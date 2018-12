Muere Chiquetete, el cantaor que más discos ha vendido en el último tercio del siglo XX El artista flamenco -de 70 años- no ha logrado superar los problemas coronarios de los que estaba siendo tratado en los últimos días COLPISA Domingo, 16 diciembre 2018, 10:24

El cantante Antonio José Cortés Pantoja, conocido como Chiquetete, ha fallecido en Sevilla tras sufrir un ataque al corazón a los 70 años, según han confirmado desde Idarte Producciones. Se trata del cantaor que más discos ha vendido en el último tercio del siglo XX.

Antonio Cortés Pantoja, Chiquetete, no ha podido superar un problema de corazón del que estaba siendo tratado en los últimos días y ha fallecido, a los setenta años, acabando así con la leyenda de tres genios que de niños se juntaron para revolucionar el flamenco. Chiquetete llegó de Algeciras hasta Sevilla con toda su familia, ya que su tío y padre de Isabel Pantoja, que fue quien le dio nombre artístico, y su padre decidieron venir a buscarse la vida a la capital con el trío Los Gaditanos. En ese grupo también estaba El Encajero, padre de Manuel Molina, con quien Chiquetete pronto hizo migas. Ellos dos junto a Manolo Domínguez el Rubio montaron el trío Los Gitanillos del Tardón, con el que los tres dieron sus primeros pasos artísticos.

Con los años, cada uno tomó su propio camino, aunque todos dentro del flamenco. El Rubio fue uno de los guitarristas de acompañamiento más importantes de su época. Manuel se casó con Lole Montoya y fundaron uno de los dúos más relevantes de la historia jonda. Y Chiquetete, que había estado muchos años cantando en los tablaos y a los grandes bailaores de su tiempo, decidió crear un nuevo estilo en compañía del guitarrista jerezano Paco Cepero: la canción flamenca. Obras como 'Esa cobardía', 'Tú y yo', 'Ser amante' o 'Volveré' lo convirtieron en una estrella de la música española y latinoamericana, pero Antonio Cortés Pantoja nunca renunció a sus orígenes. De hecho, también creó un estilo propio por sevillanas, con 'La puerta de Toledo' como principal éxito. Y dentro del flamenco está considerado uno de los grandes intérpretes de la soleá de los alfareros de Triana, hasta el punto en que se le atribuye su actual encaje rítmico, ya que hasta que él no cuadró a compás ese estilo se solía hacer de manera muy libre. Y por tangos incluso creó escuela con su lentitud.

Tuvo tres hijos con su primera esposa, la bailaora Amparo Cazalla. Uno de ellos, Fran Cortés, ha sido su guitarrista durante los últimos años de su carrera, que ya se encontraba en un claro declive, sobre todo desde la muerte de su madre, Manuela, el pasado mes de febrero. Pero la voz astillada y al mismo tiempo dulce de Chiquetete supuso un antes y un después en la música andaluza y, sobre todo, una puerta de entrada al flamenco. De eso solía presumir: «Yo soy cantante flamenco», decía. En efecto, fue el creador de una nueva forma de cantar y, probablemente, el que acabará con ella.

Los mensajes de condolencias no se han hecho esperar en las redes sociales. El crítico y amigo Manuel Martín Martín ha señalado: «La música me ahoga hoy en la garganta con hondas ansias de llorar. Esta madrugada ha muerto Chiquetete, al que mi amigo Antonio Cortés Pantoja me obligó a quererlo como un hermano. Mis condolencias a Carmen, a sus hijos, Antonio, Rocío y Fran, a Amparo y a Julián. D.E.P. A lo largo de la mañana de este tercer domingo de Adviento será trasladado al Tanatorio de la S-30 de Sevilla».