El FIS abre su ciclo de Música Barroca con Akamus y un homenaje a Bach Velada en la sala Argenta con la Akademie für Alte Musik Berlin, la violinista Isabelle Faust, la oboísta Xenia Löffler y el concertino y violinista Bernhard Forck GUILLERMO BALBONA Santander Sábado, 11 agosto 2018, 08:18

La Akademie für Alte Musik Berlin y la violinista Isabelle Faust abren hoy el ciclo de Música Barroca del Festival Internacional de Santander con un homenaje a Bach. La Fundación Botín patrocina esta actuación en la sala Argenta. Junto a la oboísta Xenia Löffler y el violinista y concertino Bernhard Forck interpretarán la Suite para orquesta n. 3 en mi menor y varios conciertos para violín y orquesta

El ciclo de Música Barroca incluye otras dos propuestas para ofrecer un recorrido por el barroco europeo. El lunes Europa Galante, con su director Fabio Biondi a la cabeza, interpretará un programa con Antonio Vivaldi como gran protagonista, en una cita que cuenta con la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y, por último, la formación inglesa Orchestra of the Age of Enligthenment interpretará, el día 19, la 'Música Acuática' y otras obras de Haendel y Telemann junto a la soprano Katherine Watson.

AGENDA DEL FESTIVAL Hoy. Palacio de Festivales. Sala Argenta · 20 30 horas. Akademie für Alte Musik Berlín. Isabelle Faust, violin. Xenia Löffler, oboe. Bernhard Forck, concertino. Hoy Marcos Históricos. Treceño. Palacio de Hualle · 21.00 horas. X Noches Líricas del Palacio de Hualle. Il Segreto di Susanna de Ermanno Wolf-Ferrari. Enrico Golisciani, libreto. Rita Cosentino, dirección de escena. Miguel Huertas, dirección musical. Hoy Marcos Históricos. Castro Urdiales. Iglesia de Santa María · s · 22.00 horas. Capella de Ministrers. Carles Magraner, vihuela de arco y dirección. Elia Casanova, voz. David Antich, flautas. Robert Cases, guitarra y vihuela. Pau Ballester, percusiones.

Considerada una de las orquestas de cámara más importantes del mundo, Akamus fue fundada en Berlín en 1982. Dirigida por algunos de los directores de primera línea, ha obtenido numerosos premios por sus grabaciones, que incluyen el Grammy, el Diapason d'Or, el Cannes Classical, el Gramophone y el Edison Award, entre los más prestigiosos. Su importancia internacional se refleja en la variedad de sus actuaciones con artistas invitados en su país y en el extranjero. Regularmente actúa en los principales centros musicales de Europa, Asia y América del Norte y del Sur y en los últimos años ha llevado a cabo importantes giras en Buenos Aires, Japón y Estados Unidos.

Europa Galante y Orchestra of Age of Enligthenment completan esta agenda

Desde 1984 la orquesta tiene su propia serie de conciertos en Konzerthaus de Berlín, y desde 1994 es un invitado habitual en la Ópera Estatal de Berlín. En 2012 comenzó también una serie de conciertos en el Prince Regent Theatre de Munich. Akamus presenta cerca de un centenar de actuaciones al año con diferentes plantillas que van desde conjunto de cámara a orquesta sinfónica. Especialmente con René Jacobs, la orquesta mantiene una estrecha colaboración artística, de la que han surgido numerosas producciones de ópera y oratorio. Recientemente el Rapto en el Serrallo y La Flauta Mágica de Mozart, así como la Pasión de San Mateo y San Juan de J. Bach, fueron muy elogiadas por la crítica internacional.

La orquesta trabaja habitualmente con los directores Marcus Creed, Daniel Reuss y Hans-Christoph Rademann. Además, colabora también con Emmanuelle Haïm, Bernard Labadie, Paul Agnew, Diego Fasolis y Rinaldo Alessandrini.

La violinista Isabelle Faust es la invitada de honor en esta velada de hoy en la sala Argenta. Con un programa que días más tarde llevarán por diversos puntos de Europa, los músicos interpretarán un «todo Bach» en el que se escucharán obras como su Suite para orquesta nº3, el Concierto para violín en sol menor BWV1056R o el Concierto para violín y oboe en do menor BWV1060, con Xenia Löffler. En 2006 la orquesta recibió el Premio Telemann de la Ciudad de Magdeburgo, y en 2014 la Medalla de Bach de la Ciudad de Leipzig y el ECHO Klassik.

De la violinista Isabelle Faust la crítica resalta que fascina a sus oyentes con sus interpretaciones y logra iluminar el repertorio que interpreta. Actualmente es artista en Residencia de Wigmore Hall

Aclamada por su «virtuosismo con esfuerzo» y su «tono elegante, rico en matices y matices», Xenia Löffler ocupa el puesto de oboísta principal en la Akamus y actúa regularmente como solista.

Por su parte, el concertino, Bernhard Forck se convirtió en el director musical de la Orquesta del Festival Handel en Hualle y actualmente es el director artístico de la serie de conciertos Händel zu Hause.