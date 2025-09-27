El Museo de Altamira celebra las jornadas 'Ser buenas antepasadas'

Rosa M. Ruiz Santander Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

'Ser buenas antepasadas' es el título de las jornadas que se desarrollarán este fin de semana (hoy, sábado, y mañana, domingo) y el próximo (4 y 5 de octubre) en el Museo de Altamira con el objetivo promover una relación más sostenible con el entorno

Las jornadas que se celebran cada año, a principios de otoño, abordan en esta edición «cómo las personas del presente podemos ser buenas antepasadas respecto a las próximas generaciones», según informan desde el Museo.

La conferencia 'Escuchemos los lenguajes sin palabras. La Natura enseña a convivir' abrirá el programa hoy, a las 18.30 horas. El naturalista, escritor y divulgador, Joaquín Araújo, hablará sobre el arte de contemplar el mundo natural para llegar al conocimiento y comprensión de la fuente que hace posible nuestra vida en el planeta.

Ya mañana, domingo, entre las 12.00 y las 14.00 horas, la ilustradora Isabel Ceballos guiará a las familias en la observación del paisaje otoñal en el entorno de la Cueva y en la creación de un cuaderno de artista. La actividad lleva por título: 'Dibujo, luego pienso'. Este espacio contará con una intérprete de lengua de signos española .

Las jornadas continuarán el próximo sábado, 4 de octubre, a las 11.00 horas, con una cita muy especial para mayores de 12 años interesadas en la agricultura ecológica, con o sin experiencia y que podrán colaborar en la creación de nuevos espacios de cultivo hortícola ecológico en el bosque comestible del Museo de Altamira. El taller está dirigido por Carlos Rubio, biólogo y agricultor ecológico en Lamihuertuca. Ese mismo día, a partir de las 17.30 horas, Neru Herreros, artista y educadora, creará, junto a la Cueva, una instalación artística colaborativa con las familias participantes con niñas y niños de entre 7 a 12 años. La iniciativa lleva por título: 'Es tiempo de las ciervas'.

Finalmente, el domingo 5 de octubre, tendrá lugar el mercado de trueque 'Jatera y saberes compartidos', en la terraza exterior del Museo entre las 11.30 y las 14.30 horas, una iniciativa en colaboración con varias vecinas de Santillana del Mar.

Las actividades son gratuitas aunque algunas necesitan inscripción previa en la web del Museo.