La poeta Nieves Álvarez presenta su libro el viernes. Miguel Ángel García

Nieves Álvarez presenta «una historia que son muchas historias», su libro más doloroso

La poeta, escritora y artista visual comparte el viernes en Librería Gil la escritura de 'Como quien bebe lluvia de un espejo', un poemario que habla de la violencia machista «ese lugar en el que estuve hace muchos años»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

«Nada sigue en su sitio./La lavadora guarda/asesinos silencios/ y temblores cobardes/ de otros días oscuros». Un libro muy especial. Una voz del ... pasado que se hace presente. La importancia de la escritura. La herida, la cicatriz y la memoria. 'Como quien bebe lluvia de un espejo' (Lastura, 2025), es un antiguo-nuevo poemario de la poeta, artista visual y narradora Nieves Álvarez.El próximo viernes, día 12, a las 19 horas, será presentado en Librería Gil. Como subraya Isabel Miguel, poeta y coordinadora de poesía en la editorial Lastura, «este libro cuenta una historia que son muchas historias, las múltiples facetas del daño y el maltrato. Una historia triste con muchos finales posibles y una llamada a abandonar el silencio y la inacción, una llamada para que no seamos cómplices del mal». Y destaca una imagen, «como si de una película se tratara, Nieves Álvarez nos arrastra con sus versos hacia el dolor, el maltrato es el vehículo y el destino, a veces, inevitable».

