Perrate, mañana en Potes: «Mezclo danza del siglo de Oro con el flamenco más tradicional»

La villa de Potes volverá a vivir este viernes, a las 21.00 horas, un nuevo concierto del Primer Ciclo de Flamenco, después del ofrecido el pasado mes de mayo por el guitarrista Pepe Habichuela. En esta ocasión, el cantaor de Utrera (Sevilla) Tomás Fernández, conocido artísticamente como 'Perrate', será el que presente su disco 'Tres golpes' en el Centro de Estudios Lebaniegos, acompañado a la guitarra por Paco de Amparo y, a la percusión, por Agustín Jiménez.

Este proyecto del Ciclo de Flamenco está organizado y promovido por las empresas de la villa de Potes, Bodega Cayo y La Relocha Gourmet; patrocinado por la Fundación Camino Lebaniego y por el Grupo de Acción Local Liébana, y sale adelante en colaboración con el Ayuntamiento de Potes, la asociación Beatus Ille & CIA y el hotel Casa Cayo.

Tomás Fernández 'Perrate', viene de una saga familiar vinculada al flamenco y es consciente de que «el flamenco tal y como hoy lo conocemos parte sobre 1850 más o menos, y desde el principio tengo ya familia muy vinculada, especialmente un tío abuelo mío. Creo que la familia de mi madre tiene mucho que ver con el nacimiento de esta cultura y, por supuesto, la de mi padre también».

El cantaor reconoce que el flamenco se lleva en las venas «puesto que existe un legado cromosómico importante, además de otro fundamental que es también el cultural, porque desde chico lo he vivido directamente en mi casa. Hay que tener en cuenta que el cante flamenco dentro de la cultura de los gitanos en principio, son costumbres populares, que se desarrollan en momentos importantes de nuestras vidas como son bautizos, bodas, o misas. Ahora bien, evidentemente la profesión no se desarrolla hasta principios del siglo XX o quizás un poco antes».

Respecto al aprendizaje de esta cultura, señala que «existe mucha cultura flamenca escrita y por eso el que ama el flamenco se cultiva a diario, bien con la lectura o escuchando su música. Dentro de un mismo palo puedes cantar un cante por diferentes tipos de soleás, y cada interpretación de esos estilos propios, también tiene su propia personalidad».

Se define como un cantaor de flamenco con cierta cultura musical «porque mi generación ya hemos crecido con mucha música ambiente, anglosajona o americana, por ejemplo, y no podemos resistirnos a la influencia que esto ha ejercido hacia nosotros, y por eso yo, aunque básicamente sea cantaor flamenco, puedo hacerle guiños a otro tipo de música».

El artista de Utrera ha publicado los discos Utrera Flamenca (2003); Perraterías (2005); Infundio (2010) y Tres golpes, en 2022, y cada disco publicado ha supuesto una evolución «que va como la vida, ya que educas más la afinación o el compás y vas añadiendo nuevos ingredientes que en un principio no estaban». Reconoce también que le marcó mucho como artista la ciudad de París «porque hay mucho respeto hacia el flamenco, se entiende como una música culta, y se aprecia mucho el cante flamenco clásico».

Su último trabajo discográfico está impregnado de diferentes matices, ya que considera que «con esta obra me quise acercar a lo que yo entendía que podía haber sido el protoflamenco, ya que desconocemos como fueron sus inicios, y por eso me puse en la piel del gitano que llega a España a finales del siglo XV, cuando ya se había descubierto América y la ciudad de Sevilla era un hervidero der mercancías y de riqueza».

En Triana, entonces, que eran los arrabales de Sevilla, «vivieron estibadores de corte africano, gente que habían venido como esclavos, y los gitanos también, y se produjo una mezcla entre gitanos y africanos y de ahí salió un caldo de cultivo, que los pícaros, los llamados «los curros» se hicieron con la música que traían ellos de sus propias culturas, mezclándolo con el folclore o la música de danza propia del siglo de Oro, que era la jácara, la chacona, la folía».

Por este motivo, para sacar este disco, 'Perrate' pensó que «como gitano me tenía que traer a mi terreno lo que venían siendo estas danzas populares y de ahí surgió «Tres golpes», donde mezclo este tipo de danza del siglo de Oro con el flamenco más tradicional».

Hoy en día el flamenco es un arte universal que ha llegado a todos los rincones del mundo y por eso el cantaor de Utrera adelanta que «tengo programado un viaje a Finlandia, a Copenhage (Dinamarca), y estoy en Bruselas y otros lugares de Europa, y por supuesto en América, por lo que el flamenco es universal».

No tiene en mente aún un nuevo proyecto discográfico, pero cree muy probable que salga «ya que tengo muchos esbozos, pero realmente no tengo tiempo material porque gracias a Dios no paro de trabajar. Tengo ciertas ideas. Quizás una segunda parte de 'Tres golpes', pero aún nada concreto. También tengo en mente hacer un proyecto más grande con gitanos del mundo».

De su actuación de mañana en el Centro de Estudios Lebaniegos de la villa de Potes espera «que este ciclo de flamenco se consolide y sea productivo, para que se puedan seguir haciendo más ediciones. No hace mucho tiempo estuve actuando en Santander y vino gente de Potes a verme. El flamenco si te emociona no hace falta entender de palos, porque lo vas a poder vivir y apreciar, y los aficionados de Potes me demostraron que tenían esa sensibilidad especial para sentir el flamenco. Espero que el concierto sea un éxito por la organización, que me ha parecido muy valiente, para poder ofrecer este ciclo».