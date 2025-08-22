Pancho Varona, en Las Noches del Hombre Pez de Liérganes, y Soul Connection, en Liencres

Pancho Varona protagoniza hoy una nueva cita musical ligada al ciclo Las Noches del Hombre Pez en Liérganes. Figura clave en la historia reciente de ... la música en español, compositor, productor y guitarrista, con su gira Punto y seguido, Varona repasa su carrera acompañado solo de su guitarra y su voz, en un formato íntimo que combina música y anécdotas. Un viaje emocional por las canciones que han marcado a varias generaciones, contado desde el corazón de quien las vivió desde dentro. Ligado durante décadas a Joaquín Sabina, su autoría forma parte de un centenar de temas icónicos, dentro de una trayectoria que aparece ligada a Ana Belén, Luz Casal, Estopa o Serrat.

Cantabria acoge así esta nueva entrega de las series de conciertos gratuitos pertenecientes a las Noches del Hombre Pez, Las Noches de Conciertos de Piélagos y Nueve Valles que vienen celebrándose en julio y este mes de agosto. La Plaza de los Cañones de Liérganes. acoge hoy viernes, desde las 21.30 horas, el encuentro con Pancho Varona, quien ofrecerá un recorrido por su repertorio. El ciclo que se abrió con Carmen Paris, concluirá el próximo día 29 con la presencia de la banda de blues con más de 20 años de trayectoria, Travellin'Brothers.

Hoy, en Liencres, tendrá lugar la primera de las dos actuaciones del coro gospel Soul Connection, acompañado de una banda. Con un repertorio lleno de clásicos, el concierto se realizará en la Plaza bajo su carpa. Mañana sábado la formación Soul Connection cerrará su gira en las fiestas de Argomilla donde, desde las 21 horas, cerrar estas veladas musicales. Todos los conciertos son de acceso gratuito.

En Santander, a las 19.30 horas, tendrá lugar el concierto de La Mala Hierba, dentro del ciclo Santander Sonoro. La terraza del Centro Cívico Juan Carlos Calderón (Rio de la Pila acogerá esta cita. La Mala Hierba es el proyecto musical de Gema Martínez (voz) y Nicolás Rodríguez (guitarra) que echó a andar en desde 2018, con discos en su haber como 'La Mala Hierba' (2020) y 'Cobijo' (2023).

Por otra parte, prosigue la novena Feria del Disco y Coleccionismo de Santander en la Plaza de Alfonso XIII, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. Organizada por Los Huesos de Portobello, la cita prevista hasta el domingo cuenta con dieciséis estands nacionales e internacionales que exponen miles de referencias en sus diferentes formatos. En la jornada de hoy el programa de actividades paralelas, en el recinto de la feria, programa una cita matinal con El Vidocq (Francia). Tras fundar su propio sello discográfico independiente en 1992, produjo más de un centenar de álbumes (Rubin Steiner, Bikini Machine, Champagne Champagne, Zimpala...), antes de centrar su atención en los relanzamientos. Ya por la tarde, protagonismo para Pedro L. Madrazo, escritor y músico... un todoterreno local con estilo y buen gusto. De su mano, un paseo entre décadas por los clásicos del soul, funk, reggae y rock.