar emociones, cuestionar certezas o buscar nuevas formas de hacer las cosas. Objetivos compartidos con el Centro Botín, siempre tan enfocado al desarrollo de la imaginación, que auspicia desde hace once ediciones, la Muestra de Cine y Creatividad que da comienzo esta misma tarde con la proyección de varios de los cortos finalistas y de 'Los últimos románticos' (2024), largometraje dirigido por David Pérez Sañudo, miembro del jurado de esta edición, quien estará presente en el Centro Botín para introducir el filme y participar en un coloquio posterior.

El cineasta se encontrará con los espectadores en el Centro, a las 20.00 horas, en una de las primeras citas de esta Muestra en la que se han inscrito 700 cortos de los que se han seleccionado 18 finalistas y que se cerrará el jueves, si bien mañana miércoles tendrá lugar un coloquio con los finalistas y la entrega de premios tras el fallo de un jurado que está compuesto por Christian Franco, director de la Filmoteca de Cantabria; Carlos Luna, experto en creatividad y Sara de la Fuente, productora de cine además de David Pérez Sañudo.

LA MUESTRA Proyecciones Los trabajos finalistas se podrán ver hoy y mañana en la Filmoteca Mario Camus (19.00 horas) y el Centro Botín (21.30 horas), donde mañana se entregan los premios.

Presentación Proyección y coloquio con David Pérez Sañudo, director de 'Los últimos románticos'. Hoy a las 20.00 h.

Mesas de diálogo Mañana en la Fábrica de Creación y el jueves en la Filmoteca.

Encuentro con jóvenes realizadores de Cantabria El jueves en la Fábrica de Creación.

Las proyecciones de los cortometrajes finalistas se llevarán a cabo hoy martes y mañana a las 19.00 horas en la Filmoteca de Cantabria, y a las 21.30 horas en el Centro Botín.

Ampliar Pedro Casablanc protagoniza otro de los cortometrajes de la Muestra, 'Insalvable' de Javier Marco. c.b.

Al margen de las proyecciones, mañana miércoles a las 13.00 horas en la Fábrica de Creación, se llevará a cabo la primera de las mesas de diálogo ('Cine cántabro en construcción: nuevas voces, viejos retos') con representantes de las Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales (Pacca), Cantabria Film Comission (CFC), Asociación Cántabra Audiovisual (ACuCA) e instituciones cántabras, donde se analizará el contexto actual, así como los retos y las oportunidades del sector en la región. A las 17.00 horas tendrá lugar la charla 'Desde cero: cómo emprender en el cine sin perder la cabeza', con la participación de Sara de la Fuente, productora de cine, Alicia Albares, directora y distribuidora de cine, Ana Ingelmo, directora de arte y Alejandro Sánchez, especialista en postproducción. El jueves, a las 17.00 horas en la Filmoteca tendrá lugar la mesa redonda 'Así se hizo: la producción de los cortos nominados desde dentro'.

La Muestra, que cuenta con la organización además del Centro Botín de la productora cántabra Sincio de Pelis, incluye como novedad en esta edición con un 'Encuentro de Producción Audiovisual y Jóvenes Realizadores de Cantabria' en la que cinco cineastas emergentes de la región presentarán sus proyectos de cortometraje en un concurso con asesoramiento profesional.

Los proyectos seleccionados en este programa de desarrollo han sido 'Chinchón', de Daniel González Catalina; 'Un ejercicio de rescate', de Manuela Gutiérrez Arrieta; 'He vuelto a solar', de Héctor D. Somonte; 'El puntual', de Elena Roecker y June Lasarte; y 'Tú también bailabas' de Marco Díez.

La jornada se desarrollará íntegramente el jueves en la Fábrica de Creación, desde las 12.30 horas. Además, uno de los proyectos presentados será seleccionado para recibir un premio en metálico de 1.500 euros destinado a impulsar su producción.

