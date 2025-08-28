El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ignacio Elguero ha compartido poesía y radio en La Magdalena. Juanma Serrano

La palabra de Ignacio Elguero despide las Veladas Poéticas

El poeta, escritor y divulgador cultural, que hoy recorre su obra y lecturas en el Hall Real del Palacio de la Magdalena, publica 'Humano' tras doce años de silencio

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:24

«Tú tardas en bajar y yo te espero/pensando en las murallas de mi casa/que he dejado otra tarde a medio hacer/como ... antiguas murallas de Cartago». Son versos de 'Los amantes', poema de 'Humano', el último libro de Ignacio Elguero. El poeta y periodista clausura hoy, a las 19 horas, las 'Veladas Poéticas' en el Hall Real del Palacio de la Magdalena. El veterano ciclo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, coordinado por el poeta y editor cántabros Carlos Alcorta, despide esta tribuna con la voz de Elguero, actual director de Educación, Diversidad cultural e Internacional de RTVE, además de su histórico vínculo fundacional con el programa radiofónico La estación azul. Su última obra, 'Humano', publicada después de doce años, cierra una trilogía, junto a 'Materia' y 'Siempre', que recuerda la grandeza y los misterios de la condición humana y su relación con la naturaleza. Además, es autor de otros poemarios como 'Los años como colores', 'Cromos' o 'El dormitorio ajeno'. Su trayectoria ha sido distinguida con premios como el Claudio Rodríguez o el Nacional al fomento de la lectura.

