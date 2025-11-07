El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cineasta cántabro Nacho Vigalondo. Maika Salguero

Nacho Vigalondo suma 'Miradas' a sus últimos premios, en el Festival de Cine Inédito de Mérida

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El director y guionista cántabro Nacho Vigalondo será reconocido con el Premio Miradas del Festival de Cine Inédito de Mérida, un galardón que distingue ... a creadores con una trayectoria marcada por la originalidad y la mirada propia. La entrega tendrá lugar el jueves día 20 de noviembre, a las 21.00 horas, en los Cines Victoria, justo antes de la proyección de la película inaugural del certamen, que se celebra desde ese día al 29 de noviembre en la capital extremeña.

