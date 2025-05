La película 'Votemos' llega a Santander para romper estigmas sobre la salud mental

Rosa M. Ruiz Santander Martes, 27 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Que las reuniones de una comunidad de vecinos dan mucho de sí es algo que conocen bien todos aquellos propietarios que en alguna ocasión ... han asistido a una de ellas. El tema no es nuevo para el cine y también se ha abordado en varias series televisivas, pero aún así sigue siendo inagotable. Santiago Requejo parte de una de estas reuniones en su nueva película 'Votemos' que aunque llega a las salas de cine el próximo día 13 de junio estos días se preestrena en distintas ciudades de la mano de la Fundación Hospitalarias (en Cantabria Padre Menni). Una de estas es Santander que acoge hoy, martes, a las 11.00 horas y en la Filmoteca Mario Camus un pase especial en el que además del director, estará presente uno de los intérpretes Raúl Fernández de Pablo; un usuario de Fundación Hospitalarias Cantabria; Óscar Fernández Torre, director General de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital de la Consejería de Salud de Cantabria; y el doctor José Ignacio Quemada, director Médico de Fundación Hospitalarias Cantabria. Y es que esa caótica reunión vecinal esconde un tema de fondo pues, bajo la apariencia de una comedia vecinal, Santiago Requejo lanza una pregunta incómoda y urgente: ¿Cuántos prejuicios arrastramos, sin darnos cuenta, sobre las personas con problemas de salud mental? La película, que está basada en un cortometraje del mismo título nominado al Goya en el año 2022 cuenta con un plantel de caras muy conocidas como Clara Lago ('Ocho apellidos vascos', 'Clanes'), Tito Valverde ('El comisario', '¡Vaya vacaciones!'), Gonzalo de Castro ('Doctor Mateo' 'Políticamente Incorrectos'), Neus Sanz ('Los buenos modales', 'Regreso a las Sabinas'), Cristian Checa ('En los márgenes', 'Un largo viaje') Charo Reina ('Intersex', 'No puedo vivir sin ti'). además de Fernández de Pablo ('4 Estrellas', 'No puedo vivir sin ti'),que interpretan a esos vecinos que durante una de las reuniones aparentemente rutinaria para decidir si se cambia o no el ascensor se encuentran con la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, algo que cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo. Y es que, a lo largo de esa junta, poco a poco se irá descubriendo que el nuevo vecino no es el único con problemas de salud mental. Sobre la película, de la que hablará más exhaustivamente en el pase de hoy, el director ha reconocido que «todos nos consideramos tolerantes hasta que nos enfrentamos a un dilema personal. Por eso, invita al espectador a reflexionar sobre su propia empatía y tolerancia en situaciones similares a las retratadas en 'Votemos'.Santiago Requejo es un director, guionista y productor de cine galardonado con más de cien premios en festivales nacionales e internacionales. En su trayectoria destaca la preselección la dominación como director revelación al Círculo de Escritores Cinematográficos por su primer largometraje 'Abuelos'. Su segunda película estrenada fue 'No puedo vivir sin ti' (2024).

EL FILME La película. Dirección y guion Santiago Requejo. Intérpretes: Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro, Raúl Fernández, Neus Sanz, Christian Checa, Charo Reina...

Preestreno Hoy, martes, a las 11.00 horas en la Filmoteca Mario Camus con un coloquio posterior. Con la participación de la Fundación Hospitalarias. La Fundación Hospitalarias es una institución canónica sin ánimo de lucro con más de 144 años de trayectoria en salud mental, lo que la convierte en uno de los principales referentes a nivel estatal en este ámbito, especialmente en la atención de casos de alta complejidad. Cuenta con un equipo comprometido de más de 9.000 profesionales, 19 centros asistenciales y 115 dispositivos especializados en psiquiatría y salud mental, con más de 5.000 camas psiquiátricas que incluyen unidades de hospitalización, (corta, media y larga estancia), residenciales, pisos asistidos y plazas de pensiones supervisadas.

