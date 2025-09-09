Nieves Álvarez presenta «una historia que son muchas historias», su libro más doloroso

«Nada sigue en su sitio./La lavadora guarda/asesinos silencios/ y temblores cobardes/ de otros días oscuros». Un libro muy especial. Una voz del ... pasado que se hace presente. La importancia de la escritura. La herida, la cicatriz y la memoria. 'Como quien bebe lluvia de un espejo' (Lastura, 2025), es un antiguo-nuevo poemario de la poeta, artista visual y narradora Nieves Álvarez.El próximo viernes, día 12, a las 19 horas, será presentado en Librería Gil. Como subraya Isabel Miguel, poeta y coordinadora de poesía en la editorial Lastura, «este libro cuenta una historia que son muchas historias, las múltiples facetas del daño y el maltrato. Una historia triste con muchos finales posibles y una llamada a abandonar el silencio y la inacción, una llamada para que no seamos cómplices del mal». Y destaca una imagen, «como si de una película se tratara, Nieves Álvarez nos arrastra con sus versos hacia el dolor, el maltrato es el vehículo y el destino, a veces, inevitable».

La obra Título: Como quien bebe lluvia de un espejo

Autor: Nieves Álvarez

Editorial: Lastura. 2025.

Precio: 13 euros

Su recorrido preciso a través de diferentes escenas cinematográficas logra que «nos transformemos de meros espectadores en testigos de la tragedia». Con palabra precisa va dibujando cada escena y pintando a cada actor en el drama, siendo el silencio y la pasividad protagonistas también de la tragedia.

«Se sabe, pero se calla; todo se oculta y se minimiza. La poeta denuncia la inacción, el desconocimiento fingido que rodea y facilita que lo terrible suceda».

La presentación tendrá un estilo diferente a una velada literaria. La autora estará acompañada por María Ángeles Ruiz Tagle, presidenta de la Asociación Consuelo Berges, y Ana Bolado, coordinadora del 8M y el acto será planteado como un debate de testimonios para analizar la violencia machista. Ya en octubre, está prevista su presentación en Madrid, y el día 14 de noviembre se presentará en el Centro Cultural de Gajano, del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo; cita organizada por el propio Ayuntamiento y la librería Tus Cosas.

'Como quien bebe lluvia de un espejo' es una revisión, adaptación y ampliación de su poemario 'Tremor de polvo rojo' (publicado por Amargord en el año 2018). Actualmente está descatalogado y muy solicitado por grupos de lectura. La edición contiene tres prólogos: Palabras introductorias para esta nueva edición, de la mencionada Isabel Miguel. Tras la primera edición, Cecilia Quílez ha ampliado y justificado ampliamente, su preludio anterior; y 'Me pegaba lo normal' es el escrito de la propia Nieves Álvarez.

Y se ha mantenido el texto colofón de María Ángeles Pérez López que es un homenaje a Ana Orantes, tras cumplirse 25 años de su asesinato y el comienzo de una toma de conciencia de un tema terrible que sigue estando de actualidad. «Y este terror se ha ampliado con lo que se ha dado en llamar violencia vicaria, porque hay hombres capaces de matar a sus propios hijos solo por dañar a su esposa».

Nieves Alvarez confiesa que fue un libro muy difícil de escribir «porque hablar de violencia machista es volver a ese lugar en el estuve hace muchos, muchos años (desde los 22 a los 25 años de edad), conviviendo en Alemania con un marido maltratador que en tres ocasiones estuvo a punto de matarme. Regresé a España tras una paliza que me produjo una periostitis aguda de la que tarde en curar más de un año; más una amenaza de muerte».

En la edición anterior no escribió un prólogo, «pero en esta ocasión le dedico seis páginas a contar mi experiencia y la de más de cien mujeres maltratadas a las que entrevisté (alguna de ellas fue asesinada unos días después de hablar conmigo)». 'Me pegaba lo normal', me dijo una de aquellas mujeres a las que entrevisté. El poemario supone «un intento de presentar una realidad que mata, hiere y deja secuelas de por vida, sin que, al parecer, podamos evitarlo».

Los poemas del libro se presentan como un guion de una película de miedo, real como lo es la vida de tantas mujeres. «Lo terrible de todo esto es que la vida de muchas mujeres maltratadas y mal-tratadas, nuestras vidas, no son una película, sino una realidad sangrante, terrible, vergonzosa, que siguen padeciendo millones de mujeres por todo el mundo». En esta edición se incluyen algunos poemas nuevos. Tras las Ferias del libro como la de Gijón, llega este viernes a Santander. «Necesitamos comprender que la violencia contra las mujeres es una realidad terrible en la que el miedo está siempre presente».

Quílez apuntaba en su texto ahora replicado: «Estos versos de Nieves cuentan mucho y suman más justicia en modo imperativo. Hay que escribir la hora de la muerte. Hoy no ha amanecido aún. Mañana, quizás tengas que trepar el pozo para poner la tuya junto a una fecha en una lápida. Hay un memorándum infinito de mujeres que también tuvieron miedo».