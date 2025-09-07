La Nave de Euterpe abrirá un nuevo espacio que se suma a la descentralización cultural

Compartir la pasión por la cultura, generar un lugar estable que permita mostrar y expresar manifestaciones artísticas, y dar oportunidades a jóvenes creadores, e ... iniciativas emergentes, que no encuentran sitio en los circuitos habituales, son los pilares del nuevo espacio, La Nave de Euterpe, que será inaugurado en Bárcena de Pie de Concha este mes de septiembre. Es mucho más que la deseada sede de la Asociación del mismo nombre. En realidad es otra apuesta firme por la descentralización cultural en la comunidad que se abre paso frente a los espacios institucionales ya tradicionales, e incluso ante aquellos que apenas prestan atención a determinados proyectos surgidos desde la periferia y con contenidos alternativos. María del Mar Fernández Doval, soprano y profesora de canto en el conservatorio Jesús de Monasterio; Jesús Martínez Moro, exprofesor de Historia Medieval de la Universidad de Cantabria, y el artista Antonio Celis son los artífices de esta iniciativa.

La Nave de Euterpe, como asociación, dio sus primeros pasos hace ahora una década y durante este periodo, no sin dificultades, pero con el entusiamo de la fe en la cultura, ha organizado decenas de conciertos, conferencias, presentaciones, también convocatoria escénicas y expositivas, principalmente en Santander, sin ningún tipo de subvención.

La nave rehabilitada, de 200 metros, que amenazaba ruina, fue salón de baile y albergó instalaciones de Lecherías Collantes

La Nave de Euterpe surgió como una asociación sin ánimo de lucro con la intención de «conectar entre sí energías culturales que, aisladas y aletargadas, yacen en nuestro entorno». En sus objetivos fundacionales se especificó: «Dar oportunidades al pensamiento y el arte de quienes desean manifestarse públicamente, y hacernos así partícipes de unas riquezas culturales que tenemos al alcance de la mano, sin que seamos conscientes de ello». Y toda una declaración de intenciones que ha presidido sus programas: «Buscamos la vertiente lúdica y placentera del conocimiento y la degustación artística, vertiente postergada en la fría erudición academicista».

Los integrantes de La Nave iniciaron hace años un proceso para localizar un espacio que permitiera desarrollar sus actividades y atraer participantes y nuevos públicos con las ventajas que aporta un lugar estable. Recientemente decidieron asentarse en un edificio de piedra centenario, que amenazaba ruina, y que entre otros usos, fue sala de fiestas durante décadas. Los artífices de la Nave han afrontado su rehabilitación y lo han convertido en un espacio diáfano, con su propio escenario, y decorado con materiales y piezas que han formado parte en estos últimos años de sus convocatorias culturales.

La asociación buscaba una sede fija donde poder almacenar, y ahora exponer, material artístico acumulado a lo largo de este tiempo. Libros, cuadros, vestuario, elementos escenográficos, y huellas de distintos proyectos permanecían almacenados en garajes y trasteros. Finalmente, localizaron una antigua nave de piedra situada en Bárcena de Pie de Concha. Un espacio de cerca de 200 metros, con grandes ventanales, dos portones de acceso y muros de medio metro construido hace casi un siglo. El espacio acogió hasta los años 70 un salón de baile y también, durante un breve periodo de tiempo, fue sede de las instalaciones de Lecherías Collantes. Más tarde, fue utilizado para celebrar fiestas de fin de año. Contaba, asimismo, con un espacio exterior que fue destinado a bolera.

La Nave de Euterpe ha abordado las obras de reforma integral financiadas con fondos propios de la asociación. En la recuperación de ese espacio las labores ejecutadas se han plasmado en una nueva cubierta de madera y teja, nueva carpintería en sus ventanales y un suelo de hormigón pulido. Y la construcción de un escenario y una zona de almacenaje.

Los adalides de este singular proyecto se reparten las funciones. Fernández Doval, que acaba de actuar en los Marcos Históricos del Festival Inernacional de Santander, detalla esta iniciativa que ha sido acogida con mucha ilusión en Bárcena. «Muchos vecinos recuerdan haber pasado allí infinidad de tardes bailando y guardan anécdotas y recuerdos del local». Además, se ha generado una especial expectación por el hecho de destinar su nueva vida a actividades culturales.

Ampliar Jesús Martínez Moro, María del Mar Fernández Doval y Antonio Celis, artífices del proyecto L.Palomeque

«La obra ha despertado muchos recuerdos y emociones entre los vecinos y por eso queremos conectar con ellos desde el primer momento». Fernández Doval asegura que desde La Nave ya se ha contactado con distintas asociaciones de la zona con el fin de establecer lazos e ir configurando una futura programación

El espacio será inaugurado el próximo día 20 con la actuación del Coro Ronda La Encina. El vínculo parte además del hecho de que el fundador de esa formación, Quinito, es la persona que canalizó la venta del edificio a La Nave de Euterpe. En realidad, todo ello fruto de un legado familiar dado que su padre lo construyó y lo convirtió en salón de baile.

Euterpe prepara, tras la cita de arranque, otro concierto para el mes de octubre, pero la idea es que la temporada se concentre entre los meses de mayo a septiembre, aunque los organizadores están abiertos a la posibilidad de albergar actuaciones o propuestas de diverso signo cultural durante el resto del año.

Jesús Martínez Moro, que ejerce de presidente y María del Mar Fernández Doval, secretaria y tesorera, fueron fundadores de La Nave en 2014. Ambos se propusieron conectar entre si energías culturales. Con este propósito organizaron distintos ciclos de conferencias, exposiciones y conciertos que se han celebrado en lugares como el Centro Cultural Doctor Madrazo, el Ateneo de Santander, la Iglesia de Santa Lucía, el Paraninfo de Las Llamas, el salón de actos de la Escuela de Náutica, o el espacio Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria.

A ellos se ha sumado Toño de Celis que, no obstante,ha estado vinculado a La Nave de Euterpe desde sus inicios .En 2023 expuso en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander la exposición 'Colores del alma'. En 2015 presentó 'No desaparecen' una muestra integrada por obras de 'pintoescultura', como él mismo las define, en torno a la figura de Cervantes y el Quijote; y en 2016 sus cuadros compartieron espacio con obras de Jacobo Goiría. Ambas exposiciones se realizaron en el Centro Madrazo.

En su estrecha relación con La Nave de Euterpe, Toño de Celis ha demostrado ser un artista polifacético creando las escenografías de diversas producciones de La Nave. Además, se ha ganado al público en distintos escenarios de la región como protagonista del recital de copla 'Ay pena, penita, pena... y una canción de Serrat', acompañado al piano por Marta G. Osés. Un concierto en el que, entre copla y copla, ofrecía su particular visión de la historia de España y el papel de la mujer durante el pasado siglo.

El colectivo retomó sus actividad tras la pandemia. Son casi diez ciclos de conferencias, exposiciones y conciertos los que se han sucedido dedicados a la música barroca, el romanticismo, la celebración del cuarto centenario de la edición de la segunda parte del Quijote o la conmemoración del V centenario de la Reforma Luterana, entre otras citas. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue la producción del concierto 'Los Elementos', ópera barroca española compuesta por Antonio de Literes y estrenada en 2018 en el Paraninfo de Las Llamas de la UIMP con la participación de una veintena de músicos y artistas cántabros. Hace apenas dos años la Nave puso en pie 'Entre salones y cabarets' que musicalizó las «frivolidades» de grandes compositores en un concierto teatralizado con obras de autores del siglo XIX y XX.