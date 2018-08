Las pianistas Katia y Marielle Labèque rinden homenaje a Leonard Bernstein en su centenario Desde que comenzaron a actuar hace más de 37 años, Katia y Marielle han revolucionado el mundo de la música clásica. / Antonio Quintero El programa de esta penúltima velada del FIS incluye la popular 'West Side Story' en versión para dos pianos y dos estrenos en España de Philip Glass GUILLERMO BALBONA SANTANDER. Viernes, 24 agosto 2018, 08:08

Energía y sincronización conforman la ecuación más asociada al dúo que integran las hermanas Katia y Marielle Labèque. Puente entre dos jornadas sinfónicas, penúltima cita de la 67 edición del Festival Internacional de Santander, la presencia de las pianistas -que también forman parte del programa de la Quincena Musical Donostiarra-, el dúo es uno de los más prestigiosos del panorama actual. Su ambición musical comenzó a muy temprana edad y alcanzaron fama internacional gracias a su versión contemporánea de 'Rhapsody in Blue' de George Gershwin. Desde entonces, han abordado una brillante carrera con actuaciones en las mejores salas y festivales de todo el mundo. Su repertorio abarca desde la música barroca hasta el jazz, el ragtime, el flamenco o la música minimalista.

En el FIS rendirán esta noche homenaje al compositor Leonard Bernstein en el centenario de su nacimiento (se cumple mañana sábado), acompañadas por los percusionistas Raphael Seguinier y Gonzalo Grau. El Festival cierra así el ciclo de Ensembles y Recitales.

AGENDA DEL FESTIVAL Hoy. Palacio de Festivales. Sala Argenta 20.30 horas. Katia y Marielle Labèque, pianos. Raphael Seguinier, batería. Gonzalo Grau, percusión. Programa: Philip Glass y Leonard Bernstein. Mañana sábado, clausura. Palacio de Festivales. Sala Argenta 20.30 horas. Budapest Festival Orchestra. Christina Landshammer, soprano. Ivan Fischer, director. Programa: George Enescu, Béla Bartók y Gustav Mahler.

A la interpretación de la suite de danzas de 'West Side Story', la famosa pieza del compositor estadounidese, sumarán el estreno en España de dos obras del compositor Philip Glass -el músico ya ha actuado en varias ocasiones en Santander-, con el que tienen una estrecha relación: 'The Chase' (Orphée and the Princess) y 'Stoke's Duet'.

En su recital estarán acompañadas por los percusionistas Raphael Seguinier y Gonzalo Grau

Katia y Marielle Labèque, de origen francés, con fuertes vínculos españoles, residencia romana y ámbito internacional, mantienen en vigor el propósito de «renovarse, sorprender y convencer en cada nueva propuesta». Su experiencia de más de cuarenta años al piano, su estrecha relación con numerosas orquestas destacadas e importantes directores, y su colaboración con algunos de los compositores más interesantes (Adès, Andriessen, Berio, Boulez, Glass, Golijov, Ligeti, Messiaen...) las mantiene en la cumbre de la interpretación. Su repertorio abarca el ámbito de la música clásica y la creación contemporánea en general, y se mueven también en los ámbitos cercanos a la música popular.

Las hermanas pianistas presentan The Chase (Orphée and the Princess) y Stoke's Duet, dos piezas de Philip Glass (nacido en 1937) que son estreno en España. 'The Chase', perteneciente a la ópera 'Orphée and the Princess', centrada en el mito de Orfeo y su dicotomía entre la vida y la muerte.

En la versión para dos pianos, esta divergencia permite a las intérpretes contrastar sus caracteres a la vez que se complementan de una manera premeditada.

'Stoke's Duet' para dos pianos, pieza incluida en la banda sonora de la película 'Stoker'. El recital incluye, además, otras dos obras de Glass: 'The Poets Acts', perteneciente a la película 'The hours', interpretado por Katia, y 'Etude n. 5', que abordará Marielle.

El monográfico de obras de Glass incluye una pieza que, sin ser compuesta para las hermanas, han llegado a hacer suya de tal manera que forma parte de su repertorio: '4 movimientos para dos pianos' (2008). El propio compositor estadounidense ha alabado la interpretación: «Las hermanas Labèque son tremendas. Son grandes intérpretes. Unas maravillosas promotoras no sólo de la nueva música, sino de la música en sí». Desde entonces Philip Glass mantiene una estrecha una colaboración con el dúo, que también ha dado lugar al Concierto para dos pianos y orquesta (2015).

La segunda parte del concierto está dedicada a Bernstein (1918-1990). El programa incluye la suite de su obra más popular: el musical 'West Side Story '(1957), orquestado por Sid Ramin e Irwin Kostal bajo la supervisión del autor. La versión para dos pianos y percusión fue realizada por el propio Kostal para las hermanas Labèque. Éste se apoyó en la sugerencia del mismo Bernstein de introducir percusionistas con el fin de crear un ambiente más jazzístico.

Raphael Séguinier es uno de los baterías y percusionistas más activos de su generación, capaz de moverse en estilos tan diferentes y variados, como música electrónica, rock, pop, post-rock, improvisación, música clásica o contemporánea. Ha desarrollado a lo largo de su carrera internacional un estilo personal que le ha llevado a tocar con Rufus Wainwright, Saul Williams, Micky Green, Chocolate... en prestigiosos lugares. Junto con el compositor y multi-instrumentista Gonzalo Grau, colabora habitualmente con el dúo Labèque. Grau ingresó a los trece años en la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela como violonchelista y dos años más tarde, en la Camerata Renacentista de Caracas.

Actualmente forma parte de la vanguardia de la música latina, tocando y arreglando para una gran diversidad de agrupaciones y artistas.

Ivan Fischer, en la clausura

El Festival se clausura mañana con la Budapest Festival Orchestra bajo la batuta de su director Iván Fischer. Considerada como una de las diez mejores orquestas del mundo, esta formación regresa al festival, después de dos años, dirigida de nuevo por su líder y fundador. La formación húngara interpretará la Sinfonía n.4 de Gustav Mahler junto a la soprano Christina Landshammer, muy valorada internacionalmente como una versátil cantante de ópera, recitales y conciertos, y reconocida por su cálida y lírica voz.

El programa incluye también Prélude à l'unisson de la Suite n. 1 para orquesta Op. 9 de Enescu. Completa el repertorio la Música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók.