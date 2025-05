Okuda transforma una calle de Ibiza en un paseo artístico por el arcoíris

Al inicio del trabajo, el pasado mes de abril, el artista cántabro Okuda San Miguel ya reconoció a los medios de comunicación que la obra ... que comenzaba suponía para él un reto. Un desafío muy ilusionante para él porque se trataba de convertir un espacio urbano en Ibiza, un tramo de la calle Santa Agnès, en una obra de arte. Esta semana, el alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, junto a otras autores autonómicas y el propio artista inauguraban ese espacio ya terminado en lo que se ha llamado 'Endless Rainbow Walk' (paseo del arcoíris infinito). «La idea es que esta intervención se convierta en un lugar de referencia dentro de la isla, que vaya la gente a sentir y emocionarse con el arte, también a inspirarse con la idea de libertad y diversidad que intento transmitir ¡Y que se camine por ella!», tal y como señaló el artista que se ha enfrentado para su ejecución a una forma de trabajar bastante diferente a la que acostumbra.

El proyecto, que efectivamente simula un paseo por el interior de un arco iris infinito, se desarrolla a lo largo de 160 metros de la calle y contempla un centenar de colores que se han plasmado en 1.068 metros cuadrados a través de geometrías, figuras, animales o la icónica 'Estrella del Kaos' de Okuda, que conforman una alfombra simbólica, transformando ese tramo de la calle en un lienzo vivo y envolvente.

La obra que ya ha sido transitado por los primeros viandantes aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro y atracción tanto para residentes como para turistas interesados en el arte y la cultura.

Sobre el mensaje que pretende transmitir, Okuda ha reconocido que el concepto de esta nueva obra está relacionado con la diversidad, «respondiendo a todas esas personas y culturas que vienen a la isla». Y también ha comentado que el reto que se planteó al aceptar el encargo ha pasado por un proceso de creación mucho más lento que el de sus habituales murales, al utilizar otros materiales y necesitar 20 horas de secado para cada color. El hecho de pintar en horizontal al crear sobre el suelo ha sido otra de las particularidades de este trabajo, según ha reconocido si bien también considera que «es bonito que la gente pueda ser partícipe e interactuar con la obra».

«La pieza es diferente y novedosa, no sólo por ser una pintura en el suelo, sino porque la variedad de tonos de colores que recorren toda la calle conforman una especie de camino y de perspectiva infinita por abajo y por arriba, de forma que la gente se convertirá en protagonista de la obra. Es la intervención con más profundidad que he hechor ya que las personas no serán meras espectadoras, sino que estarán directamente dentro de la pieza».

El proyecto, adjudicado por 371.000 euros y subvencionado con 220.000 euros a través de fondos europeos, forma parte de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.