Nacho Vigalondo suma 'Miradas' a sus últimos premios, en el Festival de Cine Inédito de Mérida

El director y guionista cántabro Nacho Vigalondo será reconocido con el Premio Miradas del Festival de Cine Inédito de Mérida, un galardón que distingue ... a creadores con una trayectoria marcada por la originalidad y la mirada propia. La entrega tendrá lugar el jueves día 20 de noviembre, a las 21.00 horas, en los Cines Victoria, justo antes de la proyección de la película inaugural del certamen, que se celebra desde ese día al 29 de noviembre en la capital extremeña.

Vigalondo, nacido en Cabezón de la Sal y nominado al Óscar en 2004 por el cortometraje '7:35 dla Mañana', protagonizará una jornada especialmente intensa en Mérida. A las 11.00 horas, dentro del programa 'Cine y Escuela', se proyectará su película 'Daniela forever', en el Centro Cultural Alcazaba, tras la cual mantendrá un coloquio con alumnos de Bachillerato de distintos institutos. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, el Hotel Nova Roma acogerá un nuevo encuentro con el público bajo el título 'Diálogos de Cine: Encuentro con Nacho Vigalondo', en el que conversará con el periodista Pedro Vallín sobre su proceso creativo, sus influencias y la forma en que aborda cada proyecto, desde largometrajes a series o documentales.

Autor de 'Los Cronocrímenes', 'Open Windows', 'Colossal' o la citada 'Daniela forever', el cineasta cántabro ha construido una filmografía singular, caracterizada por la experimentación y el juego con los géneros. En televisión ha participado en series como 'El vecino', 'Historias para no dormir,' o más recientemente 'Superestar'

Este nuevo reconocimiento se suma a una larga lista de galardones , el último, el pasado mes de octubre en el Festival de Benalmádena que premio su trayectoria como director. Además, este verano fue galardonado con el premio honorífico de 'Rurales', el Festival de Espinama.