La música según el pianista y organista Ben Paterson, epicentro de Jazz Santander

No hay duda para el buen aficionado, purista o no, que la figura de Ben Paterson es ya una referencia que debe ser seguida ... como un faro obligado para alumbrar el futuro musical. Celebrado pianista y organista, también cantante, estas facetas quedarán plasmadas en su doble comparecencia en Jazz Santander. El festival da cabida hoy al intérprete y su trío que configuran Doug Weis, al contrabajo, y el baterista Mourad Benhammou, con protagonismo también especial en esta sexta edición del Festival santanderino. El concierto de hoy se completa con la presencia de la vocalista Laura Anglade.

Un repaso por las críticas internacionales ratifican con elogios unánimes la identidad y esencias musicales de Paterson quien mañana, en la clausura, repetirá su encuentro con el público dentro de la Jam Sessions final. Las reseñas de las principales cabeceras especializadas no dudan en destacar su excelencia: «Puede que sea el organista más puramente musical que existe»; su «lirismo exquisito y swing impecable»; o su «combinación de espiritualidad sublime con una terrenalidad latente en su estilo expresivo al teclado». Como rezaba un escrito de Dan McClenaghan en AllAboutJazz, «si Ben Paterson y su trío hubieran aparecido en otra época, Miles Davis podría haberlos etiquetado como su banda de acompañamiento...».

Ben Paterson se ha consolidado como uno de los músicos más prometedores de la escena del jazz actual, cosechando reconocimiento internacional por su maestría musical y la originalidad de sus interpretaciones. Ya sea con su impecable técnica como pianista, con su dominio, teñido de blues, del órgano Hammond, o cantando cásicos de artistas como Ray Charles y Nat King Cole.

El músico de Filadelfia estudió música clásica y jazz antes de mudarse a Chicago. Hace veinte años tuvo el honor de unirse a la banda del maestro Von Freeman, con quien actuó regularmente hasta su fallecimiento en 2012. Otras colaboraciones destacadas incluyen trabajos con Bobby Broom, Samara Joy (que ya estuvo en Santander), Peter Bernstein y Ed Cherry. En 2018,obtuvo el primer puesto en la primera edición del Concurso Internacional de Piano de Jazz Ellis Marsalis. Tiene ya siete CD editados bajo su propio nombre.

Por su parte, la joven Laura Anglade canta en la tradición de las grandes estilistas vocales tradicionales del siglo XX. Ha estudiado a fondo las letras de sus canciones, y su habilidad natural para «contar historias» retratan una sensibilidad impropia de su edad. Influenciada por Sarah Vaughan, Dinah Washington, Shirley Horn, Carmen McRae y Barbra Sreisand, Anglade ha actuado en lugares como el Olympia de París, el Royal Festival Hall de Londres, el Town Hall de la ciudad de Nueva York y es una habitual del Festival Internacional de Jazz de Montreal. Artista de giras internacionals, ha encabezado festivales en Canadá, Estados Unidos y Europa. Su sello distintivo es un estilo conversacional. Su tercer álbum, 'Get Out of Town' (Nettwerk Music Group), se lanzó el pasado mes de mayo.