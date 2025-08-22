El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pancho Varona, en Las Noches del Hombre Pez de Liérganes, y Soul Connection, en Liencres

La novena Feria del Disco y Coleccionismo de Santander prosigue sus actividades paralelas con una doble cita en la Plaza de Alfonso XIII

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Pancho Varona protagoniza hoy una nueva cita musical ligada al ciclo Las Noches del Hombre Pez en Liérganes. Figura clave en la historia reciente de ... la música en español, compositor, productor y guitarrista, con su gira Punto y seguido, Varona repasa su carrera acompañado solo de su guitarra y su voz, en un formato íntimo que combina música y anécdotas. Un viaje emocional por las canciones que han marcado a varias generaciones, contado desde el corazón de quien las vivió desde dentro. Ligado durante décadas a Joaquín Sabina, su autoría forma parte de un centenar de temas icónicos, dentro de una trayectoria que aparece ligada a Ana Belén, Luz Casal, Estopa o Serrat.

