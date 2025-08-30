Nueva cita del Mini Print Internacional 'El Mar y los Faros' en el Centro de Cabo Mayor El espacio de arte del Faro santanderino exhibe, desde el próximo martes y hasta final de año, más de 700 obras gráficas en pequeño formato de 300 artistas de 45 países

La pasión por la gráfica, especialmente por el pequeño formato; la confluencia en un mismo espacio -el Centro de Arte Faro Cabo Mayor- de artistas contemporáneos de todo el mundo y la iconografía de 'El Mar y los Faros' son los pilares de un proyecto surgido hace más de siete años y que se ha convertido en una referencia expositiva de las temporadas artísticas en Cantabria: Mini Print Internacional. Su ya octava edición emprende su etapa expositiva el próximo martes, día 2, con la llegada del mes de septiembre en una muestra que se extenderá hasta final de año. El increíble crecimiento en las siete primeras ediciones, la ingente cantidad de artistas participantes y de obras presentadas es una tendencia que se cumple edición tras edición a la hora de incorporar a Cantabria al circuito internacional de Mini Print.

Organizado conjuntamente por la Autoridad Portuaria de Santander y SM Pro Art Circle, inaugura la exhibición de su octava edición en el Centro de Cabo Mayor, nuevamente bajo la temática 'El Mar y los Faros'. Las cifras son elocuentes: 720 piezas, de 840 inscripciones, configuran la nueva exposición que estará abierta al público hasta el 31 de diciembre.

Miniprint Cantabria En datos. Fechas: Del 2 de septiembre al 31 de diciembre. Lugar: Centro de Arte Faro Cabo Mayor. Inauguración: Martes 2 de septiembre a las 19:00 horas. Organiza: Autoridad Portuaria de Santander y SM Pro Art. Colabora: El Diario Montañés y Grupo Nueva Dársena. Comisariado: Andrea Juan y Gabriel Penedo.

Andrea Juan y Gabriel Penedo Diego propusieron a la Autoridad Portuaria en 2018 la realización conjunta de la primera edición de la Bienal Mini Print enmarcada en Impact 10-Encuentro, Conferencia Internacional Multidisciplinar de Gráfica que se organizó en Santander. Nació como Bienal, pero «el inmediato éxito de convocatoria, la excelencia de las obras presentadas y la maravillosa acogida del público generó el deseo de transformarlo en una cita anual», en la cual el mundo del grabado se congrega en la ciudad con el Faro Cabo Mayor como espacio ideal de respuesta a 'El mar y los faros', sede permanente que alberga la colección de Eduardo Sanz e Isabel Villar. Las sucesivas ediciones, pese a la pandemia, han reflejado un constante crecimiento tanto en número de artistas como de obras. La séptima edición, en 2024, marcó un nuevo récord de participación: 343 creadores de 50 países presentaron a concurso más de 900 obras de diversas y depuradas técnicas y de diferentes visiones estéticas.

César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, destaca el «elevado nivel de los trabajos presentados y la buena acogida que, después de ocho ediciones, tiene el certamen entre los creadores de todo el mundo». Mini Print Cantabria, a su juicio, «es un buen ejemplo del compromiso de la APS con la promoción del arte, posicionando al Faro de Cabo Mayor como escaparate internacional de la gráfica en general y del grabado en particular», añadió. Hay que recordar que la convocatoria contempla asimismo la presencia de artistas, nacidos y/o residentes en Cantabria, que pueden optar, además, al Premio Mar Cantábrico, patrocinado por El Diario.

Ante esta octava edición los números revelan la participación de 322 artistas, provenientes de 45 países, que presentaron a concurso 840 obras gráficas en pequeño formato. La delegación más importante es la de artistas españoles que suman 98, seguidos por polacos (41), argentinos (24), estadounidenses (19), japoneses (15), alemanes (14) y franceses y australianos (10 cada uno de ellos)

De las obras enviadas a concurso, al final de la exhibición, se sumarán a la Colección Mini Print Cantabria, que forma parte del fondo de la APS, han sido una amplia mayoría: 235 artistas de los 322 inscriptos. Con esta importación de trabajos (600), la Colección Mini Print Cantabria, alcanzará, al final del curso, una cifra ya cercana a las 4.000 obras.

El certamen, que cuenta además con el patrocinio del Grupo Nueva Dársena, reunirá al jurado el próximo 19 de septiembre para otorgar los premios y menciones de esta edición. Tres miembros invitados integran esta convocatoria: David Arteagoitia, Primer Premio en el VII Mini Print Cantabria. Artista y Doctor en grabado por la Universidad del País Vasco donde es profesor. Director del Open Portfolio FIG Bilbao Encuentro Internacional para Artistas Gráficos Emergentes. Juan Lara (Madrid, 1971) cuyo interés por las técnicas gráficas le lleva a formarse en los talleres más destacados de Madrid y Londres. Se especializa en fotograbado y en técnicas de transferencia de imágenes y tras crear su propio taller, funda en 2009 la editora de obra gráfica Ogami Press. Y Margarita González Vázquez, doctora en Bellas Artes y profesora titular del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Cuenta con una extensa trayectoria en la edición de obra gráfica, enfocando su investigación sobre los lenguajes contemporáneos mediante la colaboración con artistas e instituciones nacionales e internacionales.