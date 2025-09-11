Nace 'Frecuencia Oblicua' para «visibilizar a artistas que habitan en los márgenes»

Concebido como un encuentro para «dar visibilidad a artistas que habitan en los márgenes», nace 'Frecuencia Oblicua'. Es uno de los proyectos seleccionados en la ... convocatoria anual de subvenciones que financia la Fundación Santander Creativa, reconocido dentro de la modalidad 'Cultura Emprende' que está dirigida a propuestas de nueva creación. Las actividades, abiertas a todos los públicos, se celebrarán en varios espacios de la ciudad los días 19 y 20.

El encuentro inédito organizado por la asociación Cantabria @ Europa y reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), está destinado a visibilizar a artistas y propuestas vinculadas a disciplinas como «la electrónica experimental, las artes visuales, la performance y el pensamiento crítico que, históricamente, han sido excluidas de los circuitos culturales hegemónicos». El programa, que incluye charlas, actuaciones en directo y talleres abiertos a toda la ciudadanía, se celebrará en varios espacios de la ciudad como el Centro Cultural Europeo Eureka, sede de la asociación organizadora, la Filmoteca de Cantabria y el Centro Cívico Tabacalera durante el viernes 19, de 16.00 a 20.45 horas, y el sábado 20, de 10.00 a 21.00 horas.

«Dar centralidad a artistas mujeres, disidencias de género y propuestas no dominantes que habitan en los márgenes de la electrónica, el cuerpo y la imagen es uno de nuestros objetivos», afirma Tamara García, presidenta de Cantabria @ Europa, mientras sostiene que este encuentro trata de diversificar y enriquecer la oferta cultural de la ciudad desde una perspectiva crítica, inclusiva y contemporánea».El proyecto sitúa a las creadoras en el centro de la programación y, según García, pretende posicionar a Santander como un lugar de referencia para la electrónica experimental y las prácticas audiovisuales contemporáneas diversas y paritarias. «Creemos que, en estos momentos, las iniciativas culturales que existen en torno a la electrónica excluyen a las mujeres, al lenguaje no comercial, no masculino, a todo aquello que resulta incómodo y no es hegemónico», opina García mientras explica que para crear este proyecto se han inspirado en 'She Makes Noise', el festival madrileño que se celebra desde hace más de una década centrado en «visibilizar y dar espacio a mujeres y personas no binarias en la música electrónica y el audiovisual contemporáneo».

Las propuestas

Entre las propuestas de 'Frecuencia Oblicua' cabe destacar la charla que ofrecerá la historiadora del arte Marta Mantecón sobre 'Arte de acción, ruido y carne' el viernes 19 a las 16.05 horas en Eureka y el espectáculo audiovisual que exhibirán la artista Ángela Sáez (Chotawa) y el músico Jaime Peña (JPEGr) bajo el título 'Paraísos modulados' ese mismo viernes a las 18.00 horas en la Filmoteca.

También las performances que compartirán con los asistentes Severine Beata y Tamara García ese día, a las 19.00 horas, en la Filmoteca y el colectivo Ruidera –compuesto por Garazi Gorostiaga, Jana Jan, Myriam RZM y Genoveva Ferrocide– a las 20:45 horas en Eureka.

El sábado 20 se celebrará un taller de creación de imagen 3D, cuerpo y movimiento de 10:00 a 12:00 horas en Eureka y después, a las 13.00 horas, Maritxu Alonso, especializada en feminismos y en el movimiento punk, dirigirá la charla 'Hacia la igualdad de género en la industria de la música: los estudios de la asociación MIM' (Mujeres de la Industria de la Música).

A continuación, también en Eureka, la investigadora Gara Hernández conversará con los asistentes sobre 'Disidencias sonoras: mujeres y disidencias en la música experimental ibérica'. El programa contará, además, con Marta Sainz y Enrique Zaccagnini, que protagonizarán una performance sonora en Tabacalera el sábado 20, a las 21 horas, con la que se clausurará este encuentro. Los detalles de la programación se puede consultar en la web de Eureka.

Dieciséis años

La asociación cultural Cantabria @ Europa, con sede en el barrio de Entrehuertas, desarrolla desde hace dieciséis años una intensa labor en el campo de la creación, la producción y la difusión cultural contemporánea. En su espacio (Eureka) acogen y promueven disciplinas artísticas no convencionales y géneros poco representados en los circuitos institucionales o comerciales como la música electrónica avanzada, experimental y las prácticas audiovisuales de vanguardia.