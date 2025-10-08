La obra Maruja Mallo llega al Reina Sofía con más fondos del Archivo Lafuente, tras Santander

El Museo Reina Sofía presentó este martes la exposición 'Maruja Mallo: Máscara y compás', con cerca de 200 objetos entre cuadros, bocetos, dibujos, estudios y ... notas de la artista que «dotó de imaginario visual a la Generación del 27», aseguró el director del museo, Manuel Segade. La exposición, diseñada en colaboración con el Centro Botín, donde estuvo expuesta desde abril, añade gran cantidad de documentos, entrevistas y fotos procedentes del Archivo Lafuente.

La artista «más singular y fascinante del siglo XX español» muestra así su faceta más metódica y detallista que la llevó a catalogar minuciosamente toda su obra y detallar los procesos de elaboración de sus cuadros y los cálculos geométricos y espaciales que los sustentan, segúo la comisaria e historiadora del arte, Patricia Molins. Con esta exposición, el mundo del arte salda una deuda histórica con Mallo (Viveiro, Lugo 1902-Madrid 1995), la artista más transgresora de la Generación del 27; una mujer adelantada a su época, feminista e independiente, pero mucho menos conocida que sus contemporáneos.

La gran retrospectiva, que se podrá visitar hasta mediados de marzo, muestra la cosmovisión femenina de la humanidad desde el punto de vista de la mujer moderna, libre, activa e independiente.