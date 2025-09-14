El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Federico García Lorca, Margarita Xirgú y Cipriano de Rivas Cherif. I. G.

'La palabra habitada' da voz a Cipriano de Rivas Cherif, figura histórica del teatro español

El ciclo de La Machina, patrocinado por la Concejalía de Cultura, retoma su actividad el próximo miércoles con una charla de Juan Aguilera y la lectura dramatizada de Patricia Cercas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Animador y renovador permanente de la vida escénica, fue un intelectual polifacético: autor, traductor, crítico, actor, empresario, pedagogo y, por encima de todo, «el ... primer director de escena moderno en los albores de este oficio en España». Cipriano Rivas Cherif (Madrid, 1891-México D. F., 1967) figura imprescindible en la historia del teatro español del siglo XX, es el referente de 'La palabra habitada. El autor y sus voces'. El ciclo coordinado por La Machina Teatro y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, con la colaboración en una sesión de la Fundación Gerardo Diego, retoma su actividad el próximo miércoles, día 17.

