La muestra 'Mujeres que cuentan' de la Teatrería de Ábrego evoca a García Márquez

La Teatrería de Ábrego, en Oruña de Piélagos recibe el domingo a la actriz , dramaturga y directora colombiana Mayil Georgi Nieto que representará, a ... las 20.00 horas, 'Por una banana (Miércoles en Macondo)' «un homenaje participativo al premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez».

La obra cuenta la historia de Isabel, un personaje presente en casi todas las obras del premio Nobel colombiano y con ella el espectador entrará en Macondo, el pueblo del realismo mágico, en el que la protagonista rememorará sus sueños, su infancia y un pedazo de historia borrado de la historia oficial de Colombia: la masacre de las bananeras. En su historia, como una premonición, está el inicio del narcotráfico y del imperialismo americano que lo destruye todo. En el relato de Isabel también emergen otras técnicas propias del realismo mágico, como la manipulación del tiempo y el uso de múltiples perspectivas. El espectáculo además hace uso de la participación activa del público en momentos concretos de la historia, involucrándole no sólo desde un punto de vista emocional, sino en el desarrollo de la trama.

Otra de las citas teatrales de la semana tendrá lugar el viernes, a las 20.00 horas, en el Auditorio David Bustamante en San Vicente de la Barquera donde la compañía riojana El Sapo Producciones representará 'Te regalo el sol'.

Esta obra, cargada de ternura, cuenta la historia de Ofelia y Eulogio, que han aparecido muertos en el sótano del geriátrico en donde él ha estado ingresado durante cinco años y con ella se cierra la séptima edición del ciclo Camino Norte, una iniciativa promovida por las asociaciones profesionales de productoras de artes escénicas de en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y este año por primera vez, en La Rioja.