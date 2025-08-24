Obras de cinco artistas potencian la Torre de Don Borja como centro de arte contemporáneo

Entre la colección permanente y las muestras temporales la Torre de Don Borja de Santillana del Mar se ha convertido en esta década en ... otra propuesta artística sólida y alternativa desde la periferia cultural. La actual muestra de acuarelas de Juan Uslé, inaugurada este verano, que se exhibirá hasta abril de 2026, es un claro ejemplo de esta gestión de un espacio que, en paralelo, mantiene durante el año encuentros con autores, creadores y artistas que interrelacionan disciplinas, actualidad y reflexión y debate.

Ahora, el histórico inmueble de Santillana del Mar, ha incorporado a su muestra permanente, conformada por una cuidada selección de fondos de la Colección Rucandio, obras de cinco artistas españoles de diferentes generaciones: Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018), Victoria Civera (Puerto de Sagunto, 1955), Blanca Muñoz (Madrid, 1963), Bernardí Roig (Palma de Mallorca, 1965) y Amadeo Gabino (Valencia 1922-Madrid, 2004). La exposición convivirá con la citada propuesta temporal 'Un viaje paralelo', que reúne más de un centenar de acuarelas de Uslé (Santander, 1954).

Entre las obras que se han incorporado a la muestra permanente destacan dos lienzos de Arroyo, 'Lola puñales de noche' y 'Lola puñales de día', ambos de 1990; una escultura de gran formato de Victoria Civera, 'Cobra visión' (2008), que recibe a los visitantes de la Torre en el patio del histórico edificio, y otra pieza escultórica; 'Aventada' (2018), de la artista Blanca Muñoz. Se suman también la pieza 'Light Exercises' (2003), de Roig; y 'Relieve 2/3' (1991), de Gabino.

La propuesta permanente se puede visitar a lo largo de todo el año, siempre reservando de forma previa la visita. En la actualidad, está configurada por más de sesenta piezas distribuidas entre el jardín, los salones, el patio, las bibliotecas y el resto de las estancias del edificio, lo que la conforman como una de las muestras más singulares que, por su contenido y el entorno, se pueden visitar en Cantabria

Entre los artistas de diferentes generaciones que están representados se encuentran Jaume Plensa, Juan Muñoz, Jorge Oteiza, María Blanchard, Rafael Canogar, Daniel Canogar, Joan Brossa, José María Sicilia, Juan Genovés, Pablo Genovés, Mateo Maté, June Crespo, Hernán Cortés Moreno, Martín Chirino, Grupo Costus, Equipo Crónica, Ismael González de la Serna, Celso Lagar, Mauro Muriedas, Elvira Amor, Ángel Alonso, Andreu Alfaro, Miss Beige, Juan Asensio, Francisco Bores, Mitsuo Miura, Guillermo Mora, o Jesús Otero, entre otros.

La Colección Rucandio, formada por más de setecientas obras y centrada en el arte contemporáneo español, inició su andadura en los sesenta de la mano de Jesús Polanco e Isabel Moreno. Seis décadas después, impulsada por sus hijos y nietos, se postula como una colección viva, atenta a los nuevos creadores de hoy, con el afán de seguir construyendo un relato imparcial, rico y riguroso sobre el arte contemporáneo en España, «mediante la reunión de obras representativas de todos aquellos artistas fundamentales que han trabajado en este espacio de tiempo».

La muestra permanente convive hasta abril de 2026 con la temporal, que se inauguró el pasado julio y está dedicada a la obra más íntima de Uslé. Comisariada por su hija, la artista Vicky Uslé, se centra en su obra tal vez menos conocida, compuesta por piezas de pequeño tamaño realizadas casi siempre en sus cuadernos de viaje y que el propio Juan Uslé define como 'nota', en su mayor parte acuarelas.

Para visitar la Torre de Don Borja, dadas las características del espacio, hay que reservar la visita. El edificio, que fue sede de la Fundación Santillana entre 1981 y 2011, reabrió sus puertas en 2019 impulsado por las familias Polanco y Pérez Arauna. Al margen de los fondos artísticos, acoge la Biblioteca Iberoamericana de Pancho Pérez González, conformada por más de 15.000 ejemplares.