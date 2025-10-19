El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vigalondo, en el Festival de Cine de Benalmádena.

Nacho Vigalondo, Premio de Dirección en el 24 Festival Internacional de Cine de Benalmádena

El cineasta cántabro asegura que «para muchos directores cada película puede ser la última»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:37

Comenta

El cineasta cántabro Nacho Vigalondo ha recibido el Premio de Dirección en la inauguración del 24 Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB). El director ... de 'Los cronocrímenes' en esta ciudad de la provincia de Málaga ha manifestado que el principal aporte que tienen las películas es que los cineastas pueden contar quiénes son. «En un gran porcentaje, contarme a mí es contaros a vosotros, los espectadores, para que os veáis reflejados en nuestros personajes. Tengo que agradecer que festivales como este hagan posible que existan directores de cine como yo, que no soy un director de taquilla», destacó el director de Cabezón de la Sal.

