'La palabra habitada' da voz a Cipriano de Rivas Cherif, figura histórica del teatro español

Animador y renovador permanente de la vida escénica, fue un intelectual polifacético: autor, traductor, crítico, actor, empresario, pedagogo y, por encima de todo, «el ... primer director de escena moderno en los albores de este oficio en España». Cipriano Rivas Cherif (Madrid, 1891-México D. F., 1967) figura imprescindible en la historia del teatro español del siglo XX, es el referente de 'La palabra habitada. El autor y sus voces'. El ciclo coordinado por La Machina Teatro y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, con la colaboración en una sesión de la Fundación Gerardo Diego, retoma su actividad el próximo miércoles, día 17.

En esta ocasión dedica la sesión al autor, traductor, crítico, director... , con la conferencia que impartirá Juan Aguilera y la lectura de la actriz Patricia Cercas. Como es habitual, el acto tendrá lugar en la sede del Centro Cultural Doctor Madrazo a las 19.00 horas, con entrada libre.

Este programa está compuesto por ocho conferencias en torno a escritores de Cantabria o vinculados a nuestra comunidad. Como en ediciones anteriores, el formato de cada una de las intervenciones gira en torno a una ponencia impartida por un profesor o investigador, acompañada de la lectura dramatizada, por parte de actrices y actores profesionales de La Machina Teatro, de algunos de los textos más significativos de los autores seleccionados.

En su sexta edición da voz y morada a ocho escritores, la mayor parte de ellos nacidos en Cantabria, o vinculados de alguna manera a nuestra comunidad. Los seleccionados en esta sexta edición de 'La palabra habitada' representan, tanto en su diversidad como en su contexto, una parte esencial del rico patrimonio de nuestra literatura. Al mismo tiempo, «se presentan nombres sobradamente conocidos junto a otros menos populares, pero también notables y que resulta interesante dar a conocer».

Cipriano de Rivas Cherif conoció los postulados estéticos de los principales renovadores del teatro europeo y trató de adaptarlos a la escena española a través de sus iniciativas artísticas y de sus textos de crítica teatral. Impulsó algunos de los más importantes grupos de vanguardia de los años 20 y 30 -Teatro de la Escuela Nueva, El Mirlo Blanco, El Caracol, Teatro Escuela de Arte- y dirigió compañías profesionales, en especial la de Margarita Xirgu, con quien protagonizó, en sus cinco temporadas en el Teatro Español de Madrid, una de las etapas más brillantes de la historia de nuestra escena.

Condenado a muerte por su lealtad a la República, fue encarcelado en el Penal del Dueso de Santoña donde desarrolló una ingente actividad teatral. Posteriormente sufrió el exilio viviendo los veinte últimos años de su vida en México, donde continuó haciendo del teatro la pasión de su vida.

El museo MAS posee entre sus fondos un retrato de Rivas Cherif, obra del pintor Santiago Montes. Ambos compartieron prisión en El Dueso.

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, Juan Aguilera ha sido profesor de Educación Secundasria durante más de 35 años y, varios cursos, profesor asociado en la Universidad de La Rioja. Estudioso de la literatura española de la Edad de Plata, ha publicado diversos libros y numerosos artículos sobre el teatro de esa época, entre los que destacan Cipriano de 'Rivas Cherif y el teatro español de su época (1891-1967)', en colaboración con Manuel Aznar Soler (1999); 'Federico García Lorca y el teatro clásico. La versión escénica de La dama boba, en colaboración con Isabel Lizarraga Vizcarra' (2008) y 'El debate sobre el Teatro Nacional en España (1900-1939)'.

De Rivas Cherif ha editado, además, 'El Teatro Escuela de El Dueso. Apuntes para una historia' (2010), 'Vida y obra equívocas de Jacinto Benavente' (2012) y 'Artículos de teoría y crítica teatral' (2013, en colaboración con Manuel Aznar Soler). También ha centrado sus investigaciones en la figura de María Lejárraga, a la que ha dedicado numerosos estudios y ha reeditado varias obras, entre otras sus textos autobiográficos y 'Canción de cuna' (2024).