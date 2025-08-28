La palabra de Ignacio Elguero despide las Veladas Poéticas El poeta, escritor y divulgador cultural, que hoy recorre su obra y lecturas en el Hall Real del Palacio de la Magdalena, publica 'Humano' tras doce años de silencio

Guillermo Balbona Santander Jueves, 28 de agosto 2025, 08:24 Comenta Compartir

«Tú tardas en bajar y yo te espero/pensando en las murallas de mi casa/que he dejado otra tarde a medio hacer/como ... antiguas murallas de Cartago». Son versos de 'Los amantes', poema de 'Humano', el último libro de Ignacio Elguero. El poeta y periodista clausura hoy, a las 19 horas, las 'Veladas Poéticas' en el Hall Real del Palacio de la Magdalena. El veterano ciclo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, coordinado por el poeta y editor cántabros Carlos Alcorta, despide esta tribuna con la voz de Elguero, actual director de Educación, Diversidad cultural e Internacional de RTVE, además de su histórico vínculo fundacional con el programa radiofónico La estación azul. Su última obra, 'Humano', publicada después de doce años, cierra una trilogía, junto a 'Materia' y 'Siempre', que recuerda la grandeza y los misterios de la condición humana y su relación con la naturaleza. Además, es autor de otros poemarios como 'Los años como colores', 'Cromos' o 'El dormitorio ajeno'. Su trayectoria ha sido distinguida con premios como el Claudio Rodríguez o el Nacional al fomento de la lectura.

'La estación azul' tiene como objetivo acercar el universo literario a los ciudadanos y la voluntad de ser un punto de encuentro para los amantes de la lectura. «El viaje fantástico de la literatura, la realidad como ficción, los sueños de papel, la evasión y el vuelo... la vida misma, en definitiva, está en los libros». Ficción, cuentos, novelas, poesía, ensayos, entrevistas, y reportajes son algunos de sus contenidos. 'La estación azul' fue creada hace 22 años por Elguero y Javier Lostalé. Inició su viaje como un programa exclusivamente de poesía, en Radio 3, siendo director de la emisora Federico Volpini. Tras ocho años en esta emisora, se trasladó a Radio Nacional y se reconvirtió en un programa de literatura en general (en el que la poesía, por supuesto, sigue presente). Unido a 'La estación azul' va el Premio de Poesía Joven RNE. Ignacio Elguero de Olavide (Madrid 1964) es autor, además, de la novela 'Leif Garrett en el dormitorio de mi hermana' (Ed. Planeta. 2014), así como de los ensayos generacionales 'Cosas que ya no' (Planeta. 2015), 'Al encerado –un divertido e interesante retrato sobre los colegios de los años 60,70 y 80– ( Planeta. 2011) y 'Los niños de los chiripitifláuticos'– retrato generacional de los nacidos en los 60– (La Esfera. 2004). Elguero es uno de los periodistas y poetas españoles que más ha hecho por la difusión de la poesía y la cultura, desde diferentes medios. «La palabra tiene música. La palabra nace con música. En el libro se trata de ir buscando ese lenguaje, esa sonoridad que tiene todo aquello que nos otorga la condición humana», comentaba recientemente Elguero en una entrevista con Winston Manrique Sabogal (W. Magazín).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Poesía

Literatura