Okuda se suma al Espacio Street Art de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson En su programación de otoño destaca, en paralelo, la exposición Colección Masaveu. 'Arte español del siglo XX. De Picasso a Barceló', que incluye a María Blanchard

Guillermo Balbona Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El artista santanderirno Okuda San Miguel, junto a nombres como Ai Weiwei, Vhils, Javier Calleja, Edgar Plans, Marria Prats, Albert Pinya o Iván Montaña, formará parte del Espacio Street Art, integrado en la Fundación María Cristina Masaveu Peterson de Madrid, que ayer avanzaba su programación de otoño. A partir del próximo día 16 la Fundación abre al público su centro de Madrid con las propuestas de la nueva temporada. encabezada por la exposición 'Colección Masaveu. Arte español del siglo XX. De Picasso a Barceló', con algunas nuevas piezas, y el Espacio Street Art, que presenta una selección de obras procedentes de la colección dedicada al arte más actual.

Masaveu Peterson renueva la exposición del Espacio Street Art que, diseñado con carácter rotatorio, «celebra la variedad de disciplinas y la libertad de formatos que abarca esta corriente artística». En esta etapa se muestran adquisiciones realizadas en los últimos años ,caso de Okuda junto a otros artistas de renombre internacional, como Banksy, Keith Haring, Vhils, Morton-Clark, Yayoi Kusama o Kaï. Desde su apertura en 2021, este espacio se ha consolidado como un referente del arte urbano.

En el caso de la muestra 'Arte español del siglo XX' se exhibirá un importante conjunto de obras que ofrecen una visión panorámica de la pintura y escultura españolas a través de un total de más de cien piezas representativas de diferentes artistas y movimientos.

Comisariada por María Dolores Jiménez-Blanco, profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense, la exposición se estructura en catorce secciones que trazan un completo itinerario por el arte español del siglo pasado.

Hay piezas de la santanderina María Blanchard junto a artistas como Pablo Picasso, Juan Gris, Joan Miró, Salvador Dalí, Luis Fernández, Antonio López, Carmen Laffón, Antoni Tàpies, Manolo Millares, Eduardo Chillida, Juan Genovés, Soledad Sevilla, Pablo Palazuelo, Cristina Iglesias, o Juan Muñoz, entre otros.

En palabras de la comisaria, «este itinerario no busca ofrecer una narración historiográfica al uso, sino que surge principalmente de las afinidades que afloran de las propias piezas, así como de apuestas singulares de los coleccionistas que la han configurado a lo largo de los años».

