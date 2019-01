Okuda despide un 2018 lleno de emociones y trabajo Okuda resume sus trabajos en 2018 en un emotivo vídeo. / Okuda El artista cántabro repasa en un vídeo los principales proyectos en los que trabajó en 2018 por todo el mundo ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Miércoles, 23 enero 2019, 07:28

El éxito tiene muchas caras y, aunque nos guste asociarlo a las de los billetes, otra de ellas, más habitual, es el trabajo. A más éxito, más horas en el taller, aunque el taller sea la calle. Ese es el caso del artista cántabro Okuda, que un año más ha vuelto a publicar un vídeo en el que muestra y resume algunos de los proyectos más destacados en los que trabajó en 2018.

Cantabria, Nueva York, Moscú... La trayectoría y el auge de Okuda le ha llevado a firmar obras en todo el mundo, una tendencia que en 2018 se afianzó e incrementó, llevándole a lugares como París, Goa, Sevilla o Toronto, entre otros muchos. «The world is ours» es el título del vídeo: Okuda en estado puro.