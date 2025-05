«Los conciertos van a ser como quedar para una paella con amigos que hace tiempo que no ves» Manolo García y Quimi Portet, los miembros del dúo El Último de la Fila, se reúnen en una gira 30 años después para tocar sus canciones de siempre

Antonio Paniagua Madrid Martes, 27 de mayo 2025, 17:37 | Actualizado 17:53h.

Lo que ayer era una blasfemia hoy es una bendición. El Último de la Fila, el dúo musical formado por Manolo García (Barcelona, 69 años) y Quimi Portet (de la misma ciudad y dos años menor), se comen sus palabras y volverán a los escenarios el año que viene. Después de casi tres décadas fuera de cartel, uno de los grupos más emblemáticos del pop-rock español se reúne para hacer una gira y tocar en nueve ciudades en 2026.

Se juntan con ganas renovadas y el estreno de alguna canción nueva, según anunciaron este martes García y Portet en una comparecencia multitudinaria ante la prensa. Con esa estampa de antidivos que se ha convertido en una de sus señas de identidad, se plantean el retorno como el plan de un «grupo de amigos que vuelven a quedar para comer una paella, bailar, beber y cantar unas canciones porque hace tiempo que no se ven».

«La vida va pasando y van pasando cosas. No se puede ser inflexible en nada. Volver nos hace mucha ilusión, es una obviedad. Hace dos años revisamos canciones, lo cual nos permitió reencontrarnos. Ese proceso de grabación nos permitió volver a trabajar juntos, y ahí germinó la idea de poder presentar de nuevo nuestra música», alegan.

Como artistas de raíces humildes, quieren predicar con el ejemplo y que las entradas sean accesibles para todos los bolsillos. Se moverán en una horquilla de entre 65 y 90 euros. No quieren aparecer como esa banda que adora García, The Clash, que se jactaba de sus orígenes proletarios y luego incurría en flagrantes contradicciones. «Encarecer las entradas según la demanda, premiar al que corre más, como se hace también en trenes y hoteles, es una modalidad ultracapitalista que nos parece repugnante», remacha García.

Prometen que el repertorio será sencillo: tocarán las canciones que más les gustan y que son las que adora su público, sin renunciar a algún tema de Los Burros y Los Rápidos, los grupos que antecedieron a El Último de la Fila, aunque no es su intención parodiarse a sí mismos. Muy lejos de su intención está revivir tiempos que no volverán. «'Insurrección' [una de sus canciones míticas], no sé; uno se va insurreccionando como puede. ¿Resucitar? Resucitamos lo justo; eso ya es más complicado», aduce Manolo García.

¿Sobre grabar algo nuevo? «Sí, alguna cosita hay. Quimi tiene una incontenible pulsión compositiva», argumenta el vocalista, que explica que la gira fue tomando cuerpo mientras grababan en 2023 'Desbarajuste piramidal', que reúne 24 temas de sus canciones más emblemáticas.

Inmundicia

Fieles a esa idea de pasarlo bien y tomarse un respiro, García y Portet se plantean su gira como una terapia depurativa de toda la inmundicia, la furia y el ruido que soportamos a diario. «La gente está inmersa en un montón de chorradas, de cosas asquerosas, asfixiantes, con las que no paran de bombardear a la ciudadanía. Estamos hasta los cojones, todos. La gente necesita, de vez en cuando, decir: '¡Por amor de Dios, que la vida son cuatro días!' Y nosotros vamos a intentar que ese ratito sea un poco de risa y alegría».

Los autores de himnos como 'Querida Milagros', 'Aviones plateados' o 'Como un burro amarrado en la puerta de un baile', García y Portet apuestan por dar oxígeno a la música popular, conscientes de que en estos tiempos de inmediatez y nuevas formas de ocio la música se diluye en un magma informe de redes sociales, internet, videojuegos y otras vainas. «Para nuestra generación, la música lo era todo. Para algunos perturbados, incluso más que eso. La radio, los vinilos, los casetes te abrían mundos nuevos. Hoy en día han cambiado los formatos, sí, pero esa necesidad de conectar sigue ahí», sentencian.

La gira arrancará el 25 de abril en Fuengirola (Málaga), y continuará en el Estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona (3 de mayo), en Roquetas de Mar (Almería, 16 de mayo), en Madrid, en un recinto por concretar (23 de mayo), Bilbao (30 de mayo), A Coruña (13 de junio), Avilés (Asturias, 20 de junio), el Estadio de La Cartuja de Sevilla (27 de junio) y Valencia (4 de julio).