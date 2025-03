Las obras de Jesús Velasco y Víctor Cuerno, en la temporada expositiva del Castillo de Argüeso

Las creaciones de Jesús Velasco y Víctor Cuerno son las protagonistas de la nueva temporada expositiva del Castillo de Argüeso fruto de la organización de ... Cultura y el comisariado de Gloria Bermejo. La primera, bajo el epígrafe 'Climbing higher mountains to get home', podrá visitarse en los meses de abril y mayo. En el caso de Víctor Cuerno abrirá sus puertas en los meses de verano. El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, a propósito de este programa que ahora se avanza, destaca que la propuesta cumple con el compromiso mostrado al alcalde de Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, plasmado en la renovación de la colaboración para dinamizar la cultura desde el propio Castillo de Argüeso. En este sentido, el titular de Cultura subraya el valor de estas iniciativas «que ayudan a descentralizar la oferta proporcionando una propuesta artística de calidad y singular, que tiene capacidad de atraer personas de otros lugares que quieran disfrutar de la obra de estos artistas».

Ampliar Una de las nuevas creaciones de Víctor Cuerno.

Jesús Velasco y el paisaje, la montaña en particular, tienen su reflejo en la exposición de primavera. La montaña, más allá de ser un relieve geográfico, es un hábitat tan virgen como duro para algunos seres humanos, una pasión vital para otros y paisaje espectacular para quien tenga un mínimo de sensibilidad. Esta última mirada es la que adoptan los artistas que han pasado por la montaña y le han dedicado su atención con los chispazos propios de su calidad pictórica.

Desde una perspectiva contemporánea, los artistas se aproximan a la montaña diluyendo los límites entre pintura, dibujo y fotografía. Jesús Velasco es un claro ejemplo de esta forma de abordarlo.

El pintor observa la naturaleza, se fija en sus colores, en sus formas, en sus texturas y le queda una impresión de esas imágenes. Luego en el estudio trata de llevar al lienzo esas impresiones: «A la hora de pintar hay bastante reflexión sobre las decisiones, se combina esa reflexión con otra parte de instantaneidad y de espontaneidad», apunta. Pero no de un modo realista y fiel a lo contemplado, sino fiel a las emociones de su memoria. De esta manera, los paisajes que pinta no tienen que ser concretos, reconocibles, sino que surgen de un collage personal de imágenes que se mezclan en un recuerdo, de fragmentos dispersos. Es, pues, un paisaje soñado, evocado, y no realizado como los plenairistas (al aire libre).

Como David Hockney, «no me considero fotógrafo, sino un pintor que utiliza la fotografía desde hace tiempo para captar los elementos de la naturaleza y el entorno. Principalmente paisajes, con frecuencia de montaña junto con todo lo vinculado con el alpinismo» . Esta confesión es del creador santanderino quien se decanta tanto por la observación de las peculiaridades geológicas como por las características de la transformación artificial, por los habitantes de medio montañés y alpino.... «Todo lo que constituye un rico y amplio conjunto formal ,y cultural también».

Paisajes vistos desde la lejanía, exteriores callejeros llenos de sombras metafísicas, reuniones de amigos hechas de retratos e incluso de autorretratos e interiores vacíos. Le interesa no solo el paisaje, también el paisanaje, aspectos sociales y la vida cotidiana de montañeses y montañeros, y su relación con las estaciones de esquí».

En todos los casos, la huella del ser humano condiciona su percepción. En todos los casos, haya figuras humanas o no, su presencia es patente».

Jesús Velasco Aedo (Santander, 1955), profesor en las Escuelas de Arte de Oviedo y de Pamplona, 1985-2016, ha celebrado exposiciones como 'Tiempo mío sin mí' en la Fundación Bruno Alonso; 'Festina lente' en La Caverna de la luz; KunStart 12 Bienal de arte contemporáneo, en Bolzano, Itali; 'Manantial de sentimiento' en la galería Siboney;Cities & citizens, Esteta galería de Oporto o galería Cornión, de Gijón, más colectivas en centros de arte y museos. desde los años ochenta.

«Mi obra refleja la tensión entre el orden y el caos, la fusión de lo abstracto y lo figurativo, una dualidad que conforma y completa la acción comunicativa». Víctor Cuerno (Santander, 1966), protagonista del verano en el Castillo de Argüeso se define como un pintor «muy ambicioso interiormente. Me han gustado e influido muchos estilos y he intentado hacer una síntesis de todos ellos».

Los artistas ponen en marcha el pensamiento al tiempo que exploran, experimentan, descubren. De ahí la paradójica y misteriosa afirmación de Picasso: «Yo no busco, encuentro». El artista hace de la falta de rumbo «un camino para crear, innovar, descubrir mundos que desconocíamos antes de engendrar sus obras». Víctor Cuerno se identifica plenamente con esta forma de trabajar. Los vaivenes, las frustraciones y amarguras puntuales, «dan luego paso a momentos llenos de luz y derroche creativo que se dejan ver en sus obras, siempre llenas de vida y de variantes lenguajes que al final dan vida a una forma de trabajar y de expresarse muy personal».

En los últimos años hemos vuelto al surrealismo con un nuevo interés, Y eso va más allá del reclamo circunstancial de los aniversarios. «Tiene que ver con un replanteamiento de los valores de la modernidad y también del arte moderno». Víctor Cuerno se une a estos intereses y presenta en sus últimas obras «una serie de estrategias creativas que recuerdan la iconografía artística surrealista, cuya influencia es todavía posible advertirse en la actualidad».

Cuerno (Santander, 1966) cursó estudios de arquitectura y se licenció en BB.AA en Bilbao en 1993. Seleccionado en diferentes concursos de ámbito nacional, obtuvo el Primer Premio en el Concurso Casimiro Iborra de Santoña. Ha participado en talleres de Juan Genovés, Gloria Torner, o Juan Navarro Baldeweg. Entre sus diferentes muestras individuales destacan las celebradas en la galería Juan Silió; centro Cultural Puerta de Toledo. Madrid; ermita de Valdecilla, en Solares; Sala de El Diario en Torrelavega, y Universidad del Atlántico e Inder Espacio, entre las más recientes, más 'Wonder Woman', en la Sala Breton de El Astillero.