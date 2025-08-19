El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'El juego de su vida', dirigido por Àlex Macías, uno de los cortometrajes finalistas de esta edición. C. B.

La XI Muestra de Cine y Creatividad se empapa de «emoción y nuevas certezas»

El certamen, que auspicia el Centro Botín, se desarrolla desde hoy hasta el jueves con proyecciones, mesas redondas y un encuentro con jóvenes realizadores

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

El Auditorio del Centro Botín, la Filmoteca Mario Camus y la Fábrica de Creación (en el Centro Cívico de Tabacalera) se rinden esta semana ... al cortometraje, un formato que no se suele ver con frecuencia en las salas de cine y en el que los directores muestran su capacidad de despertar emociones, cuestionar certezas o buscar nuevas formas de hacer las cosas. Objetivos compartidos con el Centro Botín, siempre tan enfocado al desarrollo de la imaginación, que auspicia desde hace once ediciones, la Muestra de Cine y Creatividad que da comienzo esta misma tarde con la proyección de varios de los cortos finalistas y de 'Los últimos románticos' (2024), largometraje dirigido por David Pérez Sañudo, miembro del jurado de esta edición, quien estará presente en el Centro Botín para introducir el filme y participar en un coloquio posterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

