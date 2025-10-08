El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Visitantes en la exposición de la artista Maruja Mallo en el Centro Botín. Juanjo Santamaría

La obra Maruja Mallo llega al Reina Sofía con más fondos del Archivo Lafuente, tras Santander

La muestra cuenta con cerca de 200 objetos entre cuadros, bocetos, dibujos, estudios y notas de la artista

DM .

DM .

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Museo Reina Sofía presentó este martes la exposición 'Maruja Mallo: Máscara y compás', con cerca de 200 objetos entre cuadros, bocetos, dibujos, estudios y ... notas de la artista que «dotó de imaginario visual a la Generación del 27», aseguró el director del museo, Manuel Segade. La exposición, diseñada en colaboración con el Centro Botín, donde estuvo expuesta desde abril, añade gran cantidad de documentos, entrevistas y fotos procedentes del Archivo Lafuente.

