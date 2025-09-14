El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lola Indigo, durante su actuación en los Premios Goya 2025. EP

Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

La cantante confesó estar «agotada mentalmente» tras «siete años trabajando sin parar»

G. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:42

Lola Indigo se retira del foco público temporalmente. La cantante granadina, en mitad de su actuación en el Coca Cola Music Experience 2025, anunciaba su retirada temporal de la música asegurando que «ha sido un año muy chungo y se han complicado muchas cosas, pero al final siempre todo se soluciona». «Llevo siete años trabajando sin parar, estoy agotada mentalmente. Este es el sueño de mi vida y para estar aquí como Dios manda necesito un 'break' (descanso)», explicó al público, al que agradeció haberla «aguantado».

La noticia corrió como la polvora en redes sociales, donde circulaban numerosos vídeos del momento del anuncio, lo que provocó una oleada de mensajes de apoyo a la cantante granadina, que se dio a conocer 'Operación Triunfo' en el año 2017, siendo en la actualidad una de las artistas más importantes del panorama musical español.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Santoña llora la muerte de un vecino «querido por todos» y «apasionado» del Carnaval
  2. 2

    Fallece un vecino de Los Corrales de 79 años tras salirse de la vía y chocar contra una edificación en Suances
  3. 3 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  4. 4

    Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones
  5. 5

    Una «vida plena» a partir de los 65 años
  6. 6

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  7. 7

    El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez
  8. 8

    Manos a la obra en Santander
  9. 9

    Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo
  10. 10

    Mboula, el talentoso futbolista virtual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música