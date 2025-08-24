El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La escultura de Victoria Civera, 'Cobra visión' (2008), recibe a los visitantes de la Torre. Miriam Mora/ Pablo López

Obras de cinco artistas potencian la Torre de Don Borja como centro de arte contemporáneo

Eduardo Arroyo, Victoria Civera, Blanca Muñoz, Bernardí Roig y Amadeo Gabino se incorporan a la muestra permanente, mientras el edificio de Santillana exhibe las acuarelas de Uslé hasta la primavera de 2026

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Entre la colección permanente y las muestras temporales la Torre de Don Borja de Santillana del Mar se ha convertido en esta década en ... otra propuesta artística sólida y alternativa desde la periferia cultural. La actual muestra de acuarelas de Juan Uslé, inaugurada este verano, que se exhibirá hasta abril de 2026, es un claro ejemplo de esta gestión de un espacio que, en paralelo, mantiene durante el año encuentros con autores, creadores y artistas que interrelacionan disciplinas, actualidad y reflexión y debate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón en el tritubo deja sin agua a seis zonas de Santander
  2. 2

    Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros
  3. 3

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  4. 4

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  5. 5

    800 personas celebran una fiesta ilegal en la cantera de Roiz: «Dicen que estarán hasta el lunes»
  6. 6

    Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero
  7. 7

    Fiestas con sabor a tomate
  8. 8

    Un concierto bajo las estrellas con Alejandro Fernández
  9. 9

    Un robot detonador derribará el edificio de la calle Ave María en Torrelavega
  10. 10

    Muere Antuán, Hijo Predilecto de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Obras de cinco artistas potencian la Torre de Don Borja como centro de arte contemporáneo

Obras de cinco artistas potencian la Torre de Don Borja como centro de arte contemporáneo