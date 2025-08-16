La obra de la ilustradora y pintora Puerto Collado regresa a Santoña

Tras casi una década, la artista Puerto Collado regresa a su tierra y expondrá su obra, desde hoy, en la Sala Víctor de los ... Ríos de la Casa de Cultura de Santoña hasta el próximo día 30. Entre el significado, la querencia y lo lúdico ha titulado su muestra 'Llegar a buen Puerto'. En ella reúne cerca de cuarenta obras y piezas que reflejan lo multidisciplinar y plural de su creatividad. Pintura, escultura, grabado, acuarela, miniaturas y móviles reflejan una trayectoria de más de cuatro décadas de profesión desde su primera exposición en ese mismo espacio con tan solo 20 años.

La artista plástica cántabra Cris S-Villegas, en su texto de presentación, alude a los soportes que utiliza Puerto Collado, a los que llena de texturas arenosas, piedras, conchas y nácar triturado por las olas, «con un vaivén de colores en movimiento aparente que nos sumerge en las distintas capas del océano». En su escrito subraya los verdes y azules que se complementan con sus naranjas y violáceos. «Puerto bucea entre algas y peces, vuela sobre el mar a vista de dron, o sobre un Collado. Asocia, entra y sale, tanto graba, como boceta en sus cuadernos de viaje, en latas, pinta un mural sin limites de formato, como una infante que juega, y sigue jugando y riendo, bien entre pinceles o entre bastidores».

Ilustradora, grabadora, pintora, multifacética, la artista cántabra, directora artística y decoradora de producciones audiovisuales. Compagina su actividad artística y profesional con la docencia. Doctora en Bellas Artes y profesora de diseño escenográfico en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, imparte Dirección Artística en la Escuela de Cine ECAM y en diferentes Máster en universidades como Nebrija, Universidad Politécnica y Universidad Europea. Miembro de la Academia y vocal de la junta directiva de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, es vicepresidenta de Aedaa (Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual).

Ampliar 'Remando a contracorriente'. 2021

Diseñadora de producción/Directora artística de películas como 'Área de Descanso' (Michael Aguiló, 2010), 'Salvajes' (Carlos Molinero, 2001), o 'Asfalto' (Daniel Calparsoro,1999), sus últimos trabajos como decoradora y ambientadora son '8' (Julio Medem, 2025), 'El árbol de la sangre' (Julio Medem, 2018), 'Cuidado con lo que deseas' (Fernando Colomo, 2021) y 'Bajo el mismo techo' (Juana Macías, 2018); y enseries como 'Mentiras pasajeras', 'The Head', 'La sonata del silencio', 'La fuga' y 'La verdad', entre otras.

Realiza murales, pinturas y esculturas en películas como 'Asedio' (Miguel Ángel Vivas, 2021), 'Room in Roma' (Julio Medem,2008), 'Lucía y el sexo' (Julio Medem, 2000), 'A los que Aman' (Isabel Coixet, 1997) y 'La luna en Botella' (Grajo, 2006). Expone desde el año 1986 en diferentes galerías y ferias internacionales como Estampa, Art santander, Arte Sevilla, Porto Arte, etc. Actualmente pertenece al grupo multidisciplinar de artistas Mujeres dos Rombos.

Inauguración en Robayera

El horario de apertura de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 h. y de17.00 a 20.30 h., sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h. y de 19.00 a 21.00 horas.

La Sala de Arte Robayera del Ayuntamiento de Miengo presenta desde hoy 'Manual de Desguace', de Néstor del Barrio. El espacio de Miengo inaugura hoy, a las 20 horas, la exposición del artista de Socabarga, 1994, bajo comisariado de Laura Cobo. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre. En 'Manual de Desguace', Del Barrio articula un discurso visual que conjuga pintura y escultura para interrogar el impacto de los procesos industriales, la digitalización y la virtualidad en la configuración de la imagen contemporánea.

Su trabajo se nutre de iconografía procedente del universo de internet, puesta en diálogo con la tradición pictórica del paisaje, para generar composiciones que, a través de la pintura expandida y las instalaciones site-specific, cuestionan la velocidad del presente, la obsolescencia y las huellas materiales de la era postindustrial.