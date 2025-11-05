El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Mayil Georgi Nieto, en una escena de 'Por una banana'. Violetta Canitano

La muestra 'Mujeres que cuentan' de la Teatrería de Ábrego evoca a García Márquez

La obra 'Por una banana', de la actriz y directora colombiana Mayil Georgi Nieto, se representará el domingo en Oruña de Piélagos

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Teatrería de Ábrego, en Oruña de Piélagos recibe el domingo a la actriz , dramaturga y directora colombiana Mayil Georgi Nieto que representará, a ... las 20.00 horas, 'Por una banana (Miércoles en Macondo)' «un homenaje participativo al premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  3. 3

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  4. 4 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  5. 5

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  6. 6 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  7. 7 Las ruinas de La Remonta
  8. 8 El viento sur enloquece el otoño: hasta 28º en la costa y rachas de hasta 100 km/h en el interior
  9. 9

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  10. 10

    Prohibido pagar para formarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La muestra 'Mujeres que cuentan' de la Teatrería de Ábrego evoca a García Márquez

La muestra &#039;Mujeres que cuentan&#039; de la Teatrería de Ábrego evoca a García Márquez