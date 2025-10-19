Nacho Vigalondo, Premio de Dirección en el 24 Festival Internacional de Cine de Benalmádena

El cineasta cántabro Nacho Vigalondo ha recibido el Premio de Dirección en la inauguración del 24 Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB). El director ... de 'Los cronocrímenes' en esta ciudad de la provincia de Málaga ha manifestado que el principal aporte que tienen las películas es que los cineastas pueden contar quiénes son. «En un gran porcentaje, contarme a mí es contaros a vosotros, los espectadores, para que os veáis reflejados en nuestros personajes. Tengo que agradecer que festivales como este hagan posible que existan directores de cine como yo, que no soy un director de taquilla», destacó el director de Cabezón de la Sal.

Vigalondo considera que cuando alguien de su perfil recibe un premio por su trayectoria tiene que «superar el miedo» a que parezca el fin de su carrera, ya que quiere «seguir haciendo más cosas» y «para muchos directores cada película puede ser la última».

Vigalondo, que este año ha estrenado la serie 'Superestar', ha recibido su estatuilla, 'la Niña de Benalmádena a Mejor Dirección'. Estrenó recintemente además su último largometraje, 'Daniela Forever', protagonizado por Henry Golding y Beatrice Grannò, y en 2022 estrenó 'Nuestra bandera significa muerte', serie estadounidense donde dirige varios episodios junto a Taika Waititi.

El director y realizador cántabro recibió este verano el premio honorífico de 'Rurales', el Festival de Espinama.

En julio Netflix, Vigalondo y los Javis unieron fuerzas para presentar 'Superestar', una serie sobre Tamara, ahora conocida como Yurena, el fenómeno que sacudió las televisiones de los 2000 con personajes extravagantes y bizarros.