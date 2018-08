El FIS proyecta 'Rhythm is it!', proyecto pedagógico de la Filarmónica de Berlín Fotograma del documental que se proyecta hoy en la sala Pereda. / DM La sesión, al mediodía, en la sala Pereda, sobrela iniciativa de Rattle, Maldoom y doscientos cincuenta escolares alemanes, contará con un coloquio con Sánchez Lansch, su codirector GUILLERMO BALBONA Santander Miércoles, 15 agosto 2018, 08:07

'Rhythm is it!' (2014), el primer gran proyecto pedagógico de la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Sir Simon Rattle, es la cinta protagonista del Ciclo de Proyecciones y Coloquios del Festival Internacional que prosigue hoy, al mediodía, en la sala Pereda. En esta ocasión, se incluye además un coloquio con Enrique Sánchez Lansch, codirector del trabajo documental junto a Thomas Grube. La película está centrada en la Orquesta y su, hasta ahora, director titular, junto con Royston Maldoom y más de doscientos cincuenta escolares alemanes, para narrar ese proyecto pedagógico.

'Rhythm Is It!', que se ha proyectado en cines de todo el mundo, no aborda únicamente el recorrido por la gran música del pasado, sino por temas que afectan a todos: «¿Cómo desarrollan los jóvenes sus talentos? ¿Cómo puede cambiar la creatividad todas nuestras vidas?». Hay además fascinantes escenas de danza y música grandiosa, interpretada por la Filarmónica bajo la batuta de Rattle, nombre propio de esta doble velada, anoche y hoy, en el FIS. Los directores Grube y Sánchez Lansch logran además retratar las cautivadoras historias de Rattle y Maldoom, que estuvieron realizando proyectos de baile en áreas problemáticas durante 30 años. Los puntos clave de las biografías de ambos artistas conducen a Berlín donde los jóvenes bailarines trabajan apasionadamente por sacar adelante 'La Consagración de la Primavera'.

Programa Hoy. Palacio de Festivales Sala Argenta. 20.30 horas. London Symphony Orchestra. Sir Simon Rattle, director. Programa: Antonin Dvorák •Danzas eslavas Op. 72. Maurice Ravel• Ma mére l'oye suite Léos Janácek • Sinfonietta. Hoy. Palacio de Festivales Sala Pereda ·12.00 horas.Dirigido por Thomas Grube y Enrique Sánchez Lansch. Proyección y coloquio con Sánchez Lansch Hoy. Marcos Históricos Iglesia de la Santa Cruz · 21.00 horas. L'Apothéose. Olena Sloia, soprano; Laura Quesada, traverso; Víctor Martínez, violín barroco: Carla Sanfélix, violonchelo barroco: Asís Márquez, clave. Programa. Música para una joven reina. Programa conmemorativo del 330 aniversario del nacimiento de María Luisa Gabriela de Saboya. Mañana. Marcos Históricos. Torrelavega y Bien Aparecida Iglesia de la Asunción · 20.30 horas. Juan de la Rubia, órgano. Programa: Johann Sebastian Bach., Felix Mendelssohn y Philip Glass. Y l'Apothéose en la Bien Aparecida.

'¡Esto es ritmo!' se concibió como «un testimonio sensible del poder de la danza y del talento latente de la gente joven». 250 niños y jóvenes de distinto origen social y geográfico estudian la mencionada coreografía. De forma paralela, la Filarmónica ensaya la composición de Strawinsky. Ambos documentalistas, se acercan a tres jóvenes –en clave representativa del proyecto–, los sitúan en primer plano y les hacen preguntas a lo largo de las cinco semanas que duran los ensayos. Y muestran los ensayos de los bailarines y de la Filarmónica por separado, como secuencias montadas en paralelo.

De esta forma su trabajo desarrolla un ritmo visual propio, difícil de encontrar en el género documental. En palabras de Grube, «intentamos encontrar un idioma cinematográfico propio. Para ello a veces hay que entremezclar los géneros. Para mí lo importante es que se pueda experimentar la historia de forma emocional, para lo que a menudo utilizo recursos dramáticos del largometraje». La proyección en la sala Pereda, segunda del ciclo, tendrá como continuidad la sesión del próximo sábado, 'Maestro Achúcarro' (2012), una producción del programa 'Imprescindibles' de La 2.