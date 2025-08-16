El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Surfeando con mi perro'. Mixta. 2024.

La obra de la ilustradora y pintora Puerto Collado regresa a Santoña

La directora artística y decoradora de producciones audiovisuales exhibe en su localidad natal 'Llegar a buen Puerto', donde reúne 40 creaciones diferentes técnicas y formatos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Tras casi una década, la artista Puerto Collado regresa a su tierra y expondrá su obra, desde hoy, en la Sala Víctor de los ... Ríos de la Casa de Cultura de Santoña hasta el próximo día 30. Entre el significado, la querencia y lo lúdico ha titulado su muestra 'Llegar a buen Puerto'. En ella reúne cerca de cuarenta obras y piezas que reflejan lo multidisciplinar y plural de su creatividad. Pintura, escultura, grabado, acuarela, miniaturas y móviles reflejan una trayectoria de más de cuatro décadas de profesión desde su primera exposición en ese mismo espacio con tan solo 20 años.

