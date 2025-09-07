El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Vista general de la sede de la asociación que albergará una programación desde primavera al otoño. Luis Palomeque

La Nave de Euterpe abrirá un nuevo espacio que se suma a la descentralización cultural

La asociación del mismo nombre, tras cumplir una década de actividad, inaugura en Bárcena de Pie de Concha el próximo día 20 su propia sede

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Compartir la pasión por la cultura, generar un lugar estable que permita mostrar y expresar manifestaciones artísticas, y dar oportunidades a jóvenes creadores, e ... iniciativas emergentes, que no encuentran sitio en los circuitos habituales, son los pilares del nuevo espacio, La Nave de Euterpe, que será inaugurado en Bárcena de Pie de Concha este mes de septiembre. Es mucho más que la deseada sede de la Asociación del mismo nombre. En realidad es otra apuesta firme por la descentralización cultural en la comunidad que se abre paso frente a los espacios institucionales ya tradicionales, e incluso ante aquellos que apenas prestan atención a determinados proyectos surgidos desde la periferia y con contenidos alternativos. María del Mar Fernández Doval, soprano y profesora de canto en el conservatorio Jesús de Monasterio; Jesús Martínez Moro, exprofesor de Historia Medieval de la Universidad de Cantabria, y el artista Antonio Celis son los artífices de esta iniciativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  6. 6

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  7. 7

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  8. 8

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  9. 9

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  10. 10

    Santander se abre al mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Nave de Euterpe abrirá un nuevo espacio que se suma a la descentralización cultural

La Nave de Euterpe abrirá un nuevo espacio que se suma a la descentralización cultural